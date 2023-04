A popularização dos importados

A taxação de compras internacionais de até US$ 50 entre pessoas físicas, que o governo está disposto a introduzir, é um caso curioso em que a tradicional ligação entre protecionismo e populismo entra em xeque.

De forma geral, o consumo de bens produzidos fora do Brasil, geralmente mais baratos e por vezes melhores, se limitava à parcela mais rica da população que viaja ao exterior e a algum fluxo de contrabando e "muamba". Não havia volume suficiente para dar às classes mais baixas o gosto de viver uma realidade em que a mesma renda compra mais e melhores bens.

Hoje, com empresas de comércio eletrônico em escala gigante, muito próximas de um manancial inesgotável de produtos baratos e menos apegadas ao estrito cumprimento das regras burocráticas e tarifárias de cada país, como conhecidas plataformas chinesas, houve um enorme aumento de consumo de importados pelas classes populares.

Segundo informações de Robson Barreirinhas, secretário da Receita Federal, ao UOL, 170 milhões de produtos estrangeiros entraram no Brasil em 2022 por compras eletrônicas, volume que deve subir para 200 milhões em 2023.

A economista Sandra Rios, diretora do Centro de Estudo de Integração e Desenvolvimento (CINDES), no Rio, observa que a pandemia também deu um forte impulso ao comércio eletrônico em escala global.

Hoje, boa parte da população brasileira, inclusive da metade debaixo da pirâmide, incorporou compras de roupas ou outros produtos baratos em sua cesta habitual de consumo. Assim, a taxação da compras internacionais abaixo de US$ 50, supostamente com pessoas físicas de dos dois lados, tornou-se um tema de forte sensibilidade política, como o governo está percebendo neste momento.

Segundo Rios, o chamado "regime tributário simplificado" das compras internacionais até US$ 3 mil já vinha sendo objeto de muitas reclamações, como as que provêm da parte de plataformas tradicionais brasileiras e multinacionais - "que cumprem tudo o que têm que cumprir", como a Amazon, por alegadas distorções.

Por esse regime, diz a economista, as transações pagam uma taxa de 60%, que corresponde a imposto de importação (II), PIS Cofins e IPI, além do ICMS sobre o valor do produto 'CIF' (incluindo frete e seguro) mais os 60%.

Porém, para as importações até US$ 50 feitas supostamente de pessoa a pessoa e pelo correio (não pode ser por serviços de courrier), não se paga taxa alguma. Uma plataforma como a Amazon não pode ser beneficiar dessa isenção por ser uma empresa, e não uma pessoa física.

Mas a alegação das empresas dessa área que operam no Brasil, e com a qual Rios concorda, é que grande parte do fluxo isento de importações abaixo de US$ 50 não é de pessoa física para pessoa física, tendo empresas, geralmente asiáticas, como ponta vendedora.

Segundo Rios, esse tipo de problema e de discussão não é exclusivo do Brasil, e ocorre também em outros países, como os Estados Unidos. Uma questão inicial evidente é a dificuldade de fiscalização.

Para a economista, a reclamação sobre as compras abaixo de US$ 50 é legítima, pois esses bens desfrutam de vantagem prejudicial não só às plataformas tradicionais e ao varejo, mas também aos produtores nacionais com toda a carga tributária brasileira.

Por outro lado, ela aponta, a taxa de 60% mais ICMS das compras acima de US$ 50 até US$ 3 mil "é muito elevada, num nível quase absurdo". Trazer as compras até US$ 50, supostamente entre pessoas físicas, para o nível de taxação dos produtos de US$ 50-US$ 3000 (acima desse valor as transações saem do regime tributário simplificado para o das importações normais) simplesmente excluiria as classes C e D do recentemente descoberto universo de acesso a produtos baratos distribuídos globalmente.

Assim, ela conclui, uma revisão do regime tributário simplificado deveria ser cuidadosa e levar em conta "a clara demanda das classes C e D por produtos internacionais mais baratos". Um ponto adicional é que, para Rios, não há motivo para a diferença de tratamento entre as operações via correio e via courrier.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 13/4/2023, quinta-feira.