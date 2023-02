A "primeira vez" do BC autônomo

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai orquestrar hoje a primeira decisão do BC formalmente autônomo num governo que não nomeou o comandante da autoridade monetária.

Como todos esperam manutenção da Selic em 13,75%, a parte quente da decisão será mesmo o comunicado.

É uma "primeira vez" na história da política econômica no Brasil, que abre o caminho que tanto pode consolidar um ganho institucional importante - um arcabouço de política monetária em nível do que há de mais avançado no mundo - como pode ser o início de uma jornada turbulenta na qual conflitos entre o governo e o BC levem à fragilização do modelo e à volta da inflação elevada.

O presidente Lula não fez nada para ajudar Campos Neto neste início dos dois anos mais desafiadores da vida profissional do presidente do BC (seu mandato se encerra no final de 2024). Pelo contrário, ao questionar a autonomia formal do BC e fazer elogios à meta de inflação (bem mais alta que atual) de 4,5% durante o seu governo, Lula aumentou as chances de um círculo vicioso, e não virtuoso, no front da política monetária no seu terceiro mandato.

Como nota Luciano Sobral, economista-chefe da gestora Neo Investimentos, a situação ainda difícil no front inflacionário (inflação corrente muito acima da meta e expectativas acima e subindo), os questionamentos de Lula sobre o arcabouço de política monetária e o fato de que o atual governo poderá escolher um novo presidente do BC para atuar a partir de 2025 são fatores que se somam.

Com títulos do governo com prazos a perder de vista pagando praticamente 6,5% ao ano acima da inflação, é como se o mercado extrapolasse inflação muito elevada indefinidamente.

Na verdade, porém, o analista enxerga nos altos prêmios da curva de juros a expectativa - que pode estar correta ou não - de que, neste terceiro mandato de Lula, o Brasil vai voltar ao governo Dilma em termos de política monetária, com um BC subordinado ao governo mirando sempre o limite máximo de tolerância, e não o centro da meta de inflação.

Evidentemente, há um componente de insegurança fiscal no atual quadro macroeconômico brasileiro. Mas Sobral pensa que, nesse quesito, o pior ficou para trás e está precificado já há algum tempo.

Depois de ter absorvido as "más notícias" da nomeação de Haddad para a Fazenda (com alguns auxiliares heterodoxos) e da PEC da Transição, o mercado se tranquilizou um pouco com o discurso fiscal responsável do novo ministro, sua determinação de não deixar o déficit primário ir além de 1% do PIB este ano e o pacote de medidas para aumentar a receita.

Para o economista da Neo Investimentos, o fato novo em janeiro que levou à nova alta nos prêmios na curva de juros foram as declarações de Lula sobre a autonomia formal do BC e a meta de inflação.

Curiosamente, na visão da coluna, a parte difícil da política econômica no Brasil sempre costumou ser a fiscal, na qual não basta falar, mas convencer o Congresso e a sociedade para ter condições de fazer. Já a política monetária brasileira funciona relativamente bem, apesar de crises externas e do interregno no governo Dilma, há quase duas décadas e meia. Neste front, basta ao governo deixar o Banco Central fazer o seu trabalho, algo inclusive que Lula praticou nos seus dois mandatos com Henrique Meirelles na presidência.

Agora, se já não bastasse todo o problema fiscal ainda por ser resolvido com um novo arcabouço sobre o qual muito pouco se sabe até agora, Lula resolveu fazer marola também na política monetária. É uma aposta muito arriscada, que não condiz com o pragmatismo exibido pelo presidente na maior parte da sua carreira política.

