A sombra do conflito na economia global

Uma questão importante para se pensar o cenário externo no qual a economia brasileira terá que navegar daqui para a frente - e que já piorou desde o início do atual mandato de Lula - é como o conflito entre Israel e o Hamas vai se desenrolar.

Evidentemente, o custo humanitário do confronto já é imenso, e o rastro de reverberações geopolíticas que ele legará se farão sentir por décadas. Mas pensando em termos estritamente econômicos, uma guerra limitada ao enfrentamento entre Israel e o Hamas tem baixo impacto no mundo, e menos ainda no Brasil.

Como aponta a economista Lia Valls, do FGV-IBRE, o Brasil, no âmbito do Mercosul, tem acordo de livre-comércio com Israel e um acordo, que ainda aguarda sanção presidencial para entrar em vigor, com a Palestina. Mas o comércio com ambos é muito diminuto. Israel é responsável por 0,2% das exportações brasileiras e 0,6% das importações. Com os territórios palestinos, é bem menos.

Uma situação totalmente diferente, porém, é a possibilidade de o conflito se espalhar e envolver outros atores, de dentro e de fora do Oriente Médio.

Em recém-divulgado vídeo de análise do conflito, Ian Bremmer, presidente da consultoria geopolítica internacional Eurasia, disse acreditar que não seja mais possível conter a guerra em Gaza. Na verdade, o analista pensa que essa é uma chance que se perdeu nas últimas duas semanas.

Agora, nota Bremmer, há um grau crescente de radicalização e violência na Cisjordânia, da parte de palestinos, exército de Israel e colonos judeus, além de ações do Hezbollah ao norte de Israel e de forças teleguiadas pelo Irã, como os Houthis no Iêmen (xiitas que, na guerra civil do país, se opõem aos sunitas apoiados pela Arábia Saudita) e outras prováveis extensões ao Iraque a à Síria. Assim, ele crê que os Estados Unidos acabarão envolvidos nessa guerra, de forma mais direta (isto é, com alguma participação de tropas, e não apenas no financiamento e apoio militar) do que na Ucrânia.

Bremmer acrescenta que, desde 7 de outubro, já houve cerca de 20 baixas militares americanas no Oriente Médio (de ataques de forças xiitas apoiadas pelo Irã), e os Estados Unidos podem ser alvos também de ataques terroristas, num quadro que se agrava com a onda de antissemitismo na região.

"Isso não é apenas a guerra de Israel contra o Hamas, também é uma guerra dos Estados Unidos no Oriente Médio", disse Bremmer (embora o governo americano vá relutar em admitir isso, ele acrescenta).

O consultor vê essa situação como um ônus eleitoral para Biden na disputa presidencial em 2024, mas, do ponto de vista da economia global (e de seus impactos em países como o Brasil), o que importa é saber quais seriam os efeitos de um conflito ampliado no Oriente Médio.

E é exatamente essa indagação que foi abordada no recém-divulgado Commodity Markets Outlook (Panorama do Mercado de Commodities) do Banco Mundial.

O cenário básico do Banco Mundial é de petróleo numa média de US$ 90 o barril neste último trimestre, declinando para US$ 81 em 2024 com a desaceleração econômica global. Já os preços das commodities agrícolas em geral devem recuar 4,1% no ano que vem, com alta de estoques, e os metais devem cair 5%. A expectativa é de estabilização em 2025. O efeito da guerra até agora foi modesto, com 6% de alta do petróleo e praticamente nada em termos das outras commodities.

Mas se a guerra no Oriente Médio escalar e piorar, tudo isso munda. Em termos dos cenários do Banco Mundial, com base em experiências históricas de choques do passado, uma perturbação pequena reduziria a oferta de petróleo em 500 mil a 2 milhões de barris por dia, com aumento inicial do barril entre 3% e 13%, para a faixa US$ 93-102. Uma perturbação média (equivalente à guerra do Iraque em 2003) cortaria a produção em 3-5 milhões de barris/dia, com alta inicial de 21-35% do barril, para US$ 109-121. Uma grande perturbação, do nível do embargo árabe de 1973, levaria a um corte de 6-8 milhões de barris/dia, com alta de 56-75% para US$ 140-157.

Os economistas do Banco Mundial observam que o choque de commodities da guerra da Ucrânia foi intensamente desestabilizador para a economia global, mais razão para se ficar atento a novo potencial choque vindo do Oriente Médio. E a eventual alta do petróleo inevitavelmente se traduzirá em mais inflação global de alimentos. Para países pobres, isso cria problemas concretos de subnutrição em massa. No Brasil (a observação agora é da coluna, mas o relatório a faz em relação aos emergentes em geral), além da questão da insegurança alimentar, um choque desse tipo poderia atrapalhar a queda da inflação. No caso brasileiro, atrapalhando o recuo dos juros reais, com impactos negativos na atividade e nas contas fiscais.

É verdade, por outro lado, que commodities e petróleo em alta (o Brasil hoje é superavitário na balança de petróleo e derivados em pouco mais de US$ 20 bilhões por ano) ajudam o setor externo brasileiro, que já vem exibindo forte desempenho.

O Banco Mundial aponta que os efeitos modestos do conflito Israel-Hamas nas commodities até agora pode derivar do fato de que a economia global, desde os anos 70, aprendeu a lidar melhor com variações bruscas do preço do petróleo (inclusive com a queda da dependência da commodity). Ainda assim, sinais presentes, como a alta do ouro, que subiu 8% desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, deveriam deixar os policymakers atentos e preparados para reagir em caso de deterioração mais aguda do cenário.

