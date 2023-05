Agenda micro e surpresa do crescimento

Nos últimos anos, o crescimento do PIB brasileiro tem apresentado surpresas positivas em relação às projeções do mercado no início de cada respectivo ano.

Segundo o Focus, sistema do Banco Central de coleta de expectativas do mercado, em8/1/2021, a mediana das previsões de crescimento para 2021 era de 3,4%, mas o Brasil cresceu 5%. Em 7/1/2022, a mediana do Focus para o crescimento do PIB em 2022 era de apenas 0,28%, e houve crescimento de 2,9%. Agora em 2023, em 6/1, a mediana estava em 0,78%, mas há uma tendência de revisões para cima, e um número expressivo de casas já estima expansão do PIB este ano de 1,5% ou mais.

Alexandre Manoel, sócio e economista-chefe da AZ Quest, nota que uma das consequências dessa subestimação sistemática do crescimento do PIB brasileiro nos últimos anos é que os erros de projeção se transmitem também às previsões sobre a trajetória da relação entre a dívida pública e o PIB - sendo uma das razões pelas quais as previsões do mercados sobre a dívida/PIB também têm sido excessivamente pessimistas.

O Prisma Fiscal, sistema de coleta de expectativas do mercado do Ministério da Fazenda, indica que, em janeiro de 2021, o mercado estimava que a dívida bruta fechasse aquele ano em 90,7% do PIB, mas ficou em 78,3% do PIB. Em janeiro de 2022, a estimativa do Prisma para o indicador no fim do ano passado era de 79% do PIB, e o resultado foi de 72,9% do PIB. No início de 2023, a projeção do mercado da relação dívida/PIB estava em 79% do PIB, mas Manoel acha mais provável que fique próxima de 75% do PIB.

O economista da AZ Quest, na verdade, considera possível que esses erros sistemáticos para menos na projeção do PIB derivem do fato de que os economistas de mercado estejam ignorando os impactos da agenda microeconômica no crescimento do PIB brasileiro.

"O Brasil possui uma agenda microeconômica em andamento e em plena implantação desde o governo Temer", diz Manoel.

Ele observa que essa agenda foi inicialmente conduzida pelo economista João Manoel Pinho de Mello que, em março de 2017, assumiu a chefia da Assessoria Especial de Reformas Microeconômicas do Ministério da Fazenda, então comandado por Henrique Meirelles, no governo Temer. Entre 2019 e 2021, Mello foi diretor do Banco Central.

No governo Bolsonaro, na visão de Manoel, a agenda microeconômica teve continuidade pelas mãos de Geanluca Lorenzon e Adolfo Sachsida, secretários do Ministério da Economia.

O economista da AZ Quest chama a atenção particularmente para o fato de que essa agenda prossegue no governo de Lula, tocada agora por Marcos Barbosa Pinto, como secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda.

"Cabe destacar que, entre esses líderes da agenda micro, o que chegou mais qualificado ao governo foi o Marcos Pinto, que chegou tanto com experiência privada, como sócio de private equity do Armínio Fraga, quanto pública, como diretor da CVM e com passagem pelo Ministério do Planejamento", analisa Manoel.

O economista lista reformas microeconômicas desde 2016: substituição da TJLP pela TLP no BNDES; reforma trabalhista; reforma da Lei de falências; a "Lei do Agro" (nº 13.986/20), de garantias no setor e a criação dos "Fiagro" (Fundos do Agronegócio do Brasil); reforma dos marcos regulatórios do saneamento, gás natural, ferrovia e cabotagem; O PEAC (Programa Emergencial de Acesso ao Crédito) e o Pronampe, na área de micro e pequenas empresas; estruturação do mercado de apostas esportivas e loterias; 35% de redução horizontal de IPI, reduzindo impostos da indústria em torno de R$ 16 bilhões; e medidas tarifárias e não tarifárias que diminuíram o custo de importar.

Ele frisa que a lista acima tem ênfase na Fazenda, mas ainda há toda a agenda BC+/BC#, de melhoria da qualidade e incentivo à concorrência no mercado financeiro, o pix, o cadastro positivo, o destravamento dos leilões do setor de petróleo e do setor elétrico entre 2017-19 etc.

Na visão de Manoel, essa será a primeira vez que o Brasil passará muitos anos com uma agenda microeconômica em andamento e implantação. As experiências anteriores, ele aponta, foram o PAEG (Programa de Ação Econômica do Governo) de 1964 a 1966, com os frutos colhidos no período subsequente do "milagre econômico" de 1967-73; e na "era Palocci", de 2003 a 2005, que esteve na base dos anos dourados do governo Lula.

"Após esses dois períodos, vivemos fases de contrarreformas, mas agora há continuidade, o que sinaliza um período alvissareiro de crescimento para o Brasil", diz Manoel. Ele acrescenta que é muito difícil mensurar o efeito da agenda microeconômica no curto prazo.

O economista considera que o Brasil não terá problemas para crescer a um ritmo anual entre 1,5% e 2% nos próximos anos.

"Estamos removendo os obstáculos do mercado de crédito, sem retrocessos regulatórios de fato, e, com o esforço de ajuste fiscal também em continuação, o que deverá fazer com que a política monetária possa ser afrouxada ao longo do tempo", pondera o sócio da AZ Quest.

Para Manoel, com coordenação macroeconômica e a agenda de produtividade em andamento, "é muito difícil ficar pessimista com o Brasil". O risco, no entanto, para ele, é de que "ideias ruins prosperem quando todos perceberem que deixamos de flertar com o abismo".

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 19/5/2023, sexta-feira.