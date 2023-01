Ainda a Previdência

Em 2022, os gastos com o Regime Geral de Previdência Social (RGPS, o sistema do setor privado) foram R$ 20,4 bilhões acima do previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA), de R$ 772,72 bilhões.

Como consta do Relatório Extemporâneo de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional com data de 22/12, o montante a ser efetivamente gasto no RGPS em 2022 foi sendo reavaliado para cima em cinco sucessivos Relatórios de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, documento bimestral divulgado pelo Tesouro Nacional. E, agora, no próprio Relatório Extemporâneo, última estimativa divulgada, elevou-se para R$ 798,08 bilhões, o que significa uma alta de 2,6% ante a projeção inicial da LOA.

Essa elevação da despesa do RGPS acima das previsões está em boa parte ligada ao aumento do número de benefícios em 2022 de 2,9%, como consta em gráfico do Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) de dezembro deste ano da Instituição Fiscal Independente (IFI). Em comparação, o aumento do número de benefícios em 2018, 2019 e 2020 foi de, respectivamente, 1,9%, 1,2% e 0,9%.

Na média dos 10 a 15 anos que precederam a Reforma da Previdência em 2019, o aumento do número de benefícios foi de pouco menos de 4%. Com a alta de apenas 1,2% e 0,9%, respectivamente, em 2020 e 2021, os dois primeiros anos pós-reforma, o salto de 2,9% em 2022 levanta a questão sobre se poderia estar relacionado com alguma redução dos efeitos da Reforma da Previdência.

Mas essa é uma questão que exige um estudo mais aprofundado, porque muitos diferentes fatores influenciam as concessões de benefícios do RGPS no curto prazo, com variações significativas de ano a ano. 2020 e 2021 foram os anos da pandemia, o que pode ter interferido nesse processo de diferentes maneiras. Em 2022, por exemplo, há que se ver se a aceleração na concessão de benefícios não estaria ligada à redução das filas de espera.

De toda forma, as projeções atuariais do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) indicam elevação anual do número de benefícios de 2% em 2023, 2,4% entre 2023 e 2026 e uma média de 3-3,5% de 2027 em diante.

Segundo o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2023, aprovado em agosto deste ano, os gastos do RGPS no próximo ano serão de 8,2% do PIB, subindo um pouco em relação aos 8% do PIB projetados para 2022.

Essa despesa, segundo as projeções do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2023, cai gradativamente até uma faixa de 7,6-7,7% do PIB em 2026 e 2027, mas depois volta a subir, ultrapassando 9% do PIB em 2040.

Essa projeção leva em conta crescimento médio do PIB de 2,3% até o fim desta década, com desaceleração para 1,5% na próxima. Também considera reajuste do salário mínimo só pelo INPC até 2026, o que já não ocorrerá em 2023, com o governo eleito comprometido com um ajuste real pequeno de cerca de 1,4%. Como a ideia é retomar o ajuste real do mínimo, é possível que o aumento acumulado ao longo do mandato de Lula seja mais substancial.

Já a partir de 2027 a projeção do PLDO 2023 leva em conta um retorno à regra de reajuste do mínimo pela inflação do ano anterior e pelo PIB de dois anos antes. Finalmente, como nota o economista Bráulio Borges (LCA e IBRE-FGV), a projeção das despesas do RGPS do PLDO 2023 não considera nenhum diferencial entre a inflação ao consumidor e o deflator do PIB, que tem sido de 1,4 ponto porcentual (pp) na média de um longo período. Esse último fator sugere que o crescimento da despesa do RGPS como proporção do PIB pode vir a ser mais suave do que a projeção do PLDO 2023, tudo o mais constante.

Seja como for, o crescimento do número de benefícios e a correção real do salário mínimo (que indexa o piso previdenciário) são preocupações que deveriam constar do radar do governo eleito, mesmo levando em conta os efeitos da Reforma da Previdência.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 26/12/2022, segunda-feira.