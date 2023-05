Ajuste fiscal e petróleo

As estimativas variam, mas se calcula que sem pelo menos 1 a 2 pontos do PIB de ganho de arrecadação nos próximos anos dificilmente o governo conseguirá entregar a trajetória de resultados primários com a qual se comprometeu, saindo de um déficit de 0,5% do PIB este ano para superávit de 1% do PIB em 2026.

Para além da propalada remoção dos "jabutis tributários" - isenções ou formas de não pagar ou reduzir impostos injustificáveis -, uma possível frente de receita suplementar seriam aquelas associadas ao setor extrativo mineral. Nesse filão, o grande destaque é o petróleo, cuja produção pelo Brasil está prevista para aumentar fortemente até o final desta década.

O problema, entretanto, é que essas receitas - apesar de terem subido muito nos últimos dois anos, e estarem projetadas para voltar a se elevar substancialmente a partir de meados desta década - não devem crescer ao longo do atual mandato de Lula, o período crucial do ajuste fiscal proposto pelo governo.

Segundo contas que vêm sendo feitas pelo economista Bráulio Borges (LCA e IBRE), pioneiro em identificar o maná de receitas públicas do setor extrativo nesta década, essa arrecadação ficará em torno de 2% do PIB nos próximos três anos, após ter chegado a quase 2,6% do PIB em 2022.

O nível de 2% do PIB é muito comparado à média de menos de 1% da década passada. Infelizmente, porém, o que importa para o ajuste fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é o que for excedente ao registrado em 2022. É a partir desse patamar que se deve dar o salto de arrecadação mencionado no início desta coluna.

Ainda assim, não dá para declarar encerrado o assunto receitas da indústria extrativa como "salvação da lavoura" do ajuste fiscal. As projeções são feitas com a trajetória de preços considerada mais provável para o petróleo, expressa nos mercados futuros. Como os mercados não são infalíveis, a realidade poder se revelar melhor ou pior do que as projeções.

Recém-publicado relatório da Gavekal Research sobre o preço prospectivo do petróleo, de autoria do economista Tom Holland, vê um balanço de riscos altista para a matéria-prima em 2023. A sua previsão principal é de uma média de preço do petróleo tipo Brent acima de US$ 85 no restante de 2023.

Segundo Holland, a perspectiva de crescimento modesto da economia mundial este ano, mas com fortalecimento da recuperação da China, aponta um aumento de 2,5 milhões de barris por dia da demanda global, sendo pouco claro de onde essa oferta adicional poderia vir.

Analisando os diversos fatores, o economista menciona a capacidade ociosa dos produtores árabes do Golfo Pérsico, mas que têm forte incentivo para manter as restrições à produção ditadas recentemente pela OPEP+. A Rússia está produzindo ao máximo, no limite da oferta, e os produtores de petróleo de shale nos Estados Unidos padecem de restrições de capital que os incapacitam de responder rapidamente ao aumento da do demanda. De acordo com Holland, o setor petrolífero no Irã e na Venezuela foi castigado pelas sanções americanas e tampouco pode aumentar a produção rapidamente.

E de forma geral, o investimento em exploração e produção sofreu uma queda cumulativa de US$ 200 bilhões desde 2020 e não há novas fontes significativas de produção a entrarem em operação no futuro próximo.

O grande risco no sentido contrário seria uma recessão nos Estados Unidos. Nesse caso, o relatório prevê uma retração de demanda suficiente para neutralizar as pressões sobre o barril, e projeta até que a OPEC+ adotaria novas medidas de redução da produção para tentar manter o barril acima de US$ 75.

Evidentemente, o que importa para o Brasil é o preço do petróleo no horizonte mais longo até 2026, mas a evolução até o final deste ano é a etapa inicial dessa trajetória.

Outra possível forma, bastante polêmica, de fazer do setor extrativo uma parcela importante do ajuste fiscal prometido pelo governo seria aumentar a taxação do setor.

Haddad prometeu que não vai elevar impostos (a não ser para corrigir jabutis e outras distorções que enxerga no sistema tributário brasileiro), mas há quem defenda mudanças na tributação do setor petrolífero, como o economista Sergio Wulff Gobetti, do IPEA e atual assessor econômico da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul.

Recentemente, em um 'fio' de postagens no Twitter, Gobetti escreveu que "tributar adequadamente o lucro do setor petrolífero deveria ser prioridade número 1".

Ele nota que a alíquota efetiva de IR/CSLL da Petrobrás é de 17%, não só abaixo dos 34% oficiais, mas também bem inferior à média de 24-27% das empresas em geral depois de se valerem das brechas e benefícios do sistema tributário nacional.

Gobetti investigou o assunto, e encontrou uma espécie de jabuti, o uso de um decreto-lei de 1966 pela Petrobrás para deduzir de uma só vez - e não aos poucos, pela depreciação - o lucro tributável dos investimentos no pré-sal. Porém, mesmo com a revogação do decreto-lei no final de 2017, a alíquota efetiva na Petrobrás permaneceu próxima a 17%.

Frisando que não está pondo em dúvida a legalidade contábil da Petrobrás, o economista opina que o governo, como controlador, deveria ser o primeiro a remover o "jabuti" tributário da Petrobrás, já que pretende fazer o mesmo com diversas outras empresas e setores.

Segundo Gobetti, isso poderia ser feito "seja eliminando as brechas da legislação, seja impondo formas alternativas de tributação para evitar que a renda da sociedade (fruto de extração do nosso petróleo) vaze para os bolsos privados".

Ele nota que o setor petrolífero "registra as mais altas taxas de lucro da economia", pela extração de um recurso que pertence à sociedade. Segundo Gobetti, a rentabilidade líquida das ações da Petrobrás em 2022 superou 40%, quatro vezes mais que a taxa Selic.

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 2/5/2023, terça-feira.