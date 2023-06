Alívio forte na inflação dos EUA

A inflação ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos em maio, de 4% (em um ano), significa forte recuo em relação ao pico de 9,1% em junho do ano passado, na mesma base de comparação. Em relação a abril deste ano, quando o índice foi de 4,9%, a queda em maio também foi muito relevante. O dado de maio foi divulgado hoje.

Particularmente importante é que o "supernúcleo ("supercore") - mensuração promovida à atenção do mercado pelo próprio Fed, BC dos EUA - do CPI está sinalizando expressiva desinflação.

Como destacou no Twitter o economista Jason Furman, de Harvard, e ex-chairman do Conselho de Assessores Econômicos de Barack Obama, o supernúcleo do CPI (sempre em taxas anualizadas) de maio foi de 1,1%; dos três meses até maio (inclusive), de 2,3%; dos seis meses até maio, de 3,3%; e de um ano até maio, de 4,2%.

O supernúcleo da inflação faz as exclusões tradicionais de alimentação e energia, mas exclui ainda habitação (porque os dados são defasados) e às vezes carros usados, por serem muitos voláteis. Jerome Powell, chairman do Fed, disse recentemente que medidas do supernúcleo podem ser um dos termômetros mais importantes para entender efetivamente o que está acontecendo com a inflação.

Apesar desses números favoráveis, Furman diz preferir mais uma alta da taxa de juros básica americana (Fed Funds) pelo Fed na reunião do FOMC (comitê de política monetária) amanhã [hoje, 14/6] do que a parada, ainda que temporária, que a autoridade monetária americana "telegrafou fortemente", segundo o economista de Harvard.

Furman aponta que o núcleo convencional da inflação está rodando a uma taxa anualizada de 5%, mas tende a superestimar a tendência inflacionária. A razão é que a inflação da habitação e dos carros usados ainda está alta, mas há sinais claros de que vai cair (razão pela qual o supernúcleo excluindo ambos os itens caiu na frente).

Ainda assim, o analista não crê que o núcleo caia para 3%, e muito menos para 2%, como os mais otimistas. O mercado de trabalho muito aquecido arremata a análise de Furman, recomendando mais uma elevação do juro básico americano (Fed Funds) amanhã.

Continua após a publicidade

De qualquer forma, o dilema da decisão dessa quarta-feira parece um detalhe - importante, sem dúvida, mas não uma questão de vida e morte - no panorama de um processo de desinflação nos Estados Unidos que aumentou a probabilidade de "pouso suave" da economia do país.

Recente trabalho dos economistas Andrea Cerrato (Berkeley) e Giulia Gitti (Universidade Brown) aponta que fatores ligados à demanda explicam apenas 1,4 ponto porcentual (pp) do aumento de 5,6pp do CPI americano entre março de 2021 e setembro de 2022.

Dessa forma, à medida que esses choques de oferta inflacionários - ligados a efeitos da pandemia e, em seguida, à guerra na Ucrânia - vieram sendo revertidos, a inflação desacelerou com força.

Um eventual pouso suave da economia americana seria muito favorável aos mercados globais e a emergentes com vulnerabilidades fiscais, como o Brasil. Desde o início do ano, a probabilidade desse desfecho feliz parece ter aumentado, o que é uma boa notícia para Lula e Fernando Haddad, assim como as surpresas positivas do PIB nacional (puxado pela supersafra) e da desaceleração da inflação brasileira, no cenário doméstico.

Os astros parecem estar se alinhando, mas obviamente ainda é cedo para comemorar e a melhor forma de rentabilizar uma conjuntura promissora seria a de reforçar os fundamentos macroeconômicos. Pisar no acelerador via gastos públicos ou afrouxar a política monetária mais do que o avalizado pelo sistema de metas de inflação (assim como ampliar a meta) surgem como alternativas especialmente equivocadas neste momento. Lula tem sorte. Resta ver se aprendeu que sorte não é suficiente para pôr um país na rota do crescimento sustentado.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 13/6/2023, terça-feira.