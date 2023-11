América Latina: para que integrar?

No relatório "Perspectiva Econômica Regional" ("Regional Economic Outlook") do FMI relativo à América Latina e o Caribe ("Hemisfério Ocidental", na terminologia do Fundo), publicado em outubro, consta um estudo intitulado "Integração Comercial e Implicações da Fragmentação Global para a América Latina e o Caribe".

Recém-sumarizado no Blog do FMI pelos economistas Flavien Moreau e Rafael Machado Parente, o trabalho aponta que a América Latina e o Caribe desperdiçam oportunidades de crescimento ao terem um desempenho pífio em termos de comércio internacional e integração regional.

Segundo os autores, a região peca por infraestrutura precária, procedimentos alfandegários complicados e onerosos e barreiras tarifárias e não-tarifárias relativamente altas.

A corrente de comércio (soma das exportações e importações) da região é de 47% do PIB, 20 pontos percentuais (pp) abaixo do nível de outros mercados emergentes mundo afora.

O comércio intrarregional ficou estagnado em menos de 20% do PIB regional nos 30 anos entre 1989 e 2019 na América Latina e no Caribe. Em contraste, os países da Europa Oriental e Ásia Central saíram de 10% para 30% naquele período, e os países do Leste Asiático e Pacífico de pouco mais de 40% para pouco mais de 50%.

O estudo do FMI indica que o PIB da América Latina e do Caribe poderia se elevar em até 7% com o aumento da demanda global pelos produtos da região. Esse aumento, por sua vez, poderia ser obtido com a redução pela metade da defasagem em termos de infraestrutura entre a América Latina e o Caribe e os países avançados, o que baixaria custos e elevaria em 30% as exportações da região.

Alguns exemplos de Moreau e Parente sobre a agenda a ser perseguida são racionalizar procedimentos alfandegários, promover parceiras público-privadas no setor de logística e diminuir obstáculos burocráticos.

O trabalho menciona ainda que mudanças no comércio global provocadas pela transição energética podem ser muito benéficas para a América Latina e o Caribe. Eles mencionam que países como Chile, Peru, Brasil, México e Argentina têm grandes reservas de minerais críticos para as tecnologias verdes e a descarbonização, como cobre, lítio e magnésio, entre outros.

E, finalmente, os autores citam o "nearshoring", a realocação de etapas das cadeias globais de produção para países mais próximos geograficamente, como outra oportunidade para a América Latina e o Caribe alavancarem sua participação na integração econômica mundial.

A economista Sandra Rios, do Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento (Cindes), think-tank de comércio e integração internacional no Rio de Janeiro, considera que a América Latina e o Caribe podem efetivamente tirar mais do comércio e da integração regional e global do que o fazem, mas também recomenda alguma cautela na hora de fazer comparações com outras regiões de mercados emergentes do mundo.

Ela nota em primeiro lugar que a configuração de vantagens comparativas dos países latino-americanos e caribenhos leva a uma acentuada especialização em commodities minerais e agrícolas, além de petróleo. Esse padrão dificilmente resultaria em uma integração regional ampla e profunda com base na profusão de cadeias de produção de bens manufaturados como ocorre no Leste Asiático e na Europa Central.

Em relação ao "nearshoring", a economista observa que a tendência é aproveitável pelos países mais ao norte da América Central, que de fato estão próximos dos Estados Unidos. O México, por exemplo, é um caso típico de país que, pela proximidade dos Estados Unidos, desenvolveu uma capacidade de integração produtiva em manufaturados superior à da região. Ela cita também Costa Rica como país que foge do modelo de vantagens comparativas em commodities.

Feita essa ressalva, Rios concorda com o trabalho do FMI em que a redução de gargalos e barreira ao comércio, assim como um upgrade logístico, seriam favoráveis à maior integração regional e global da América Latina e do Caribe, com reverberações positivas no crescimento econômico.

Ela chama a atenção também para o "friendshoring", do qual países como o Brasil poderiam - ao contrário do que ocorre no caso do nearshoring - se aproveitar. O friendshoring é uma reconfiguração de cadeias globais de valor que se dá não por proximidade geográfica, mas sim geopolítica. Num mundo sacudido por conflitos e tensões como as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza e o enfrentamento geopolítico entre Estados Unidos e China, faz sentido estratégico concentrar cadeias de produção em países amigos.

Segundo Rios, o Brasil está bem posicionado para se aproveitar do friendshoring, mas "não dá para fazer muita graça em política externa".

A pesquisadora aponta que o Brasil não é regularmente chamado pela comunidade internacional a se posicionar em muitas das questões nas quais particularmente o presidente Lula gosta de tentar interferir, por vezes com nuances antiamericanas.

Para ela, uma postura mais neutra e low profile pode ser mais adequada ao aproveitamento de oportunidades econômicas de integração internacional: "Muitas vezes o desejo de ativismo externo prejudica os interesses econômicos", ela diz.

Dessa forma, o Brasil poderia ser um bom parceiro para os investimentos americanos sem prejudicar em nada sua essencial relação econômica com a China, o principal importador das commodities nacionais (e inclusive se mantendo aberto também para o investimento chinês). É totalmente possível para um país como o Brasil, que não é convocado a se posicionar nas grandes quedas de braço geopolíticas dos nossos tempos, ser agradável simultaneamente aos Estados Unidos e à China.

Em termos de friendshoring, Rios vê oportunidades em nichos derivados de vantagens comparativas do Brasil, como agroindústria, produtos intensivos em energia e até algumas áreas de digitalização, como a financeira e de transmissão elétrica, em que o país avançou em função de peculiaridades do seu padrão de desenvolvimento econômico.

Com destaque, Rios aponta a "nova onda do powershoring", que é o direcionamento de investimento ligado à transição energética para países muito bem equipados comparativamente para a descarbonização. O hidrogênio verde e sua ligação potencial com uma grande matriz de energia renovável como a brasileira (majoritariamente hidrelétrica) é um exemplo. Nesse caso, além da já mencionada política externa discreta e aberta para parcerias multipolares, é importante também uma agenda de regulação racional e avançada.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast e escreve às terças, quarta e sextas-feiras (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 22/11/2023, quarta-feira.