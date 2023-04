Análise ou ideologia?

A recepção do novo arcabouço fiscal por parte da comunidade de profissionais de mercado e economistas de bancos e consultorias, que comungam de uma visão mais ou menos liberal da economia, foi mista.

Muitos, talvez a maioria, manifestaram desagrado por considerar que as novas regras permitem um crescimento de despesas acima do que seria adequado para o Brasil neste momento, relegando a maior parte do ajuste ao esforço em aumentar receitas. Adicionalmente, há ceticismo em relação ao cumprimento das metas indicativas de resultado primário até o fim do atual mandato de Lula. A razão seria justamente a dificuldade política de obter um aumento a receita da dimensão necessária.

Alguns analistas, porém, receberam as novas regras fiscais com menos pessimismo. A ideia é que foi um avanço um governo de esquerda se comprometer com uma regra que torna o crescimento da despesa permanentemente inferior ao da receita.

Adicionalmente, nota-se que, numa democracia, é natural que governos de diferentes ideologias escolham formas diversas de atingir o mesmo objetivo de equilíbrio fiscal. Assim, um governo de esquerda tende a tentar o ajuste mais pelo lado do aumento da receita, enquanto a direita dá preferência à redução do gasto.

Nesse sentido, muitas das críticas do mercado ao novo arcabouço estariam contaminadas, na verdade, pelos óculos de direita e centro-direita da grande maioria dos profissionais da comunidade financeira. Seria, de certa forma, uma manifestação de inconformismo com a vitória democrática de um candidato de esquerda.

Essa é uma discussão em que é útil fazer a distinção entre o que os economistas chamam de argumentos "positivos" e "normativos". De forma muito simplificada, os argumentos positivos dizem respeito a como a realidade é. Os normativos tratam de como as pessoas julgam que o mundo deveria ser organizado.

Não há dúvida de que a escolha entre fazer um ajuste fiscal pelo lado da receita ou da despesa é um julgamento em boa parte normativo. Há argumentos, de um lado ou de outro, sobre superioridade em termos de crescimento econômico. Economistas ortodoxos criticam a alta carga tributária num país emergente como o Brasil como empecilho a um melhor desempenho do PIB. Heterodoxos julgam que o Estado deve impulsionar a economia.

Continua após a publicidade

Ambas as proposições não são isentas de controvérsias e, ao fim e ao cabo, há uma inegável escolha ideológica entre os dois caminhos. Mesmo supondo que no longo prazo tributar menos resulte em mais eficiência e crescimento, pode haver a preferência pela equidade. No mundo rico, países com grande carga tributária, como os nórdicos, não ficam atrás em nível de vida daqueles com carga menor, como os Estados Unidos.

Mas essa questão normativa não encerra a discussão sobre o novo arcabouço fiscal. Existe também uma discussão positiva, e essa é particularmente complicada.

Há algumas perguntas que resumem essa discussão. O governo Lula conseguirá promover o aumento de receita necessário para cumprir as metas indicativas de resultado primário a que ele mesmo se propôs? Caso não consiga, o que vai acontecer com a economia brasileira?

Como se trata de previsões, é certo que ninguém sabe ao certo. Mas há aspectos da conjuntura brasileira que ajudam a pensar essas questões.

Em relação à primeira pergunta, é fato que o Congresso tem maioria de direita e é avesso a aumento de impostos. Por outro lado, Lula e o PT - ainda mais numa aliança com setores de centro - constituem uma máquina política muito eficiente, que já enfrentou e superou desafios que seus detratores e críticos consideravam intransponíveis.

A segunda pergunta, sobre as consequência econômicas de uma eventual incapacidade de o governo levantar a receita adicional de que precisa, e portanto de não entregar os resultados primários prometidos, dependerá também do ambiente internacional. Certamente o Brasil aumentará sua fragilidade, e vai depender ainda mais da sorte.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Continua após a publicidade

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 3/4/2023, segunda-feira.