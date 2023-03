Arcabouço: o bom, o médio e o ruim

O novo arcabouço fiscal, aparentemente, está para ser anunciado a qualquer hora, após muitas idas e vindas (e não dá para garantir que mais capítulos surpresa ocorram antes da divulgação). Uma questão relevante, de qualquer forma - e, aliás, apontada como o que realmente importa na última ata do Copom - é como o mercado e os agentes econômico-financeiros em geral receberão a nova regra.

Se o arcabouço for bem recebido, é de se esperar alguma melhora nas expectativas de inflação de longo prazo e na curva de juros no médio e longo prazo. Há também a possibilidade de que venha algo "mais ou menos" que deixe as condições de mercado como estão. E, finalmente, não se descarta a chance de um arcabouço desapontador, que piore as condições financeiras da economia brasileira.

Um experiente gestor aponta que, na visão do mercado, um "bom" arcabouço deveria conter algum tipo de trava nos gastos, que permitisse aos analistas e ao mercado projetarem a trajetória da despesa - e esta trajetória, naturalmente, deveria levar à estabilização da relação dívida-PIB num prazo de dois a quatro anos.

Ele nota que o ideal seria que essa trava viesse acompanhada de gatilhos de contenção de despesa no caso de ser violada, que trouxessem o gasto de volta para os limites permitidos. O gestor admite, com uma ponta de ironia, que uma regra desse tipo seria "tentar recuperar o espírito do teto de gastos".

A regra de crescimento de despesa limitado ao aumento do PIB per capita, que foi ou ainda está sendo considerada pelo governo, de acordo com relatos da imprensa, tem o problema - na visão daquele gestor - de só entregar uma trajetória satisfatória de estabilização da relação dívida-PIB se o PIB crescer muito. Se o PIB brasileiro crescer nos próximos anos na faixa média de 1,5-2%, como creem muitos analistas, o ritmo da estabilização da dívida/PIB seria arriscadamente lento.

O pior cenário, porém, na visão do analista, é "de uma regra [de despesa] frouxa e com muitas exceções, como obras, educação, saúde etc.". Nesse caso, não haveria nenhuma segurança sobre a evolução da dívida/PIB.

O gestor não vê este governo se comprometendo com uma regra de resultado primário, que obriga a cortar gasto quando a arrecadação cai, geralmente porque a economia desacelerou. Descartando-se meta de primário, o que resta de eficaz é regra de despesa.

Já contar com a receita, na sua visão, é ruim porque não é uma variável controlável pelo governo. Dada a mesma carga legal, a receita cresce com a atividade econômica e/ou movimentos internacionais como alta de commodities - e vice-versa. Já o aumento da carga tributária legal não depende só do Executivo, mas também do Legislativo, e assim também é altamente incerto.

O gestor também é cético quanto à ideia aventada de que se poderia ganhar 1% do PIB de receita (levando a receita total de 18% para 19% do PIB) com uma reforma tributária neutra em termos de carga legal, e portanto, apenas pelo maior crescimento do PIB ligado ao ganho de eficiência das mudanças no sistema de impostos.

Ele observa que, na melhor das hipóteses, a reforma tributária constitucional é aprovada este ano e as leis complementares necessárias no próximo, de forma a entrar em vigor gradativamente - como preveem os projetos contemplados pelo governo - a partir de 2025, com vários anos em que conviverão as regras tributárias antigas e novas. Pensar que isso se traduzirá em ganhos a curto prazo de crescimento econômico é "wishful thinking", na sua visão.

Outro gestor e economista competente ouvido pela coluna concorda que o importante para o mercado na divulgação do novo arcabouço fiscal será o conteúdo sobre a despesa.

"Os planos para a receita todo mundo vai olhar com ceticismo porque vai depender de PIB e de medidas de aumento da carga", ele diz.

Esse analista prevê de forma muito simplificada qual será a reação do mercado em relação ao arcabouço.

"Se tiver um gasto crescendo menos do que 1,5% real, vai ser bom. Se crescer de 1,5% a 2% vai ser médio, esperado. Se crescer mais do que 2%, vai ser ruim".

