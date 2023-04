Arcabouço pra lá de polêmico

A apresentação do projeto de lei complementar (PLP) do novo arcabouço fiscal, como não poderia deixar de ser, está rendendo muita discussão e levando a pontos de vista diferentes - o que é de esperar diante da complexidade das novas regras.

Há analistas, como Gabriel Leal de Barros, sócio e economista-chefe da Ryo Asset, e especializado em questões fiscais, que são resolutamente críticos ao PLP.

"A regra é matematicamente inconsistente, já que a limitação agregada dos gastos, e 'top-down' [de cima para baixo], não conversa com a dinâmica de crescimento dos gastos que a compõem, isto é, a tendência de crescimento da despesa 'bottom-up' [de baixo para cima]", diz o economista.

Pelas contas de Barros, é "praticamente impossível" o gasto crescer menos que 1,5% ao ano. Essa é a conta que ele faz "bottom-up", a partir da dinâmica de crescimento de cada uma das principais despesas.

"Ou seja, a banda de crescimento do gasto é mal desenhada, pois a probabilidade de operarmos com gasto no limite inferior é muito reduzida, remota", ele avalia.

Barros analisa a evolução, pelas regras válidas, do gasto com benefícios previdenciários, abono, seguro desemprego, benefícios assistenciais, saúde, educação, Bolsa-Família e investimentos - ponderados pela participação de cada item nas despesas sujeitas ao limite, e correspondendo em conjunto a 97% dela.

No seu cenário base, essa despesas crescerão à média de 1,9% ao ano no triênio 2024-26, a partir da análise "bottom-up" - quer dizer, conflitando com o limite se este for abaixo disso.

Esse ritmo de crescimento da despesa é ainda influenciado, aponta Barros, pela regra de correção do salário mínimo, que tanto pode elevar os benefícios médios quanto o público alvo das principais rubricas de gasto obrigatório.

Ele acrescenta, por fim, que "as despesas com saúde e educação, que são pró-cíclicas, e o piso de investimento público criam rigidez adicional e dificuldade de cumprir a regra 'top-down'".

Uma visão bem mais positiva sobre o PLP é a de Alexandre Manoel, sócio e economista-chefe da AZ Quest.

Para ele, o novo arcabouço vai na direção correta da austeridade, mostrando que atual equipe econômica é completamente diferente daquela "dos tempos de Dilma, Arno [Augustin] e Mantega".

Manoel elogia a abertura da equipe econômica para incorporar sugestões no texto final do PLP, como o uso das receitas recorrentes para determinar a despesa (que cresce 70% do aumento da receita) e o teto para a variação do investimento.

Mas Manoel vê espaço ainda para alguns aperfeiçoamentos no Congresso. Ele acha que o contingenciamento deve ser obrigatório, e não facultativo, quando houver indicação de que a meta de primário não será cumprida; que o governo deve deixar claro e ressaltar que o reajuste da despesa em 2024, primeiro ano de validade do novo arcabouço, será de 0,6%, fazendo-se o deflacionamento mês a mês usual dos economistas, sem dar margem para outras interpretações; e que também deve melhorar a redação para deixar claro que, em caso de descumprimento do primário, a redução da alta de despesa de 70% para 50% do crescimento da receita aplica-se no ano imediatamente à frente.

Um ponto adicional mencionado por Manoel é que o PLP poderia ter aproveitado para ter mudado o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), excluindo "aumento da base de cálculo" como contrapartida para renúncias tributárias. Assim, novas renúncias exigiriam contrapartida de aumento de alíquota de tributos ou criação de novos tributos (ou até mesmo corte de despesa permanente, que não está na LRF).

Segundo Manoel, um artifício usual para criar novas renúncias sem descumprir a LRF é a justificativa de que uma alíquota menor, por exemplo, vai "aumentar a base de cálculo", o que é um efeito difícil de calcular e que muitas vezes não acontece.

