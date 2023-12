BCs acertaram, aos trancos e barrancos

O episódio inflacionário global deflagrado pela pandemia foi o mais intenso desde a tristemente célebre estagflação dos anos 70. Muito se debateu e vem se debatendo sobre a natureza da inflação pós-2021 e sobre a qualidade da reação dos diversos bancos centrais a ela.

A pandemia provocou choques de oferta poderosos pela disrupção das cadeias produtivas e logísticas. Houve também inicialmente um grande desvio de consumo de serviços para o consumo de bens, o que pressionou a demanda desses últimos. Na sequência, a guerra da Ucrânia pressionou preços de energia (principalmente) e alimentos.

Quase todos esses vetores inflacionários ou foram pelo lado da oferta ou caracterizaram fenômenos temporários e em tese reversíveis. Como tal, enquanto causas primárias, não configuraram a pressão de demanda generalizada e sustentada que tipicamente é o desequilíbrio para o qual o aperto da política monetária, com a alta dos juros, é a terapia superindicada.

Essa é uma razão pela qual os BCs, mais os dos países ricos do que os de emergentes como o Brasil, demoraram a elevar os juros diante da alta da inflação. De início, houve um diagnóstico de que a aceleração dos preços era fenômeno "temporário", que se reverteria de forma relativamente rápida, à medida que os choques se dissipassem ou se revertessem, sem necessidade de muito aperto de política monetária.

Recente boletim do Banco para Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês pela qual a instituição é conhecida mundialmente), de autoria dos economistas Pongpitch Amatyakul, Fiorella De Fiore, Marco Lombardi, Benoit Mojon e Daniel Rees, mostra que a inflação nos países da OCDE a partir de 2021 subiu quase o dobro dos 4% típicos de altas inflacionárias desde os anos 80 (isto é, pós-estagflação dos 70). Adicionalmente, a inflação foi bem mais persistente do que as projeções dos analistas realizadas em 2021.

O time da "inflação temporária", portanto, teve que admitir que fora otimista demais. No caso dos BCs, como o Federal Reserve, dos Estados Unidos, isso significou mudar da postura hesitante para a relativamente agressiva na alta dos juros.

O fato, porém, é que, passada a resistência inicial, a inflação veio pra baixo com força, saindo de níveis de até 9-10% nos países ricos para próximo de 3% agora nos Estados Unidos e com tendência de queda. Esse grande recuo da inflação foi concomitante à normalização, quase de volta ao cenário em vigor pré-pandemia, não só do funcionamento das cadeias produtivas e logísticas como também dos padrões de consumo.

Foi o suficiente para que a turma do "temporário", como Paul Krugman, prêmio Nobel de Economia, voltasse a ponderar que talvez não estivessem tão errados assim. O episódio inflacionário pós-pandemia foi de fato mais intenso e persistente do que julgaram, mas ainda assim esteve ligado principalmente aos fatores de oferta e/ou episódicos e reversíveis apontados de início.

Essa é uma discussão que provavelmente vai perdurar por anos, e talvez até décadas, mas uma questão importante é saber se a reação dos BCs na elevação firme dos juros - que tardou, mas veio - foi ou não necessária.

Alguma elevação de juros certamente seria necessária, mesmo supondo que o choque tivesse sido puramente de oferta, porque é de praxe controlar os efeitos secundários sobre a demanda de choques de oferta. Além disso, houve injeção maciça de recursos dos governos para empresas e famílias como amparo diante dos efeitos econômicos da pandemia, e essas transferências pressionaram a demanda. A questão é saber se a dimensão da reação de política monetária foi a adequada.

Os economistas do BIS, usando modelos econométricos similares aos empregados pelos bancos centrais, fizeram várias simulações comparativas de trajetórias da inflação americana sob diferentes hipóteses em termos de regra de política monetária.

As conclusões do exercício são interessantes e instrutivas. Efetivamente, a maior parte da alta inflacionária de 2021 e 2022 foi ligada a choques setoriais nos quais a política monetária não tem praticamente nenhum efeito. Por outro lado, a política monetária adequada pode (ou não) garantir que os efeitos desses choques se dissipem rapidamente.

Segundo os autores, se a reação de política monetária vigorosa, ainda que tardia, dos BCs ao choque inflacionário pandêmico não tivesse ocorrido, a desinflação de 2023 teria sido mais lenta (e, acrescenta a coluna, o cenário para 2024, inclusive para o Brasil, não pareceria tão benigno).

Segundo os autores, "a contribuição mais importante dos bancos centrais para a inflação é demonstrar compromisso em atingir as suas metas e assegurar que a baixa inflação permaneça como norma para a decisões de determinação de preços e salários".

Em resumo, aos trancos e barrancos, os bancos centrais acertaram. O que foi bom para o mundo, e provavelmente (tomara, esse capítulo desinflacionário ainda não terminou) fará com que a inflação da pandemia seja mencionada nos livros de história do futuro como um episódio que causou bem menos estrago global do que a estagflação dos anos 70.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast e escreve às terças, quartas e sextas feiras. O colunista terá folga de uma semana e volta a escrever neste espaço em 9/1/2024, terça-feira (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 29/1/2023