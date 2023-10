Brasil: dividendo ou freio demográfico?

Recente trabalho dos economistas Rainer Kotschy e David Bloom, publicado pelo NBER (National Bureau of Economic Research, dos EUA) estuda, por meio de um sofisticado modelo econométrico envolvendo um painel de 145 países, os impactos ocorridos e projetados da demografia no crescimento econômico no período que vai de 1950 a 2050.

Segundo o economista Bráulio Borges (LCA e IBRE-FGV), que estudou cuidadosamente esse e outros trabalhos recentes sobre demografia e crescimento, a pesquisa de Kotschy e Bloom encontra efeitos causais positivos do chamado bônus demográfico - aumento da participação da população em idade de trabalhar (definida pelo intervalo entre 20 e 64 anos para o conjunto de países) no total da população - no crescimento dos países.

E, a partir das elasticidades desse modelo empírico, o trabalho projeta o impacto da demografia no crescimento dos diversos países para o período de 2020 a 2050. O impacto pode ser positivo (dividendo demográfico) ou negativo (freio demográfico). As projeções demográficas no trabalho são as da ONU, baseadas nos órgão estatísticos oficiais de cada país.

Mas o aspecto mais interessante do trabalho, para Borges, é que os dividendos/freios demográficos, tanto para o passado quanto para o futuro, são analisados com dois diferentes critérios sobre a população em idade de trabalhar (PIA). O primeiro critério considera uma PIA sempre definida como de 20 a 64 anos para todo o período de 1950 a 2050.

O segundo critério leva em conta que a idade em que as pessoas deixam de trabalhar (ou que potencialmente deixarão de trabalhar) aumentou e continuará a aumentando nesse período, devido principalmente a fatores como elevação da longevidade e melhora da saúde - e, portanto, das capacidades laborais - da população de idade mais avançada.

Segundo Borges, a pesquisa dos dois economistas indica que a capacidade funcional de participar no mercado de trabalho geralmente vai até aproximadamente uma média de 15 anos antes do falecimento dos indivíduos.

Dessa forma, pelo segundo critério, projetando uma capacidade funcional de participar no mercado de trabalho mais longa e crescente, o fator demográfico do crescimento projetado para o período de 2020-2050 melhora de maneira generalizada para os países, quando se compara com o primeiro critério, de uma PIA cujo limite superior de idade se encerra rigidamente aos 64 anos.

Tomando como exemplo o conjunto de países da OCDE para o período de 2020-2050, os economistas encontram que, ignorando a demografia, a projeção de crescimento médio é de 2,5% ao ano. Quando se introduz o fator demográfico pelo primeiro critério, rígido, essa projeção se reduz (freio demográfico) em 0,8 ponto percentual (pp), para 1,7%. Mas quando se usa o fator demográfico pelo segundo critério, em que a idade da saída do mercado de trabalho é crescente no tempo, o freio demográfico cai para 0,4pp, levando a projeção de crescimento para 2,1%.

O mais interessante, entretanto, é que, segundo um gráfico do estudo, o Brasil pertence a um grupo muito pequeno de países em que a mudança entre o critério rígido e o critério flexível de idade limite na PIA faz com que o sinal do efeito demográfico se inverta. Isto é, no primeiro critério, o Brasil no período de 2020-2050 sofreria um freio demográfico no seu crescimento de algo em torno de 0,5%. No segundo critério, flexível, o Brasil, na verdade, ainda tem um ligeiro dividendo demográfico a ajudar o crescimento até 2050.

Segundo Borges, esse resultado é importante porque mostra que a visão consensual de que o Brasil já consumiu totalmente seu bônus demográfico ou está prestes a chegar a esse ponto pode não ser necessariamente verdadeira.

O "necessariamente" é um aspecto importante aqui, ressalta o economista da LCA. Na verdade, a possibilidade de ter um dividendo demográfico até 2050 no Brasil é dependente de que o País transforme a capacidade funcional dos brasileiros de trabalhar até idades mais avançadas num fato concreto em que eles e elas efetivamente trabalhem.

Para isso, há algumas condições. Algumas envolvem mais continuidade, como as melhores do sistema de saúde e o avanço da expectativa de vida em condições funcionais da população. Borges nota que a sobrevida média dos brasileiros de 60 anos manteve-se aproximadamente estável em torno de 10-11 anos de 1950 a 1990, mas, desde então, subiu de forma firme para quase 20 anos. O que deve estar ligado à criação do SUS com a redemocratização e aos avanços tecnológicos da medicina.

Outras pré-condições, porém, são condicionais a mudanças institucionais, como novas rodadas de aumento da idade mínima de aposentadoria à medida em que a longevidade com capacidade funcional da população aumente. E também as políticas de treinamento e readaptação da mão de obra, voltadas para a terceira idade, são importantes para que esse potencial dividendo demográfico se torne realidade.

Finalmente, outro fator que também pode fazer o Brasil adiar o fim do dividendo demográfico - e que ganha destaque com o prêmio Nobel concedido a Claudia Goldin por pesquisas sobre a mulher no mercado de trabalho ao longo da história - é a redução entre a diferença da taxa de participação no mercado de trabalho de homens e mulheres. Nos últimos 20 anos, diz o economista, essa diferença no Brasil já caiu de cerca de 40pp para 20pp.

Mas ainda há frutos a colher dessa árvore, como reforça recente artigo publicado no Blog do FMI pelos economistas Antoinette M. Sayeh, Alejandro Badel e Rishi Goya, em que estimam ganhos potenciais de conjuntos de países de aumento de PIB pela elevação da participação feminina (que caiu expressivamente durante a pandemia) no mercado de trabalho.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast e escreve às terças, quartas e sextas-feiras (fojdantas@gmail.com)

Este artigo foi publicado pelo Broadcast em 10/10/2023, terça-feira.