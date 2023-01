Brasil muito aquém da previsão do Goldman Sachs

O erro da projeção do crescimento feita pelo Goldman Sachs em 2011 sobre o crescimento médio do Brasil no período 2010-19 foi enorme. A previsão era de 5,4% e a realidade foi de 1,9%.

Com isso (e outros fatores), a revisão das projeções do banco entre a de 2011 e a mais recente, em relação ao Brasil, são de 4,7% para 1,9% em 2020-29; 4% para 2,8% em 2030-39; e 3,1% para 2,5% em 2040-49. O banco prevê crescimento médio do Brasil de 2,1% entre 2050 e 2059; de 1,7% entre 2060 e 2069; e de 1,5% entre 2070 e 2079.

Mesmo com aquela decepção no período 2010-19 e da redução das projeções de crescimento de períodos à frente, o Brasil, para o Goldman Sachs, deve passar de décima-primeira maior economia do mundo em 2022, em PIB em dólares, para a oitava posição - que ainda estará mantida em2075.

Todas essas previsões do Goldman Sachs estão no recém-lançado relatório (tradução do inglês) "O Caminho para 2075 - Menor Crescimento Global, mas a Convergência Permanece Intacta".

Os economistas Kevin Daly e Tadas Gedminas, do Goldman Sachs, que assinam o relatório, explicam na abertura que ele está sendo publicado 20 anos depois que o banco divulgou previsões de crescimento de longo prazo para os BRICs (termo originalmente cunhado no próprio Goldman Sachs, referindo-se a Brasil, Rússia, Índia e China; mais tarde, a África do Sul foi incorporada e o termo passou a ser BRICS, com o "S" final maiúsculo).

Agora, os dois analistas, com o apoio de vários outros da equipe do banco de investimentos, fazem previsões para 2050 e 2075 do desempenho econômico de 104 países emergentes e avançados.

Hoje, segundo o Goldman Sachs, com medição em dólares, as cinco maiores economias do mundo são, em ordem decrescente, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Índia. A previsão é de que, em 2050, o ranking seja China, Estados Unidos, Índia, Indonésia e Alemanha; e, em 2075, China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Nigéria. Como já apontado, o Brasil fica em oitavo em 2050 e 2075.

O salto de economias do mundo em desenvolvimento para o topo do ranking se dá em grande parte por questão demográfica (grandes populações significam PIB maior), um fator muito enfatizado no trabalho de Daly e Gedminas.

Assim, a primeira grande tendência destacada pelos autores é a queda do crescimento potencial do produto mundial, liderada pelo recuo do crescimento populacional - que caiu nos últimos 50 anos de 2% para menos de 1% e está estimado para quase zero em 2075. Já o crescimento potencial do mundo foi de 3,6% nos dez anos até a crise financeira global de 2008-09, caiu para 3,2% na década anterior à Covid, deve ficar em 2,8% entre 2024 e 2029 e continuar caindo a partir daí, chegando a 2075 significativamente abaixo de 2%.

A segunda grande tendência, que está no título do relatório, é justamente a de que a convergência entre os emergentes e avançados (isto é, o processo pelo qual, os primeiros, crescendo mais que os últimos, vão se aproximando destes) vai continuar, liderada pelas potências asiáticas.

A nota desanimadora aí é que, em relação à bateria de projeções que o Goldman Sachs fez em 2011, Brasil, Rússia e a América Latina em geral decepcionaram "significativamente".

Em razão disso, nas projeções atuais, o banco prevê um desvio ainda maior do grosso do PIB mundial para a Ásia, e também que a Indonésia passe à frente de Brasil e Rússia no ranking de PIB - tudo num horizonte de 20 anos. Em 2075, Nigéria, Paquistão e Egito também ultrapassam o Brasil.

A terceira e a quarta grandes tendências para este século, de acordo com os autores, são de que o "excepcionalismo" dos Estados Unidos (em termos de crescer acima do esperado e mais que outros países avançados) não deve se repetir; e a desigualdade global deve cair - por causa do avanço mais rápido dos emergentes -, mas a desigualdade dentro dos países deve aumentar.

Já os grandes riscos econômicos para o mundo naqueles horizontes de projeção são o aumento do protecionismo/reversão da globalização, e um eventual desastre ambiental causado pelo aquecimento global.

Tomando como parâmetro o que chamam de "momentum de convergência" da produtividade total dos fatores (PTF) - suposição de que a performance no passado recente projeta-se para o futuro -, o estudo identifica o Brasil como a grande economia global com pior momentum. As com melhor momentum são China e Índia.

Ainda assim, para Daly e Gedminas, "o desempenho excepcionalmente fraco do Brasil e da África do Sul nos últimos 10-15 anos deve ser parcialmente revertido com o tempo, já que se supõe que a contribuição significativamente negativa da produtividade vai se dissipar".

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 6/1/2023, sexta-feira.