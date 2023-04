Câmbio ajuda até quando?

Um fato que não estava no horizonte de boa parte do mercado, e que é muito positivo para este início de governo Lula, é a valorização do real ante o dólar. No início do ano, o mercado projetava que o câmbio em abril seria de R$ 5,25 (nível que aproximadamente seria mantido o ano todo), e hoje o dólar está sendo negociado a R$ 4,92.

Real mais forte não só passa a impressão para o sistema político e a população em geral de que a política econômica "está dando certo" como também ajuda o Banco Central na luta contra a inflação.

Mas duas questões importantes são a de saber se, de fato, a valorização do real deriva, pelo em parte, da percepção dos investidores de melhoras especificamente no front da política econômica doméstica, e também se a tendência de valorização será mais duradoura.

Carlos Woelz, sócio fundador da gestora Kapitalo, vê uma "foto espetacular, mas um filme que não é bom" em termos do real e dos ativos brasileiros em geral.

Em relação à foto, ele cita como pano de fundo uma situação de conta corrente brasileira sólida, além de volatilidade de criptomoedas e certo estouro de bolhas de ações que se valorizaram muito nos Estados Unidos - fatores que, junto com o juro real elevado, fazem os investidores brasileiros focarem mais em ativos domésticos.

O fato de boa parte da economia global estar no fim de um ciclo de expansão também ajuda, para Woelz, porque tipicamente nessa fase a cotação das commodities tende a se elevar - como ocorre agora - beneficiando diretamente a economia brasileira.

O "filme", porém, na sua visão, é mais complicado. A desaceleração econômica nos Estados Unidos e na Europa, mais do que uma flutuação conjuntural, é um objetivo dos BCs americano e europeu para controlar o surto de alta inflação. Pelo lado positivo, há a aceleração da China após o fim da política de Covid zero, mas Woelz, pessoalmente, não acha que será suficiente para neutralizar o freio americano e europeu.

Se estiver certo, isso pode acabar sendo negativo para os termos de troca de emergentes exportadores de commodities como o Brasil.

Em termos internos, o gestor tem forte temor de que, diante dos primeiros sinais de desaceleração mais pronunciada, o governo tente medidas contracíclicas - como pisar no fiscal ou parafiscal - que, na sua visão, seriam extremamente contraproducentes.

Ele explica que a "foto" faz com que ele tenha dificuldade de ficar vendido em Brasil, e o filme faz com que tenha dificuldade em ficar comprado.

O economista Livio Ribeiro, sócio da consultoria BRCG e pesquisador do IBRE-FGV, que desenvolveu um modelo para discriminar o que é fator internacional e fator doméstico nos movimentos do real, detectou que, na janela dos últimos 20 dias até ontem, fatores externos explicam até mais do que a valorização de cerca de 6% do real ante o dólar. Em outras palavras, o fator interno (que no seu modelo é o resíduo) até teria atrapalhado.

Entre fatores internacionais que deram apoio ao real, estão queda do dólar ante o conjunto de moedas e, com destaque, alta de commodities.

Ribeiro nota que a alta recente das commodities está associada ao petróleo e ao efeito, na matéria-prima, das medidas de restrição de oferta da OPEC+. Porém, olhando para a frente - e como Woelz - ele acha difícil que o movimento se sustente muito tempo diante de uma economia global em desaceleração.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 14/4/2023, sexta-feira.