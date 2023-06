China desaponta

O corte inesperado ontem (13/6) da taxa de juro de curto prazo calibrada pelo BC chinês em 0,1 ponto porcentual (pp), para 1,9%, é mais um sinal de que as autoridades econômicas do país não estão satisfeitas com a qualidade da recuperação econômica pós reabertura e fim da drástica política anti-Covid. O último corte nessa taxa foi realizado em agosto de 2022.

Em relação às expectativas de que a economia chinesa pós reabertura seria um motor potente para puxar a economia global debilitada pelo duro processo de desinflação (com alta de juros) no Ocidente, há decepção em termos de produção industrial e comércio exterior, além do problema persistentemente ameaçador do setor habitacional.

Thomas Gatley, economista da Gavekal Research, empresa internacional de análise econômica, notou em recente relatório que a queda de 7,5% das exportações chinesas em maio, em relação ao mesmo mês de 2022, está ligada a um comércio internacional mais enfraquecido e também a problemas de cadeias logísticas ainda causados pelas quarentenas da Covid e pela reabertura caótica.

Na verdade, a queda das exportações em maio ocorreu após uma surpresa positiva em abril, quando as exportações cresceram 14,8%, acima das expectativas.

De qualquer forma, a reativação da economia chinesa pela velha fórmula do comércio exterior e dos investimentos parece não só inadequada à atual conjuntura como também não corresponde à visão do presidente Xi-Jinping e das autoridades econômicas do seu governo.

O problema, porém, é que a almejada transição para um modelo puxado pelo consumo das famílias chinesas (que hoje é responsável por apenas 37% do PIB do país, comparado a 70% nos Estados Unidos e 63% no Brasil) esbarra no atual comportamento de gato escaldado por parte do consumidor chinês.

Com explica o economista Livio Ribeiro, sócio da consultoria BRCJ e pesquisador associado do IBRE-FGV, o consumidor chinês sofre com incertezas sobre a renda futura, provocadas pela queda do preço dos ativos financeiros e especialmente imobiliários, e pela redução dos lucros das empresas e do crescimento da economia. No caso desses dois últimos itens, aponta-se um quadro mais incerto de manutenção do emprego em horizontes mais longos, o que afeta particularmente os jovens.

Continua após a publicidade

"Se você junta tudo isso, a propensão a poupar está muito mais elevada que a média histórica, a confiança na renda futura é muito mais baixa e os consumidores chineses estão em compasso de espera", diz Ribeiro, especialista em China.

O economista já vem menos otimista que a média de mercado em relação ao vigor da retomada chinesa desde pelo menos a reabertura na virada do ano.

Ele nota que "o mercado se anima com pequenas coisas". Assim, a notícia do corte de juro ontem levou o preço do minério de ferro a acelerar, "como se 10 pontos básicos [0,1pp] de uma taxa interbancária de curto prazo fosse suficiente para colocar a economia chinesa nos trilhos".

Ele acrescenta que o corte de juro é uma medida mais pelo lado da oferta, ao diminuir o custo de capital, do que pela demanda, o vetor efetivamente debilitado na China.

Esta semana deve haver também redução de juros de médio prazo, mais relevantes, e Ribeiro antevê adicionalmente corte de depósitos compulsórios em breve. Porém, de forma semelhante, os fatores que refreiam a demanda serão pouco afetados por essas medidas.

A BCRG projeta crescimento de 5,7% do PIB chinesa em 2023, um número vistoso dadas as circunstâncias, mas ainda assim o vigor e a qualidade da expansão estão aquém das expectativas da parte mais otimista do mercado no início do ano.

Ironicamente, os Estados Unidos - um dos motores cuja prevista fraqueza em 2023 tornava desejável o impulso compensatório da China para reequilibrar a economia global - têm dados sinais de que pode se sair melhor do que o antecipado, com as perspectivas de um pouso suave da economia americana em alta.

Continua após a publicidade

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 14/6/2023, quarta-feira.