China e EUA criam trepidações no cenário internacional

O desempenho pior dos ativos brasileiros em agosto aponta o grau de vulnerabilidade da economia nacional ao cenário internacional. Principalmente na China, mas também nos Estados Unidos (e um polo afeta o outro), há a impressão de que o pouso suave da economia global no pós-Covid pode vir a não ser tão suave assim.

Na China, problemas estruturais e conjunturais parecem se entrelaçar de forma cada vez mais forte. Uma corrente de analistas teme que as dificuldades atuais sejam o prenúncio de uma das mais sérias crises do modelo econômico vitorioso que, com adaptações e retoques, vêm entregando desde os anos 80 um dos mais fabulosos "milagres" que o mundo já assistiu.

Segundo relatório da consultoria BRCG pelo economista Livio Ribeiro, especialista em China, "há um senso de inadequação que poucas vezes vimos nas políticas públicas chinesas, e não vemos qualquer sinal de melhora no curto prazo. Isso nos incomoda (ainda não estamos assustados, mas andamos nessa direção)..."

Ribeiro foi muito feliz nas suas projeções sobre o comportamento da economia chinesa este ano. O economista cantou a pedra, já há vários meses, de que o país asiático, após sua atrasada reabertura pós-Covid da economia na virada de 2022 para 2023, iria decepcionar os mais otimistas e seria um motor para a economia global menos potente do que o sonhado.

Ribeiro identifica um problema fundamental de demanda na economia chinesa, com a reticência dos consumidores na antecipação de problemas futuros, o que é reforçado por fenômenos como o alto desemprego dos jovens (afeta a renda) e os problemas no mercado residencial (afeta o patrimônio).

Crítico das ações recentes das autoridades econômicas chinesas, o especialista aponta que "há um problema relevante de demanda, que não está sendo devidamente tratado pelas autoridades. Esconder dados negativos (desemprego dos jovens deixará de ser divulgado para "melhorias"), cortar juros (em economia com repressão financeira, favorecendo as empresas, que são, de fato, as tomadoras finais de crédito) e insistir em políticas pelo lado da oferta não levarão à estabilização da confiança e ao crescimento sustentável".

Nos Estados Unidos, o quadro é bastante complexo, mas, no frigir dos ovos, a forte alta recente da rentabilidade dos títulos do Tesouro americano é o que mais importa para o Brasil, com impacto evidentemente negativo. O comportamento dos juros americanos está ligado à percepção de que a economia e o mercado de trabalho permanecem aquecidos mesmo com todo o aperto monetário já ocorrido, e que isso fará com que o Federal Reserve (Fed, BC dos EUA) mantenha sua taxa básica em patamares elevados por mais tempo do que se imaginava.

Mas é exatamente essa alta forte do juro que cria temores de que o pouso da economia americana acabe não tendo a "suavidade" almejada pelos mercados.

Em sua conta da rede "X", o antigo Twitter, o economista Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central, recomendou a leitura de interessante carta aos investidores do gestor americano Alex Gurevich, fundador e 'cio' (chief Information officer) da HonTe Advisors, sediada em São Francisco, Califórnia.

A carta é uma detalhada análise da conjuntura econômica americana e global, mas, no frigir dos ovos, Gurevich considera que já há forças deflacionárias em ação e que tendem a crescer com as defasagens típicas da política monetária. Como o Fed não vai mudar sua instância anti-inflacionária severa de uma hora para a outra, "é quase impossível ter esperança de que não se permitirá que o pêndulo vá longe demais na direção deflacionária".

Para Volpon, sintetizando a carta de Gurevich, "o cenário hoje aponta para um aumento das forças desinflacionárias, colocando em risco o que sempre foi uma probabilidade pequena de um pouso suave".

Em teoria, caso China e Estados Unidos surpreendam negativamente na seara da atividade econômica, criam-se forças desinflacionárias globais que poderiam até ser favoráveis à desinflação no Brasil é à queda dos juros domésticos.

Mas a forma como o mundo influencia no Brasil economicamente é bem mais complexa do que isso. Menos crescimento global também significa menor preço de commodities. Commodities em alta historicamente são favoráveis à economia brasileira e reduzem o risco País. E o simples fato de os dois principais motores da economia global ratearem de forma difícil de prever - caso isso de fato ocorra - tende a semear incerteza e reduzir o apetite de risco mundial, o que é negativo para emergentes com vulnerabilidades como o Brasil.

