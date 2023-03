China: poupança não será "torrada"

A meta oficial de crescimento de 5% da China, recém-decidida pelo governo do país, decepcionou muitos analistas que previam e torciam para um objetivo mais ambicioso. Mas o economista Livio Ribeiro, da consultoria BRCG e do IBRE-FGV, tem uma visão diferente e considera que a meta de 5% é adequada e sinaliza bom senso do governo chinês.

O economista, especialista em China, aponta que o país não voltou à tendência de crescimento pré-pandemia. O nível do PIB no final de 2022 se encontrava 11,2% abaixo do que seria caso aquela tendência tivesse sido mantida. Os números do varejo na China - refletindo a capacidade de consumo das famílias - a partir de 2020 também indicam uma clara e substancial quebra da tendência de crescimento anterior desde pelo menos 2010.

A confiança dos consumidores chineses sofreu uma drástica queda durante a fase recente de quarentenas contra a variante Ômicron no ano passado, saindo de um nível acima de 120 para o intervalo entre 85 e 90 do qual não logrou ainda sair, após vários meses. Desde pelo menos junho de 2006, esse índice se mantinha a esmagadora maioria do tempo acima de 100, sem cair em nenhum momento abaixo de 95 (antes da queda atual).

Ribeiro vê outros fatores além dos estritamente ligados à pandemia nessa recente queda da confiança do consumidor - relacionados a patrimônio imobiliário, emprego e renda -, catalisada pela ômicron e a condução desastrada pelo governo chinês da fase final da política de Covid zero, abandonada abrupta e desastradamente no final do ano passado.

Na visão do especialista, esse conjunto de fatores aumentou a incerteza dos cidadãos chineses sobre sua situação econômica futura, levando a uma alta da chamada "poupança precaucional".

A interpretação dos otimistas, que esperavam uma meta maior de crescimento do país para 2023, é de que a elevação da poupança das famílias chinesas nos últimos dois anos, marcados pela pandemia, teria as mesmas consequências do mesmo fenômeno ocorrido nesse período em outros países, como os Estados Unidos.

Por essa abordagem, esse estoque adicional de poupança na China seria desfeito numa onda de consumo que provocaria um forte boom na economia puxado pela demanda das famílias.

Só que, como nota Ribeiro, o governo chinês não transferiu renda para as famílias na pandemia e a poupança extra pode refletir insegurança por fatores como a queda do patrimônio em imóveis (abalados pela crise no setor residencial do país), o aumento do desemprego (com destaque entre os jovens) e a queda na confiança sobre as perspectivas de renda futura.

Tomando o período a partir da pandemia, a poupança das famílias chinesas saltou do nível médio anterior de aproximadamente 29% da renda disponível para 33%, sem sinais de que deva voltar ao patamar anterior - ao contrário, os últimos dados são para cima.

Ribeiro fez um exercício que supõe que todo o crescimento do PIB chinês acima do carregamento estatístico de 1,3% para 2023 (o menor desde pelo menos 2012, início dessa série histórica) venha do consumo das famílias.

Nesse caso, para que o país cresça 5% conforme a meta oficial, seria necessário que a poupança das famílias retornasse em 2023 ao nível médio anterior de 29% da renda disponível. Para um crescimento de 6%, conforme a meta desejada por alguns analistas desapontados, a poupança das famílias teria de recuar para ligeiramente mais de 26%, nível não visto há pouco mais de uma década.

Esse exercício deixa claro que, mesmo para que a meta de crescimento de 5% seja cumprida, é preciso ativismo governamental para aumentar os investimentos - o que, aliás, está nos planos do governo chinês.

Mesmo a meta de 5%, para Ribeiro, não é fácil de ser atingida, a menos de o governo provocar forte aprofundamento dos desequilíbrios econômicos chineses.

Um problema particular é que, como observa o economista, os anos da pandemia levaram à reversão do almejado processo de transição do modelo econômico chinês na direção dos serviços. Em 2020, o setor terciário (serviços) atingiu uma alta histórica de 54,5% do PIB chinês, e o secundário (indústria) um mínimo histórico de 37,8%. Em 2022, os serviços recuaram para 52,8% e a indústria recuperou-se para 39,9%.

O padrão de estímulo do governo chinês via investimento atua na contramão da desejada transição de modelo, além de agravar outros desequilíbrios, como os problemas do mercado de crédito.

Assim, como diz Ribeiro, "a definição da meta ao redor de 5% deixa claro que o governo não quer 'forçar a barra', o que é um bom movimento das autoridades chinesas".

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 6/3/2023, segunda-feira.