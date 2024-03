Seguindo os protocolos do regime, nessa última madrugada, no contexto da reunião anual do Congresso Nacional do Povo, a China anunciou sua meta de crescimento "em torno de 5%" para 2024, depois de ter reportado crescimento de 5,2% em 2023.

PUBLICIDADE A economista Fabiana D'Atri, analista de economia internacional da Bradesco Asset, com particular ênfase na China, considera que o anúncio das metas econômicas nessa madrugada, incluindo a de crescimento, veio em boa parte dentro das expectativas de mercado, mas com uma ou outra surpresa. As metas para 2024 de inflação em torno de 3%, do desemprego urbano em torno de 5,5%, e do próprio crescimento em torno de 5% foram iguais às de 2023 e não causaram surpresa. Mas a meta de criação de novos empregos urbanos tem uma mudança, saindo de "em torno de 12 milhões" em 2023 para "mais de 12 milhões" em 2024. A maior surpresa, para D'Atri, veio no lado fiscal, mais especificamente nas metas de emissão de bônus. No caso da meta da emissão pelos governos regionais, houve uma mudança muito pequena de 3,8 trilhões de yuans (equivalente a US$ 528 bilhões) em 2023 para 3,9 trilhões de yuans em 2024.

O que surpreendeu, na verdade, foi a novidade de uma meta de emissão de "bônus do Tesouro de prazo ultralongo (30 anos ou mais)", no valor de 1 trilhão de yuans (US$ 139 bilhões).

"Isso não estava no radar do mercado", diz a analista.

O economista Livio Ribeiro, da consultoria BRCG e do IBRE-FGV, considera outro anúncio fiscal dessa madrugada como "um pouco estranho". Ele se refere à meta de déficit público, de 3% do PIB. Na verdade, é a mesma meta de 2023, mas Ribeiro observa que, em outubro do ano passado, a meta de déficit de 2023 foi esticada para 3,8% do PIB.

A questão, para Ribeiro, é que a eventual manutenção para 2024 da meta de déficit público alterada de 2023, de 3,8%, seria mais congruente com o impulso fiscal necessário para se atingir a meta de crescimento de 5%.

É verdade que o aumento das emissões pelo novo título "ultralongo" é um impulso potencial. Porém, ainda assim, o analista pensa que, dada a dificuldade que vê para que a China chegue aos 5% de crescimento, "o kit de políticas me parece tímido, sem que se coloquem na mesa os instrumentos para entregar a meta de crescimento, numa combinação esquisita, que pode ser mal recebida pelo mercado".

Tanto Ribeiro quanto D'Atri veem a meta de crescimento de 5% em 2024 como ambiciosa e difícil. O economista da BRCG nota que o carregamento estatístico de 2023 para 2024 é menor do que o de 2022 para 2023, e que os problemas do ano passado permanecem em 2024. A analista da Bradesco Asset projeta crescimento chinês de 4,7% este ano.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Na visão de Ribeiro, a desaceleração da China combina fatores estruturais, como envelhecimento demográfico, queda do retorno dos investimentos e um ritmo menor de crescimento da produtividade; e fatores conjunturais "persistentes", como insegurança das famílias sobre o futuro de sua renda e patrimônio diante do elevado desemprego de jovens e da continuada crise no mercado habitacional, e a oposição geopolítica internacional aos interesses chineses, incluindo a guerra comercial. Para Ribeiro, o governo chinês insiste em tentar impulsionar a economia pela oferta, em iniciativas como subsidiar as empresas, sem atacar o problema de demanda, que pediria maior proteção social às famílias. D'Atri, da Bradesco Asset, comparou o uso de palavras no comunicado econômico das metas do ano passado e no comunicado de 2024, nessa última madrugada. Ela aponta alguns destaques. O primeiro é o aumento agora do emprego da palavra 'risco', relacionada principalmente às finanças dos governos locais e ao setor imobiliário, que ela aponta como maiores problemas econômicos da China. Outro destaque, nessa análise das palavras, é que "segurança" e "tecnologia" ganharam mais relevância, em detrimento de "economia" e "reformas".

Para a economista, juntando as peças, um crescimento relativamente robusto continua sendo objetivo relevante para o governo chinês, mas com nuances em termos do que vai se fazer para obtê-lo, em que entram as noções de risco e da prioridade à segurança e à tecnologia.

Na sua visão, isso se traduz numa disposição de o governo não se exceder nas medidas de estímulo que, caso venham, na forma de afrouxamento fiscal e monetário, terão alguns focos específicos, como a tecnologia e capacidade industrial (não se deixando desviar, porexemplo, para um resgate mais intenso e rápido do setor imobiliário). Para D'Atri, o crescimento chinês depende da recuperação da confiança de consumidores e empresas do país, dos estímulos governamentais e da demanda externa. Ela pensa que, em 2024, o setor imobiliário deve parar de contribuir negativamente para o crescimento, o que é uma vantagem em relação a 2023. Em relação à demanda externa, as exportações industriais (como carros elétricos, grande prioridade nacional e um dos destaques da China) ainda terão ajuda de uma economia mundial que cresce em ritmo razoável, embora tenha desacelerado. Já os estímulos do governo, na sua interpretação, devem ser no sentido de dar sobrevida aos setores com graves problemas, como construtoras e governos locais, com facilitação de rolagem de dívidas, por exemplo. E a aposta do governo é de que esse conjunto de políticas será o suficiente para uma gradual recuperação da confiança de famílias e empresas, que é o ingrediente mais importante para garantir o crescimento sustentado num ritmo que seja percebido como adequado. Fernando Dantas é colunista do Broadcast e escreve às terças, quartas e sextas-feiras (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 5/3/2024, terça-feira.