Como Europa enfrentou crise do gás

Uma das mais temidas consequências na Europa da guerra da Ucrânia era a crise do fornecimento de gás natural à medida que o inverno de 2022-23 se aproximava, diante do corte drástico do fornecimento russo. Mas o bicho-papão acabou não sendo tão feio, eo cenário mais alarmista de racionamento drástico, famílias em massa passando frio e paradeira geral na indústria não se materializou.

Não que tenha sido fácil. Como indica recém-concluído estudo de três pesquisadores - Peter Zeniewski, Gergely Molnar e Paul Hughes - da Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês), com a redução drástica da oferta de gás russo para a Europa e o consequente aumento do preço da matéria-prima, a conta de importação do produto pelos países da União Europeia (UE) saltou de US$ 120 bilhões em 2021 para US$ 390 bilhões em 2022.

A parcela russa no atendimento à demanda total por gás natural da UE caiu de 40% em 2021 para menos de 10% no final de 2022É. Ainda assim, segundo os autores, o drástico aumento de preço do gás natural garantiu uma renda significativa para a Rússia com aquelas vendas.

O objetivo principal do estudo da IEA é entender quais foram os fatores principais na queda de 13% na demanda por gás natural pelos países da UE em 2022, a maior redução anual da história. É um volume que seria suficiente para abastecer 40 milhões de domicílios no ano passado. E evidentemente ajudou muito a reduzir as consequências negativas do corte do gás russo.

Os autores observam que o inverno ameno contribuiu, mas a baixa precipitação no sul europeu reduziu a fonte hidrelétrica, efeito em sentido contrário. Mudanças induzidas por políticas públicas foram vitais, especialmente os aumentos recorde de capacidade solar e eólica. E o alto preço do gás também reduziu a demanda, especialmente da indústria.

Mas o exercício dos pesquisadores é justamente calcular mais precisamente esses fatores da redução da demanda de gás em 2022 pela UE.

Em termos de setores, as geração de eletricidade (usinas termelétricas) até aumentaram, em 2 bilhões de metros cúbicos (bmc), o seu consumo de gás natural entre 2021 e 2022. Mas as edificações (incluindo comerciais e residenciais) tiveram redução de consumo de 28 bmc; e a indústria, redução de 25 bmc. No total, a redução nos três setores ultrapassou 50 bmc.

Na geração, 50 GW de energia solar e eólica foram adicionados na UE em 2022, correspondentes a uma economia de gás natural de 11 bmc. Mas a queda de produção de energia nuclear e hidrelétrica correspondeu a um aumento de 34 bmc. Mais uso de carvão e outros fatores de redução de consumo de gás economizaram mais 21 bmc, e no saldo houve o aumento de demanda por gás de 2 bmc (34 subtraído de 11 mais 21, isto é, de 32).

Nas edificações, a maior parcela da economia foi por conta do clima ameno, mas mudanças de comportamento (economia) e de combustível, assim como aumento de eficiência, também colaboraram. Já na indústria, por ordem decrescente, os principais fatores foram redução da produção, mudança de combustível, eficiência e outros.

Em termos de países da UE, a maior economia de gás natural em 2022 foi da Finlândia, cujo consumo caiu 47%. Entre os maiores países, as menores quedas foram de Itália e França, ambas com 10% de recuo de consumo de gás natural no ano passado.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 17/4/2023, segunda-feira.