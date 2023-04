Como fazer política industrial?

A disposição de Lula de reativar o BNDES, sob o comando de Mercadante, como um instrumento relevante de política industrial ocorre num momento em que esse tipo de intervenção do Estado no setor privado volta à moda nos países ocidentais.

Há vários fatores por detrás desse retorno. Um deles, pouco mencionado nos círculos do establishment, mas evidente, é o sucesso econômico da China nas últimas décadas com seu modelo "meio capitalista meio socialista", em que a mão pesada do Estado não se furta a se intrometer em todos os aspectos da economia.

Mas há também o aumento das tensões geopolíticas, como a rivalidade crescente entre Estados Unidos e a China e a invasão russa da Ucrânia. Daí decorre a tendência precaucional de trazer de volta para os próprios países, ou países amigos, partes das cadeias globais de produção que se disseminaram pelo mundo na fase anterior da globalização econômica, em que potências e grandes potências se confrontavam menos. Os governos, que têm interesse nesse movimento, não se furtam a estimulá-lo quando se trata de atrair etapas de produção para o seu próprio território.

E, finalmente, a transição energética, na esteira do combate ao aquecimento global, é um poderoso vetor de intervenção dos Estados nas economias.

Como observou há poucos dias conta de Twitter voltada a informações científicas, há sinais de início de um boom industrial no Estados Unidos que pode estar ligado a três programas de política industrial do governo Biden: a Lei dos Chips, a Lei de Redução da Inflação (IRA, na sigla em inglês) e a Lei de Infraestrutura.

Assim, os gastos do governo americano relacionados à mudança climática estão saltando de uma média anual de pouco mais de US$ 20 bilhões entre 2009 e 2017 para mais de US$ 60 bilhões projetados para 2020-29. A expectativa é de que IRA estimule US$ 1,6 trilhão de investimentos em energia limpa até 2030.

Na área de chips, o desafio é libertar os Estados Unidos da enorme dependência de Taiwan em semicondutores, e a Lei de Chips já levou a anúncios de US$ 200 bilhões em investimentos em 16 estados americanos, incluindo uma unidade da TMSC, principal produtor de Taiwan, no Arizona.

Continua após a publicidade

Já artigo divulgado hoje do economista David Mckenzie, do Banco Mundial, faz uma defesa cautelosa, e com pré-condições, do apoio direto do governos a empresas.

O economista de início menciona o grande ceticismo que ainda existe em relação à política industrial, relacionado a fracassos na África e na América Latina e aos riscos de captura dos benefícios por setores com fortes grupos de pressão, além de prejuízos à competição.

Como escreve Mckenzie sobre os opositores de políticas industriais em geral - mas no que parece uma descrição dos argumentos nesse sentido entre liberais no Brasil -, esse analistas consideram que "tudo de que a gente precisa é arrumar as políticas macroeconômica e regulatória, e seguir políticas que beneficiem todas as empresas indiretamente (como reforma do sistema financeiro) em vez de algumas empresas diretamente".

Segundo Mckenzie, falhas de mercado (em crédito, mercado de trabalho, produtos e conhecimento) e externalidades ou objetivos como proteger o meio-ambiente, criar empregos, incentivar a inovação e estimular o crescimento da produtividade podem ser usados para uma justificativa teórica das políticas industriais.

Na prática, porém, todos os países praticam política industrial de um jeito ou de outro (e o Banco Mundial participa de diversas formas nessas iniciativas), quer os economistas gostem ou não. Dessa forma, é útil saber o que funciona ou não, e o que atrapalha ou não.

Mckenzie aborda alguns dos problemas tradicionalmente apontados em políticas industriais. O primeiro é a crítica a que governos "escolham vencedores", relativa tanto ao ceticismo de que o burocrata saiba qual é o negócio mais promissor para ser apoiado como ao privilégio que essa escolha discricionária acarreta.

Segundo o economista, os governos não precisam "escolher vencedores", bastando serem capazes de identificar claros perdedores e apoiarem empresas em etapas, à medida que o desempenho vá se revelando. Adicionalmente, algum percentual de erro nas escolhas do governo é natural, já que o apoio deve ir para empreendimentos com alto grau de risco, tanto que não conseguem decolar com financiamento a mercado.

Continua após a publicidade

Em relação à crítica de que o apoio a determinadas empresas não cria "adicionalidade" - isto é, o aumento das suas operações se dá à custa da redução da fatia de mercado dos concorrentes -, o pesquisador do Banco Mundial cita exemplos de adicionalidade encontrados em diversos programas de política industrial em países como China, Colômbia, Polônia e Iêmen.

Quanto ao problema da captura da política industrial, Mckenzie reconhece que é algo que realmente ocorre com frequência, e deve ser combatido pela simplificação da burocracia (regras complicadas muitas vezes têm o objetivo de favorecer determinados grupos) e pela supervisão de uma "terceira parte", como o próprio Banco Mundial ou a Comissão Europeia, no caso dos países da União Europeia (UE).

Finalmente, sobre redução da competição, o autor cita alguns exemplos sobre que fazer - incentivar inovação, trabalhar com um universo mais amplo de empresas apoiadas - para evitar esse efeito colateral indesejado das política industriais.

Na conclusão, Mckenzie faz uma recomendação que até hoje foi muito pouco utilizada no longo histórico de políticas industriais no Brasil: estudos prévios dos objetivos a serem atingidos e sobre como serão atingidos (por exemplo, por que escolher esse instrumento e não aquele) e avaliação posterior de resultados.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 10/4/2023, segunda-feira.