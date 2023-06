Comunicação escorrega, mas meta é o que importa

O trecho da ata do Copom da reunião da semana passada , divulgada hoje (27/6), que mais chamou a atenção do mercado foi aquele em que está escrito que "a avaliação predominante foi de que a continuação do processo desinflacionário em curso, com consequente impacto sobre as expectativas, pode permitir acumular a confiança necessária para iniciar um processo parcimonioso de inflexão na próxima reunião".

Como no comunicado pós-reunião não foi expresso esse ponto de vista, a impressão era de que não sinalizar um provável corte da Selic em agosto era a posição predominante do Copom. Agora, soube-se que, na verdade, mais membros preferiam sinalizar do que o contrário (ainda que, no grupo minoritário, possa estar o próprio presidente do BC, Roberto Campos Neto).

Como comentou um profissional do mercado, experiente analista de política monetária, "o comunicado deixava setembro como a data mais provável de corte da Selic, mas com alguma chance em agosto; já a ata deixa agosto como a data mais provável, com alguma chance em setembro".

Por que isso aconteceu? A hipótese mais simples é de que o Copom errou na redação do comunicado ou da ata (bem mais provavelmente do primeiro, porque a segunda tem mais tempo para ser elaborada).

Outra possibilidade que circula no mercado é de que os ataques do governo ao comunicado, justamente por este não "telegrafar" o corte em agosto, poderiam ter levado o Copom à mudança na ata. Ainda assim, é muito forte duvidar da informação de que a maioria de fato queria sinalizar o corte em agosto.

Na visão do analista mencionado acima, o mercado deu mostras de não ter gostado da mudança entre comunicado e ata, já que (até o momento em que a coluna conversou com a fonte) a curva de juros se inclinava da forma ruim, provocada mais pela elevação nos prazos mais longos do que por recuo nos mais curtos, a bolsa caía e o dólar subia.

A visão seria de que o comunicado sinalizou uma estratégia mais correta (em comparação à ata) de que "indo mais devagar se vai mais longe".

Mas o próprio analista considera a mudança da comunicação entre o comunicado e a ata como "ruído de curto prazo", e que a grande questão da política monetária no momento é a decisão sobre a meta de inflação de 2026 a ser tomada na reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) na quinta-feira.

A expectativa generalizada é de que a meta de inflação será mantida em 3% (como a de 2024 e 2025, que em tese também poderiam mudar na reunião do CMN), com possível mudança da sistemática do ano calendário para a de meta contínua. A expectativa de manutenção dos 3%, por outro lado, teria sido alimentada pela própria equipe econômica, em declarações em "off" que chegaram à imprensa e não foram desmentidas.

Aliás, a maioria do Copom favorável à sinalização do primeiro corte da Selic em agosto pode, inclusive, já estar raciocinando com a manutenção da meta em 3%, o que, segundo a maior parte das interpretações, ajuda o BC na guerra para reancorar as expectativas inflacionárias.

Evidentemente, uma decisão de aumentar a meta a esta altura do campeonato seria uma forte surpresa negativa para a maior parte do mercado, e poderia provocar turbulência nos ativos brasileiros e dificultar o trabalho do BC.

Por outro lado, é provável que a prevista confirmação de 3% como meta duradoura de inflação do Brasil seja muito bem recebida (caso de fato ocorra) e faça o mercado esquecer rapidamente a escorregada no "combo" comunicado-ata da reunião do Copom de junho.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 27/6/2023, terça-feira.