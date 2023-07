Condições financeiras apertadas nos EUA

Um novo índice de condições financeiras, proposto em recém-lançado artigo de vários economistas do Federal Reserve (Fed, BC dos EUA, indica uma economia norte-americana até maio deste ano sofrendo os efeitos de uma freada maior do que a apontada por outros indicadores do mesmo tipo já existentes.

O novo índice, batizado de Impulso das Condições Financeiras no Crescimento (FCI-G, na sigla em inglês), tem uma metodologia que aborda de forma mais cuidadosa a questão da defasagem com que diversas variáveis econômicas e financeiras - que tipicamente entram nos índices de condições financeiras, conhecidos como FCIs da sigla em inglês - impactam a atividade econômica.

Dessa forma, o FCI-G, na comparação com outros FCIs, move-se mais quando o aperto ou relaxamento das variáveis financeiras que o compõem sustenta-se por um período maior do tempo. Assim, o FCI-G, por causa da importância que dá à defasagem entre flutuações nas variáveis que compõem o índice e seu impacto na economia real, está refletindo agora de forma mais significativa o aperto rápido e sustentado das condições financeiras nos Estados Unidos ao longo de todo o ano passado - na esteira do início da elevação dos Fed Funds, taxa de juro básica americana, em março de 2022.

Na leitura do FCI-G, o atual nível de aperto financeiro nos Estados Unidos é o maior desde a grande crise financeira global de 2008-2009. Ainda assim, o índice já recuou um pouco da sua máxima recente na virada de 2022 para 2023.

O FCI-G pode ser usado para aferir se as condições financeiras ficaram mais apertadas ou mais frouxas, mas também para medir em que grau as condições financeiras vão afetar o crescimento real do PIB no ano à frente.

O FCI-G é baseado na variação de sete indicadores: a taxa dos Fed Funds, a rentabilidade do título do Tesouro americano de dez anos, a taxa de juro das hipotecas de 30 anos, a rentabilidade de bônus corporativos com rating de tripo B, o índice Dow Jones total do mercado acionário, o índice Zillow de preço de residência e um índice amplo do valor nominal do dólar.

Os autores do trabalho que propôs a criação do novo índicer apontam que "condições financeiras" são um conceito econômico "algo vago", mas que normalmente se refere a "uma constelação de preços de ativos e taxas de juros que são influenciados por uma variedade de atores - incluindo a política monetária - e têm o potencial de afetar a economia real".

Os economistas do Fed acrescentam que os FCIs existentes normalmente medem se as condições financeiras estão apertadas ou frouxas relativamente à sua distribuição histórica. Já o novo FCI-G busca indicar até que ponto as condições financeiras representam "vento a favor" ou "vento contrário" à atividade econômica.

Segundo os criadores do FCI-G, a decomposição do índice desde o final de 2021 indica que o aperto das condições financeiras amplas nos Estados Unidos foi causado basicamente por menores preços de ações, alta de juros (Fed Funds, hipotecas e bônus corporativos triplo B) e o dólar mais forte. Desde o segundo semestre de 2022, os ventos contra mais fortes têm sido as mudanças dos juros de curto e longo prazo e o dólar (valorização).

Em sentido contrário, e de acordo com a ênfase nas defasagens entre mudanças nos componentes do FCI-G e seus efeitos nas condições financeiras, a valorização de ações e de residências durante a pandemia nos Estados Unidos ainda se mantêm como um vento a favor para o crescimento do PIB americano.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 7/6/2023, sexta-feira.