Conflito contratado entre governo e BC

No dia em que a divulgação do PIB do quarto trimestre de 2022 deixou claro que a desaceleração da economia nas asas da política monetária apertada do Banco Central já está fazendo bastante efeito, a ministra do Desenvolvimento, Simone Tebet (em tese, a representante do centro liberal no governo), cobra um "gesto positivo" do Copom na próxima reunião.

Como comenta um experiente participante do mercado financeiro, "existe no horizonte um novo conflito contratado entre o governo e o Banco Central, esperando para acontecer".

A lógica é simples. O profissional mencionado projeta crescimento do PIB em torno de 1% em 2023. Diga-se de passagem, é uma projeção até relativamente otimista, pois diversas casas já estão com números próximos a zero, com algumas apostando até em algo levemente negativo.

Mas ele explica que a trajetória da economia a partir deste início de ano será uma certa gangorra. Para o primeiro trimestre, sua projeção é de crescimento de 0,8%. Como diversos outros analistas, ele aponta que o PIB agropecuário deve ser muito forte no primeiro trimestre, e meio que vai carregar a economia nas costas.

Outros fatores que colateralmente podem ajudar neste início de ano são o aumento do salário mínimo e o Bolsa Família, especialmente em termos de bens não duráveis e serviços.

Mas os efeitos do torniquete do aperto monetário prosseguirão. Os setores mais afetados são o consumo de bens duráveis e os investimentos - estes últimos recuaram 1,1% no quarto trimestre de 2022, na comparação dessazonalizada com o terceiro trimestre.

O ritmo de expansão do crédito se desacelerou, e a inadimplência subiu nas pessoas físicas e já causa problemas nas empresas, como fica claro na série de episódios negativos no varejo iniciada com a fraude contábil das Lojas Americanas.

Continua após a publicidade

A partir do segundo trimestre, no entanto, na visão daquele profissional - que está em sintonia com uma significativa corrente do mercado -, a coisa complica. Ele prevê que uma recessão efetivamente ocorra até o final do ano, com PIBs trimestrais negativos no segundo semestre e alta do desemprego.

O roteiro convencional seria que essa piora da economia fizesse seu papel no combate à inflação e abrisse espaço para o BC iniciar o ciclo de queda da Selic (taxa básica) em algum ponto do segundo semestre, semeando o cenário de economia crescendo com inflação controlada em boa parte do atual mandato de Lula.

Mas não é isso que está acontecendo. Lula decidiu iniciar seu mandato com uma forte expansão de gasto, para além do que seria necessário para recompor o orçamento e pagar o Bolsa-Família. Adicionalmente, o presidente e diversas figuras iminentes do governo, como Tebet hoje, resolveram por bem que fustigar incessantemente o Banco Central para que este comece logo a baixar a Selic é uma ótima ideia.

Como cereja do bolo, introduziu-se a possibilidade de aumento da meta de inflação.

O resultado foi uma forte piora das expectativas de inflação de prazo mais longo, a chamada "ancoragem" do sistema de metas.

Nos Estados Unidos, onde a ancoragem está relativamente preservada, a discussão é se a inércia (a inflação se propagando com os olhos no passado; por exemplo, trabalhadores pedindo reposição integral da perda salarial após um pico inflacionário) será mais forte do que as expectativas.

Já no Brasil, o BC tem tanto a inércia (com raízes profundas na economia brasileira) quanto as expectativas jogando contra neste momento.

Continua após a publicidade

A conclusão, na visão daquela mesma corrente de mercado, é que, mesmo com recessão, o BC possivelmente não terá condições de baixar a Selic este ano se quiser respeitar o arcabouço de funcionamento do sistema de metas.

Se Lula e o governo já estão gritando agora, quando o Copom manteve a Selic por apenas uma reunião, e a economia bem ou mal está andando, imagine-se o barulho ensurdecedor quando, já com a economia em queda e o desemprego em alta, o Copom se preparar para manter a Selic pela quinta ou sexta vez consecutiva (ou mais).

Há quem creia que uma elevação da meta de inflação extremamente bem conduzida, com respaldo e participação do BC, poderia abrir algum espaço para antecipar o ciclo de corte da Selic. Mas os riscos são muito altos: se for percebida como afrouxamento do arcabouço, as expectativas rapidamente podem se ajustar para bem acima da nova meta, corroendo ou eliminando o que seria uma alegada janela de curto prazo para o BC praticar juros mais baixos comparativamente à situação em que a meta não mudasse (no longo prazo, há consenso de que mudar a meta não deveria mexer com o juro real neutro, tudo o mais constante).

Em suma, o conflito governo versus BC ainda pode ter vários rounds.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 2/3/2023, quinta-feira.