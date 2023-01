Controlar ou delegar?

Durante a campanha eleitoral, quando quase todas as forças democráticas - sobretudo no segundo turno - se uniram em torno de Lula e contra a ameaça autoritária representada por Bolsonaro, alguns observadores acalentaram a ideia de que o petista poderia fazer um governo de aliança nacional, contemplando uma agenda consensual que agregasse da esquerda à centro-direita.

Na montagem do governo Lula até agora, há poucos sinais disso. Sem dúvida, o presidente eleito tem feitos escolhas relativamente moderadas, mas praticamente todas as áreas chaves do governo, como economia, política social, educação e saúde, ficaram com petistas ou quadros próximos ao partido e à esquerda.

A leva final de ministros pode contemplar aliados ao centro, como o PMDB, mas a sensação é de que o terceiro mandato de Lula será um governo bem mais petista do que de aliança nacional.

O cientista político Carlos Pereira (EBAPE-FGV) observa que há uma crítica quase que de caráter moral a essa escolha de Lula, como se o presidente eleito e o PT agissem de forma gananciosa para garantir para si o máximo de recursos e de "poder pelo poder" (inclusive com a pecha, que até se justifica pelo passado, mas não necessariamente determina o futuro, de que a intenção subjacente é multiplicar oportunidades de corrupção).

Pereira tem uma visão diferente sobre a questão. Ele começa observando que, em política, existe um "trade-off" entre controle e delegação.

Quanto mais um determinado grupo político no poder controla diretamente o governo, ou quanto menos delega áreas da administração a aliados, maior a certeza de que as políticas públicas serão de acordo com sua preferência.

Já a delegação pode facilitar a implementação de políticas (já que o esforço de implantar o programa de governo é dividido com mais grupos políticos) e pode também, inclusive, melhorar sua qualidade, já que se pode buscar expertise num universo maior de talentos. Por outro lado, inevitavelmente perde-se em termos de controle quando há delegação.

Segundo Pereira, o PT tem características constitutivas que fazem o partido resistir mais à delegação do que a média das agremiações.

O partido tem muitas tendências e grupos internoscom agendas próprias e não necessariamente convergentes, que disputam poder e representatividade no seio do PT. É importante para Lula contemplar esses diferentes grupos no seu governo, mesmo que muitos não tenham qualquer - ou tenham muito pouca - representação parlamentar.

Se já existe esse afã por representatividade - cuja contrapartida é desconfiança de quem não pertence ao grupo - dentro do partido, maior ainda se torna a má vontade quando se trata de aliados de fora do PT e fora da esfera ideológica de esquerda que o PT lidera.

Essa característica monopolista em termos de controle do conteúdo das políticas e recursos públicos não deve ser vista puramente pela ótica da ganância, na interpretação de Pereira.

De fato, o PT busca garantir que preferências ideológicas do partido, como a redução da pobreza e desigualdade, sejam preservadas, e a forma como sabe fazer isso é por meio do controle direto - mesmo que, em democracias maduras, acordos entre diferentes correntes políticas contemplem as preferências dos envolvidos de maneira transparente e segura.

Adicionalmente, o PT busca não fornecer a aliados de hoje, mas potenciais competidores no futuro, munição eleitoral, especialmente naquelas faixas da população em que o partido de Lula é mais forte. Isso explica, para Pereira, porque seria muito difícil que o presidente eleito escolhesse Simone Tebet para o Ministério do Desenvolvimento Social.

Uma consequência dessa característica do PT, segundo o pesquisador, é que os aliados ideais de Lula são de fato o Centrão e políticos como Arthur Lira (PP-AL), que estão interessadosprimordialmente em recursos para distribuir benefícios e favores, mas praticamente não têm qualquer preferência em termos de conteúdo de políticas públicas.

Com forças políticas que tenham qualquer pretensão programática, como o PSDB e Cidadania, a relação com o PT se torna bem mais difícil. Esses partidos podem querer participar de forma importante no governo para colher votos pelo seu desempenho em determinadas áreas - mas o PT tende a colocar os aliados em ministérios que não são o âmago do governo.

"Para o PT é mais fácil oferecer recursos para o Lira e o Centrão em troca de apoio; parceiros de governo são vistos como um fardo, um peso" comenta Pereira.

Dessa forma, o cientista político pensa que Lira continuará articulado com Lula mesmo depois da proibição do orçamento secreto. O pesquisador considera bem possível que o governo eleito permita que Lira continue a ter papel relevante no destino de pelo menos parte da metade do orçamento secreto que agora será de execução discricionária do Executivo.

Para Pereira, a tendência antidelegação do PT pode ser lida como uma visão canhestra e mesquinha da política, mas considerá-la apenas uma manifestação de ganância é uma interpretação superficial.

Fernando Dantas e colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 23/12/2022, sexta-feira.