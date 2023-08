Copom: bons argumentos para os dois lados

O mercado está bastante dividido entre a projeção de corte da Selic hoje de 0,25 ponto porcentual (pp) ou de 0,5pp.

Além da parte técnica, o Banco Central (BC) tem que se haver com aspectos psicológicos e políticos. Estreiam no Copom os dois novos diretores nomeados por Lula, sendo que Gabriel Galípolo, que veio da equipe de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, é visto como uma potencial liderança para uma visão menos ortodoxa no comitê.

Um corte de 0,5pp hoje sinalizaria que Roberto Campos Neto, presidente do PT, teve a sua influência no Copom suplantada pela de Galípolo? No mundo real, pode não ser nada disso, mas imagens e narrativas contam muito no trabalho da autoridade monetária.

Os novos ataques desferidos por Lula contra Campos Neto hoje, em conversa com correspondentes internacionais, naturalmente jogam lenha nessa fogueira e dificultam o trabalho do BC.

Em termos técnicos, não faltam argumentos tanto para o time do 0,25pp quanto para o de 0,5pp.

Mauricio Oreng, economista-chefe do Santander no Brasil, projeta corte de 0,25pp da Selic hoje (a taxa básica está em 13,75%), mas acrescenta que é uma previsão difícil. Para ele, é algo como 60% versus 40% para 0,25pp, contra 0,5pp.

Em favor do 0,25pp, o economista menciona fatores como a sinalização prévia de parcimônia e cautela pelo Copom, e o fato de que a melhora inegável em termos da inflação e de suas expectativas é, contudo, ainda incompleta e com elementos de incerteza.

Em particular, Oreng chama a atenção para o 'gap' entre a mediana da inflação projetada pelo mercadodaqui a 18 meses, de 3,8% (número a que ele chega fazendo uma interpolação a partir de períodos com projeção de inflação disponível), e a meta de 3%. 18 meses à frente é uma medida do horizonte aproximado da política monetária.

Esse "gap de expectativas" num início de ciclo de corte da Selic, de 0,8pp, explica o economista, é o maior em pouco menos de duas décadas. É maior inclusive que o "gap de expectativas" de 0,5pp no início do ciclo de corte da Selic em 2011, que terminou com um gap ainda maior - em outras palavras, não foi particularmente bem sucedido.

Isso não significa que Oreng não veja espaço para corte hoje, já que a inflação converge para a meta (até um pouquinho abaixo) no primeiro trimestre de 2025, segundo a estimativa do Santander para os resultados do modelo do BC que levam em conta as expectativas do mercado de trajetória da Selic. 2025 está justamente começando a entrar no horizonte relevante da política monetária.

Mas essa trajetória da Selic embutida na convergência mencionada acima é justamente a que começa com um corte de 0,25pp hoje, passando para cortes de 0,5pp a partir de setembro (a próxima reunião). A projeção é de que a Selic caia até 9% em 2025.

Oreng nota que o BC "não tem muito a ganhar surpreendendo a trajetória de corte do Focus [que projeta corte de 0,25pp) hoje".

Já pelo lado de quem projeta corte de 0,5pp da Selic hoje, um forte argumento é que a melhora da inflação e das expectativas deixou o juro real no Brasil alto demais.

"É uma questão de 'renivelar'", diz um gestor do Rio que tem essa visão.

Nesse sentido, não faria sentido avançar lentamente, com 0,25pp, com uma Selic real que está acima de 9%, e poderia cair para a faixa de 6-7% ainda deixando a política monetária em modo contracionista (levando em conta o juro neutro por volta de 4,5% estimado pelo Banco Central).

"Com tanto espaço para o juro cair e ainda permanecer acima do neutro, não vejo sentido em começar por 0,25pp, um ritmo pelo qual o renivelamento demoraria demais", diz o gestor.

Para ele, um bom "acordo" entre as alas mais e menos ortodoxas do BC seria um corte da Selic de 0,5pp hoje, combinado com um comunicado mais duro, que sinalizasse que o ajuste mirado pelo BC no momento ainda deixará na conclusão a taxa básica em terreno contracionista, e não deve se acelerar para um ritmo acima de 0,5pp por reunião.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 2/8/2023, quarta-feira, antes de o Copom anunciar o corte de 0,5pp na Selic.