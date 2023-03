Copom e bandeiras tarifárias

A ata da reunião de março do Copom, divulgada hoje (3ª, 28/3), não mudou muito o tom em relação ao comunicado, com analistas percebendo nuances mais 'dovish' (palavra derivada de 'dove', pombo em inglês, e que significa menos preocupado com o risco inflacionário) ou mais 'hawkish' (palavra que deriva de 'hawk', falcão em inglês, com o sentido contrário ao de 'dovish') dependendo do ângulo da abordagem.

A ata indica que, no "cenário de referência" (o mais importante para o Banco Central), com trajetória de Selic projetada pelo mercado e câmbio constante no nível da semana anterior à reunião de março, as projeções do modelo do BC são de IPCA de 5,8% este ano e de 3,6% em 2024. No ano que vem, portanto, a inflação fecharia, segundo o modelo, a uma distância incômoda da meta de 3%.

Há outras hipóteses embutidas nessas importantes projeções de inflação do cenário de referência, projeções essas que são os sinais principais que guiam o plano de voo do Copom. Assim, uma das hipóteses é de que "o preço do petróleo segue aproximadamente a curva futura pelos próximos seis meses e passa a aumentar 2% ao ano posteriormente".

Adicionalmente, no cenário de referência o BC supõe que os preços administrados subam 10,2% em 2023 e 5,3% em 2024. E o cenário de referência também adota "a hipótese de bandeira tarifária 'amarela' em dezembro de 2023 e de 2024".

É nesses dois últimos pontos que o economista Bráulio Borges (LCA e IBRE-FGV) enxerga um excesso de conservadorismo do Banco Central, que pode explicar parcialmente por que a atual postura de política monetária do Copom antagoniza tanto a visão do governo e até de alguns participantes do mercado.

Segundo Borges, os dados do cenário hidrológico da Câmara de Compensação de Energia Elétrica (CCEE) indicam uma alta probabilidade de que, tanto em dezembro de 2023 quanto no mesmo mês de 2024, a bandeira tarifária seja verde. É a bandeira do fim de ano que mais importa para determinar a inflação da tarifa elétrica no IPCA anual, que serve de meta para o Copom.

O economista nota que os reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN) já estão no maior nível desde 2011-2 e as projeções são de que se chegue ao fim do período chuvoso (novembro-abril) este ano com cerca de 85-87% de armazenagem.

Ele acrescenta que, para 2024, as projeções da CCEE apontam os reservatórios subindo para mais de 90% ao fim do período chuvoso, com grandes chances de bandeira verde também no fim do próximo ano.

O BC não desagrega suas projeções de preços administrados. Ainda assim, levando em conta o peso da energia elétrica nos preços administrados e a diferença que faz entre ter bandeira amarela e bandeira verde, o analista da LCA considera provável que as tarifas energéticas expliquem parte considerável da divergência entre as projeções de preços administrados do BC e do mercado.

Enquanto o BC, como mencionado acima, vê inflação de administrados de 10,2% em 2023 e 5,3% em 2024, a mediana do Focus (sistema do BC de coleta de projeções de analistas do sistema financeiro e das consultorias) aponta, respectivamente, 9,5% (0,7 ponto porcentual a menos) e 4,4% (0,9pp a menos).

Segundo os cálculos de Borges, se fossem utilizadas as projeções do Focus para os preços administrados em 2023 e 2024, a projeção do modelo do BC para o IPCA do ano que vem recuaria em 0,3pp, para 3,3%. Isso se dá tanto pela menor inflação de administrados em 2024 quanto pela inércia menor deixada por uma inflação mais baixa em 2023.

Um IPCA de 3,3% em 2024, ele pondera, já é bem mais aceitável em relação à meta de 3% do próximo ano do que os 3,6% da projeção oficial do cenário de referência do BC. Nesse sentido, a projeção de administrados do BC superior à do mercado - que pode se dever em grande parte à suposição de bandeira amarela ao fim de 2023 e 2024, na análise de Borges - pode estar contribuindo para colocar a inflação mais longe da meta no horizonte relevante de política monetária. E, dessa forma, justificando parcialmente o tom mais duro do BC na sua comunicação.

"É difícil de entender por que o BC não trabalha com o cenário mais provável de bandeira tarifária, que está em projeções públicas", questiona o economista.

O fato de o Brasil ter saído de uma situação hídrica crítica em 2021 para a abundância atual, de acordo com Borges, deve-se em primeiro lugar à volta naquele ano à média histórica de precipitações, em relação à qual se ficou muito abaixo durante a década anterior.

E o outro fator é o avanço das fontes de energia eólica e fotovoltaica, que contribuíram para que a dependência hídrica do sistema elétrico no Brasil tenha caído de cerca de 70%, na média da última década, para menos de 60% nos dados atuais na margem.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 28/3/2023, terça-feira.