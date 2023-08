Copom: problema não é o corte de 0,5pp

O comportamento do mercado ontem (3/7, quinta-feira) marcadamente ruim para os ativos brasileiros, e com alta dos juros longos, provavelmente teve mais a ver mais com o mau dia internacional para emergentes do que com reação adversa à decisão de quarta-feira do Copom. Tanto que hoje bolsa, câmbio e juros melhoraram.

Isso não quer dizer, porém, que não haja temor de que o Banco Central (BC) gradativamente "vire a chave" na direção de uma política monetária mais tolerante com a inflação. Essa hipótese se baseia quase inteiramente no fato de que a atual diretoria será substituída de forma paulatina por nomeados por Lula, incluindo o atual presidente Roberto Campos Neto, cujo mandato termina no final de 2024.

Toda a retórica sobre política monetária emanada do governo Lula até agora aponta na direção de maior tolerância com a inflação, embora - é justo dizer - a meta de 3% tenha sido finalmente mantida.

Nesse contexto, o fato de Campos Neto na quarta-feira ter descambado para o lado contrário ao dos diretores vistos pelo mercado como "técnicos", ao formar a maioria em favor do corte da Selic de 0,5pp junto com os dois novos nomeados por Lula, pode nem ser tão importante numa visão mais de médio prazo. Com ou sem Campos Neto, a ala "dovish" parece destinada a prevalecer no Copom nos anos à frente.

A sensação pós-Copom é que o comitê "concordou em discordar" ao chegar a uma decisão apertada de cinco a quatro. A concórdia está contida na unanimidade expressa no comunicado de que os próximos cortes se manterão no ritmo de 0,5pp.

O problema é que o BC de Campos Neto, ainda mais agora com indicados por Lula, não tem o benefício da dúvida nesse quesito. Apesar da promessa de "parcimônia" na comunicação da reunião de junho, interpretada por boa parte do mercado como sinal de corte de 0,25pp em agosto, a redução foi de 0,5pp.

Essa é apenas uma de muitas sinalizações não cumpridas na gestão do atual presidente do BC. Em sua defesa, é possível dizer que a pandemia também fez de gato e sapato a comunicação dos principais BCs do mundo. Ainda assim, credibilidade é uma senhora severa que não admite deslizes, mesmo os justificados.

O resultado é que o mercado só vai acreditar no ritmo de 0,5pp por reunião à medida que ele seja cumprido ao longo dos próximos meses. E na medida em que os novos diretores não engrossem o coro que, vindo do governo e de parte da sociedade, deve clamar por aceleração do ciclo de afrouxamento monetário.

É um ciclo que promete emoções. Fernando Rocha, economista-chefe do JGP, nota que uma precificação mais agressiva de queda do juro no Brasil, combinada com eventual manutenção por mais tempo da taxa básica americana em nível historicamente elevado, pode reduzir mais abruptamente o diferencial de juros e pesar no real. O que, por seu lado, dificulta a convergência da inflação para a meta.

Já Carlos Kawall, sócio-fundador da gestora Oriz Partners, que defende que o BC adote a entrevista coletiva do presidente no dia da divulgação das decisões da reunião do Copom, observa que a sintonia ontem entre o voto de Campos Neto e o discurso pós-Copom de Haddad e Alckmin não tem como não despertar pelo menos algum temor de que a política esteja se infiltrando nas decisões do comitê.

Com a perspectiva de entrada de novos diretores nomeados por Lula, essa preocupação tende a aumentar, não a diminuir.

Outros incômodos do mercado são as inflações implícitas (entre títulos pós e prefixados) muito acima da meta, e a retirada do balanço de riscos, no comunicado de quarta-feira, da questão fiscal e da desancoragem das expectativas longas (que, nesta visão, melhoraram mas não desapareceram).

Havia bons argumentos tanto para um corte de 0,25pp quanto de 0,5pp na reunião do Copom desta semana. O corte de 0,5pp em si mesmo, portanto, não deveria perturbar o curso da política monetária. Mas as reações do mercado também são compostas por narrativas e expectativas.

A ata da reunião de agosto e as próximas decisões do Copom serão decisivas para que o "pouso" e posterior reaceleração da economia brasileira, ao longo dos próximos dois ou três anos, ocorram com inflação convergindo para a meta de 3% e se estabilizando em torno dela.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast e escreve nas terças, quartas e sextas-feiras (fojdantas@gmail.com)

