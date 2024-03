O domínio territorial e a infiltração na política e nos negócios do crime organizado é um dos grandes problemas brasileiros da atualidade . Além dos danos sociais e humanos, o crime organizado prejudica a economia, como mostram muitos estudos econômicos das últimas décadas.

Mas um recente estudo dos economistas Alessandra Fenizia (George Washington University, em Washington DC) e Raffaele Saggio (University of British Columbia, em Vancouver, Canadá) vai além: o trabalho mostra que a retomada, pelas instituições oficiais, do poder econômico e político cedido ao crime organizado aumenta concretamente o dinamismo econômico das cidades onde isso ocorre. O efeito comprovado se dá na forma de mais empregos, maior criação de empresas e valorização de imóveis industriais. Uma versão de dezembro de 2023 (na qual se baseia esta coluna) do trabalho foi publicada pelo National Bureau of Economic Research (NBER) dos Estados Unidos, com nova versão a ser publicada pela American Economic Association. Um aspecto central e muito interessante do 'paper' de Fenizia e Saggio é que eles estudam um programa italiano bastante radical para lidar com o problema de municipalidades dominadas pela Máfia: a demissão do conselho municipal. Na esteira de alegações de domínio de uma determinada cidade pela Máfia, o governo central da Itália simplesmente remove do poder todo o aparato político-administrativo municipal, incluindo o prefeito e o conselho municipal. Na sequência, o governo central nomeia uma equipe de comissários que administra a cidade por dois anos, com plenos poderes executivos e legislativos. Em seguida, novas eleições para os cargos tradicionais da administração municipal são realizadas.

O estudo dos dois economistas investigou o impacto de 245 intervenções desse tipo realizadas pelo governo da Itália entre 1991 e 2016. O trabalho seguiu a metodologia de "diferença em diferenças", baseado numa rica base de dados sobre mercado de trabalho, empresas, preços imobiliários e finanças públicas das municipalidades italianas.

Basicamente, usando as modernas técnicas da ciência econômica, o estudo comparou cidades "tratadas" (isto é, em que as intervenções ocorreram) com cidades equivalentes (isto é, com características gerais semelhantes e o mesmo tipo de problema de crime organizado) que não foram tratadas, ou seja, que não tiveram a remoção de todo o corpo político administrativo pelo governo nacional.

Como é típico nesse tipo de estudo, diversos cuidados foram tomados e técnicas empregadas para peneirar o que de fato é efeito causal, levando em conta outras possíveis explicações que poderiam levar ao mesmo impacto sem que a melhora da economia fosse efetivamente causada pelas intervenções.

O resultado foi que as intervenções da fato estimulam a atividade econômica. As municipalidades tratadas tiveram um ganho de 16,9% em emprego, de 9,4% em quantidade de empresas e de 15% de alta dos imóveis industriais, em relação às não tratadas. Esses efeitos foram medidos ao longo de um período de nove anos após a intervenção.

Foi verificado também que a melhora das municipalidades que sofreram intervenção não se deu à custa das cidades vizinhas, que também melhoraram economicamente.

Os autores explicam que esses resultados podem, em tese, ter duas explicações. A primeira é que as intervenções melhoraram a economia municipal, mas sem que o poder da Máfia tenha diminuído. Ou seja, a melhora se deu por outros aspectos da intervenção - como possíveis maiores transferências do governo nacional para as municipalidades tratadas ou melhor governança pela substituição de políticos locais por experientes administradores - que não a redução do poder da Máfia.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE A segunda explicação é que a economia foi melhor porque o poder da Máfia nas municipalidades tratadas diminuiu. As evidências coletadas por Fenizia e Saggio apontam que essa segunda explicação é que está correta. Em relação à primeira, eles constatam que não houve aumento de transferências nacionais para as municipalidades tratadas, em comparação às não tratadas. Segundo, houve cidades em que aconteceu a demissão do conselho municipal por outras razões, sem ligação com domínio da Máfia. Os efeitos econômicos positivos do "tratamento" nessas cidades foi muito menor do que nas que sofreram a intervenção por causa da Máfia. E há também evidências mais diretas de efeitos positivos ligados ao enfraquecimento da Máfia, como a eleição posterior de políticos mais jovens, mais escolarizados e com maior proporção de pessoas que estão entrando pela primeira vez na política e de mulheres. A literatura econômica indica que essas características estão associadas à redução da corrupção. Fenizia e Saggio apontam que não houve mudança no perfil dos candidatos nas cidades tratadas, e que essa alteração no perfil dos eleitos deve-se à mudança na preferência dos eleitores. Pós-intervenção, há uma tendência também de diminuição na interconexão de políticos com empresas, com redução de políticos em conselhos corporativos. Tipicamente, a Máfia se alimenta dessa conexão entre política e negócios para criar monopólios e reforçar o poder de mercado das empresas. Nas cidades tratadas, o prefeito e o vice antes da intervenção, tipicamente ligados à Máfia, conseguiram significativamente menos retornar a posições de poder pós-intervenção.

Os autores constatam também que os efeitos positivos da intervenção no mercado de trabalho são particularmente fortes entre os jovens de até 30 anos, público que normalmente é o mais recrutado pela Máfia. E os efeitos positivos da intervenção também estão concentrados em setores dos negócios tipicamente dominados pela Máfia, como construção e coleta e tratamento de lixo, o que sugere que o crime organizado perde capacidade de impor monopólios. As firmas "conectadas", com contratos pré-intervenção, possivelmente obtidos de forma corrupta, tenderam a ter problemas pós-intervenção.

Finalmente, os autores indicam que intervenções que falharam em coibir a atuação da Máfia - por exemplo, aquelas cidades tratadas que reelegeram mafiosos depois de dois anos - não tiveram benefícios econômicos significativos. Fenizia e Saggio notam que uma política pública agressiva que tenha como alvo direto instituições dominadas pela Máfia parece funcionar melhor do que as que, de forma tradicional, combatem as atividades criminosas, mas não diretamente as instituições dominadas por elas. Pensando no Brasil, parece haver, em relação e esse caso da Itália, um fosso institucional gigantesco de garantismo jurídico (e federativo) e complacência política para que algum dia ocorra aqui algo semelhante às demissões sumárias de conselhos municipais dominados pela Máfia ao estilo italiano. Mas não custa pensar se, na rígida moldura institucional de proteção aos poderosos do Brasil, não haveria formas mais rápidas e ágeis de varrer da vida pública e empresarial, de forma definitiva, pessoas ou grupos notoriamente ligados ao crime organizado, ou dele participantes diretos.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast e escreve às terças, quartas e sextas-feiras (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 22/3/2024, sexta-feira.