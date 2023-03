Crise de bancos apressa corte de juro?

Qual será o impacto da crise bancária nos Estados Unidos, que hoje engolfou de vez o First Republic Bank, no ciclo de aperto monetário norte-americano? E qual seria o impacto sobre o aguardado início do ciclo de afrouxamento monetário no Brasil?

Uma visão bem disseminada é que pode haver um impacto na política monetária dos Estados Unidos, mas leve. A crise bancária aperta naturalmente as condições de crédito, fazendo alguma parcela do trabalho que a alta da taxa básica (Fed Funds) pelo Federal Reserve (Fed, BC dos EUA) tenta realizar de esfriar a demanda do país.

Assim, a corrente que enxergava Fed Funds subindo até 6% ou um pouco mais, nas asas de números de inflação ainda ruins e de um mercado de trabalho muito apertado, provavelmente perde força. E a visão de que o pico do juro básico nos EUA não deve ultrapassar 5,25-5,5% deve se fortalecer. Hoje, os Fed Funds estão em 4,5-4,75%.

Segundo um relatório do Goldman Sachs divulgado hoje, o efeito no crédito da crise bancária nos Estados Unidos (até o momento em que o documento foi divulgado, claro) equivaleria a 0,25-0,5 ponto básico de alta dos Fed Funds.

Se ficar nisso, o efeito indireto no ciclo monetário brasileiro deve ser, naturalmente, ainda mais discreto. Um pico de Fed Funds um pouco menor, tudo o mais constante, talvez produzisse alguma apreciação do real, que ajudaria o Banco Central (BC). Mas não seria, como diz um analista de mercado, um "game-changer".

Uma interpretação diferente do cenário vem do economista Tony Volpon, ex-diretor do BC, e que já ocupou posições relevantes em instituições financeiras internacionais.

Ele nota que, nas recessões das últimas décadas (se refere especialmente aos Estados Unidos), foi comum que houvesse gatilhos na forma de eventos financeiros. Na sua visão, BCs e autoridades econômicas tendem a uma atitude de negação num primeiro momento. Dizem que a crise é localizada, tentam controlá-la com as ferramentas prudenciais, fazendo a distinção entre estas e a política monetária, que deve ser voltada ao controle da inflação.

Esse estágio em que os problemas ainda não afloraram com toda força à superfície, embora já existam em estado latente, pode durar algum tempo. O exemplo de Volpon é a virtual quebra, e absorção pelo JP Morgan Chase, do banco de investimentos Bear Stearns em março de 2008. Ali já estavam todas as marcas do gigantesco problema das hipotecas subprime, que desembocariam na grande crise financeira global em outubro de 2008, quando houve a desastrosa quebra do Lehman Brothers.

O economista faz a ressalva de que seu paralelo entre os fatos atuais e a crise de 2008-09 refere-se ao padrão, e não à dimensão, que ele crê que na atualidade seja bem menor (embora certeza sobre isso só se tenha a posteriori, frisa).

Segundo Volpon, apertos monetários tendem a produzir efeitos como desaceleração econômica, aumento de spreads e de inadimplências, contração de crédito, maior aversão a risco, desvalorização de ativos financeiros etc.

Mas, geralmente, com destaque para as últimas décadas, é algum evento inesperado e mais assustador que não só joga a economia inequivocamente em recessão como leva as autoridades monetária e econômicas em geral a usar todo o seu arsenal, incluindo afrouxamento (em alguns casos, drástico) da política monetária.

Depois de lidarem caso a caso com os primeiros "pepinos", negando seu caráter sistêmico, BCs e autoridades econômicas partem para o "all-in" ("ir com tudo") quando de fato o caldo entorna.

Segundo Volpon, quanto mais durar a fase de negação, mais os desequilíbrios se acumulam, e mais drástica é reação posterior, incluindo a política monetária. Por isso ele diz que é difícil prever, caso esteja certo em identificar na atual conjuntura o "padrão" descrito acima, para quanto poderiam cair os Fed Funds na hipótese de um problema financeiro sistêmico. A razão é que é muito difícil prever quanto tempo o caldo demora para entornar - e, portanto, qual será o acúmulo de desequilíbrios.

E há também a possibilidade de que não chegue a haver uma crise financeira sistêmica de grande porte, mas que a contração de crédito na esteira do estresse financeiro que já vem ocorrendo acabe jogando a economia de forma mais cabal em recessão. Nesse caso, também a autoridade monetária - no caso americano, o Fed - sai meio atrasada e bruscamente invertendo o ciclo monetário de aperto para afrouxamento.

No caso brasileiro, além de ser impactado pelo que ocorre nas principais economias mundiais, como Estados Unidos e Europa (que também lida com problemas bancários), Volpon já vê a fraude contábil das Americanas e suas consequências no mercado de crédito como uma espécie de "evento acelerador" do tipo descrito acima e que tem precipitado recessões nos Estados Unidos.

Em relação especificamente à política monetária brasileira, ela não acha que já seja o momento de sair de uma instância restritiva para expansionista - porque expectativas e núcleos permanecem muito altos -, mas acrescenta que já é tempo de sinalizar uma política menos restritiva.

Ele pensa que a Selic pode ser mantida em 13,75% nessa reunião de março, com o Copom já sinalizando a possibilidade de corte na reunião seguinte, em maio.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 20/3/2022, segunda-feira.