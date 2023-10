De onde vem a força do emprego nos EUA?

O número extremamente forte de novos empregos criados nos Estados Unidos em setembro está puxando para cima as taxas de juros globais. Nos Estados Unidos, no momento em que essa coluna estava sendo escrita, a rentabilidade do título do Tesouro de dez anos estava em 4,78%, com alta em relação aos 4,70% do fechamento da quinta-feira.

O nervosismo deriva do fato de que o Federal Reserve (Fed, BC dos EUA), parou de elevar o juro básico (Fed Funds) na última reunião, mas poderia retomar a alta caso perceba que o risco inflacionário ainda não está acima daquele compatível com o seu plano de voo rumo à meta de 2%. Hoje, os Fed Funds estão em 5,25%-5,50% e a inflação (em um ano até agosto) em 3,7%.

Uma visão mais tranquilizadora sobre os números do mercado de trabalho norte-americano divulgados hoje vem do economista Jason Furman, de Harvard e ex-chefe dos assessores econômicos de Barack Obama (ele expôs o seu ponto de vista na rede X, antigo Twitter).

Furman chama a atenção para o fato de que, nos números de setembro, constatou-se moderação adicional do crescimento dos salários. Em termos anualizados, os salários cresceram 4,2% em setembro, o que se compara com 4,3% em agosto. O economista aponta que a média anualizada de três meses da alta salarial está em 3,4%, o que seria "totalmente consistente com inflação no intervalo de 2-3%".

Na sua visão, a forte criação de postos de trabalho nos Estados Unidos é uma tendência mais ligada à oferta do que a demanda de trabalhadores. Ele nota que, apesar de a força de trabalho dos Estados Unidos não ter crescido em setembro, ela manteve as fortes altas anteriores, com a taxa de emprego em nível elevado para a população entre 25 e 54 anos de idade, considerada a principal faixa etária do ponto de vista do mercado de trabalho.

Furman aponta que, no momento, o mercado de trabalho tem de 1,6 a 2 milhões a mais de trabalhadores empregados (o total é de 157 milhões) do que a projeção de tendência para o atual momento feita pelo Secretaria de Orçamento do Congresso (CBO na sigla em inglês) antes da pandemia.

Em conclusão, o economista diz considerar exagerada a probabilidade de 29% embutida em precificação de mercado de que haja um aumento de 0,25 ponto porcentual (pp) nos Fed Funds na reunião do FOMC, comitê de política monetário dos Estados Unidos, em 1º de novembro (a possibilidade majoritária, de 71%, é de manutenção da taxa básica no atual nível).

Ainda assim, como argumenta, em artigo no Blog do IBRE, o economista José Júlio Senna, do IBRE-FGV e especialista em política monetária, o Fed tem sinalizado que pretende manter a política monetária apertada por um período considerável, isto é, que deve demorar a iniciar um ciclo de cortes.

Para Senna, a discussão sobre novas elevações dos Fed Funds perdeu relevância diante dessa sinalização da autoridade monetária dos Estados Unidos de um período mais longo de manutenção da taxa básica no atual elevado patamar. Essa sinalização, por sua vez, pressiona para cima as taxas longas nos Estados Unidos, o que, segundo o economista do IBRE, é algo que o FED quer (embora não explicite), como forma de apertar as condições financeiras e garantir a volta da inflação à trajetória das metas.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast e escreve às terças, quartas e sextas-feiras (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 6/10/2023, sexta-feira.