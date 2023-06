Rating: sorte ou mérito de Lula?

A mudança de perspectiva do rating do Brasil pela agência Standard and Poor's (S&P), de estável para positiva, anunciada ontem, é mais um fato favorável neste início de governo Lula. Mas não é motivo de euforia. Mudança de perspectiva não é "upgrade", mas apenas uma sinalização de probabilidade maior de uma efetiva elevação do rating mais à frente.

O rating do Brasil na S&P, de BB-, está três degraus abaixo do grau de investimento, enquanto na Moody's o rating de Ba2 está dois degraus abaixo do mesmo nível. Na Fitch, o Brasil está três degraus abaixo do grau de investimento, como na S&P.

Fica claro que o caminho é longo até que o Brasil tenha grau de investimento nas três principais agências de classificação de risco, como chegou a ter entre 2009 e 2015.

De qualquer forma, o chavão de que uma longa jornada se inicia com o primeiro passo está correto nesse caso. A mudança de perspectiva pela S&P não deixa de ser um aval, mesmo que relativo e condicional, aos primeiros seis meses quase completos do governo Lula. E, como foi o caso em 2008-09, quando o Brasil obteve os graus de investimento, e em 2015-16, quando os perdeu, as principais agências costumam seguir os passos uma das outras.

O comunicado da S&P aponta que, num prazo de dois anos, o Brasil pode ou ter um upgrade ou voltar atrás para a perspectiva estável do atual rating, a depender de variáveis como ritmo de crescimento e qualidade da política econômica.

A agência, no comunicado, apresenta uma interessante análise do Brasil na qual o "complexo" arcabouço institucional aparece tanto como trunfo quanto como problema. Por um lado, o Brasil é descrito como uma democracia com extensos pesos e contrapesos ("checks and balances"), incluindo um Judiciário atuante, o que traz estabilidade política e continuidade em políticas públicas básicas.

Por outro lado, essa governança democrática complexa, pela qual é necessário extrair apoio de múltiplos e diferentes atores políticos e institucionais para governar, leva a uma implementação de políticas públicas muito gradual. Para a S&P, essa lentidão em resolver problemas econômicos é uma das razões pelas quais o Brasil cresce mais lentamente do que os países pares em termos de desenvolvimento.

Nesse contexto, a agência avalia que o Brasil nos últimos anos tomou medidas para lidar com o problema de baixo crescimento e dívida alta, com resultados melhores que o esperado tanto num caso como no outro. E o risco de reversão das reformas caiu por causa do maior pragmatismo nos diversos braços do governo, levando em consideração o equilíbrio de poder no Brasil entre Executivo, Legislativo e instituições públicas independentes. A S&P destaca também, como parte dessa química de estabilidade, o BC formalmente autônomo e o câmbio flexível.

No mercado e nos meios políticos, a decisão da S&P tem levantado duas questões. A primeira é se foi adequada, e a segunda é sobre de quem é o mérito.

Em relação à primeira, o banco de investimentos Goldman Sachs joga alguns grãos de sal em relatório divulgado ontem (de Alberto Ramos, principal economista da instituição para a América Latina), ao apontar que a decisão da S&P foi relativamente inesperada levando em conta que o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária ainda não foram aprovados em definitivo. No caso da reforma tributária, falta inclusive um desenho final do seu conteúdo.

Além disso, segundo Ramos, "houve nos últimos meses uma clara deterioração das políticas microeconômicas e do ambiente regulatório".

No mercado, os céticos têm uma longa lista de críticas ao governo, como os ataques de Lula e seu entorno ao BC, um arcabouço fiscal que estaria muito longe do rigor e da qualidade requeridos e uma profusão de pequenos ou médio recuos em avanços microeconômicos dos últimos anos, indo do marco de saneamento ao papel do BNDES, da atuação da Petrobrás e demais estatais à substituição da TLP pela TR em juros do FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e remuneração do FAT.

Quanto à discussão do mérito pela decisão da S&P, a melhora econômica (embalada por fatores como a supersafra e um ambiente internacional mais favorável para emergentes) está ocorrendo muito no início do terceiro mandato para que Lula consiga reviver com sucesso a narrativa de herança maldita que conseguiu emplacar em relação ao governo de Fernando Henrique Cardoso quando assumiu a presidência pela primeira vez, em 2003.

Por outro lado, parece inegável o mérito de Haddad (escolhido por Lula) em refrear as piores ideias econômicas heterodoxas e calibrar com habilidade continuidade e mudança na política econômica. O ministro atenuou ou evitou medidas ruins demandadas por setores do PT, encaminhou um projeto fiscal que ao menos bate continência para a necessidade de reforçar os resultados das contas públicas, evitou que a postura anti-BC do governo até agora passasse dos latidos às mordidas (a nomeação de Gabriel Galípolo para a diretoria é muito pouco para se caracterizar uma intervenção) e propôs uma reforma tributária nas linhas do que o establishment centrista-liberal recomenda.

A aposta da S&P parece ser a de que a dose de equilíbrio conferida ao governo pela moderação de Haddad e a maioria de centrodireita no Congresso vai continuar a dar a tônica do atual mandato de Lula.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

15/6/2023