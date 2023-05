Desenvolvimentistas versus ambientalistas

A negação pelo Ibama do pedido da Petrobrás para explorar petróleo na foz do Amazonas, parte da chamada "margem equatorial", indica que uma nova fissura pode assombrar a aliança política por detrás do terceiro mandato de Lula: aquela entre a esquerda nacional-desenvolvimentista e a esquerda identitária e ambientalista.

Essa é uma contradição profunda, com potencial de rasgar ao meio o campo da esquerda no Brasil se for mal gerenciada.

No passado recente, esse conflito levou à saída de Marina Silva do Ministério do Meio Ambiente do governo Lula em 2008. Fora do governo, Marina materializou em torno de si uma corrente eleitoral de centro-esquerda ambientalista que lhe valeu 19% dos votos válidos na eleição presidencial de 2010 e um pico de quase 30% das intenções de voto, segundo as pesquisas, durante a campanha do primeiro turno de 2014.

Marina foi duramente atacada pelo PT na campanha de 2014, o que deixou cicatrizes que só recentemente, com sua volta ao governo Lula no terceiro mandato do atual presidente, pareciam caminhar para o esmaecimento.

O conflito de fundo foi justamente entre uma agenda nacional-desenvolvimentista representada por Dilma Rousseff, que acabou por vencer o pleito de 2014, e a visão de esquerda de Marina, mais alinhada a pautas contemporâneas como meio ambiente e questões identitárias (apesar de Marina ser evangélica, o que criou algum atrito nesse segundo front).

Na economia, como foi comum na tradição brasileira, o nacional-desenvolvimentismo de Dilma veio acompanhado de forte heterodoxia em termos macroeconômicos. Já Marina, sem essa abordagem de pesada intervenção do Estado na economia, se deixou aproximar de economistas de pendor mais liberal e centrista.

Essa aproximação foi habilmente explorada pelo PT como sinal de "rendição" de Marina ao neoliberalismo. Num dos momentos mais emblemáticos da campanha de 2014, um anúncio do PT explorava uma declaração de Marina em favor da autonomia do Banco Central como o equivalente a tirar a comida da mesa do trabalhador em prol do mercado financeiro.

Mas a "onda verde" da primeira metade da década passada acabou sendo soterrada pelo Brasil de altíssima polarização política que surgiu no rastro da Lava-Jato, da elevação da corrupção à tema central da disputa eleitoral e do surgimento do bolsonarismo e de sua chegada ao Poder Executivo federal.

Marina, como o próprio PSDB, tornou-se minúscula eleitoralmente diante do duelo titânico entre bolsonarismo e lulopetismo nos dois últimos pleitos presidenciais.

Diante de uma força política com muitos elementos do fascismo como a representada por Bolsonaro, foi natural que diferentes correntes de esquerda voltassem à concórdia. Até mesmo o centro liberal, diante das ameaças diretas à democracia engendradas por Bolsonaro, se uniu à esquerda para derrotar a tentativa de reeleição do ex-presidente.

Agora, porém, com Lula seguramente instalado no Planalto, e a ameaça bolsonarista menos aguda, é normal que as diferentes correntes da esquerda briguem por espaço e representação no novo governo.

O problema, porém, como já afirmado no início desta coluna, é que a fenda entre o nacional-desenvolvimentismo e a esquerda ambiental-identitária é muito grande e profunda, sendo a celeuma da margem equatorial apenas uma primeira escaramuça entre duas visões de País muito diferentes.

Os desenvolvimentistas ainda acreditam em milagre econômico no Brasil, e olham para o prodigioso ritmo sustentado de desenvolvimento chinês (promovido por uma ditadura explícita) como um farol. Não defendem um regime de força, é claro, mas consideram necessário um Estado poderoso que empurre, com todos os instrumentos a seu dispor, o País na direção de grandes obras e pesada reindustrialização.

Nesse contexto, "excessos" de pruridos ambientalistas e de restrições ligadas a povos originários são vistos como agendas de países já desenvolvidos empurradas goela abaixo de emergentes, por vezes com mal disfarçadas segundas intenções de travar o crescimento, evitando novos competidores na arena global.

Já a esquerda ambientalista-identitária é muito menos preocupada com crescimento econômico, às vezes visto até com certa desconfiança como pauta de capitalistas selvagens e desprovidos de sensibilidade humanitária. A visão dessa corrente por vezes parece ser a de que a soma de um grande número de vitórias distintas nas mais diferentes frentes de luta pelo meio ambiente e pelos direitos de grupos humanos oprimidos é suficiente para fazer a avançar a humanidade.

Lula é um hábil líder político e tem condições de arbitrar os conflitos que surgirão do confronto entre essas duas visões de mundo à medida que eles forem ocorrendo. No caso da margem equatorial, por exemplo, é plausível imaginar alguma solução de compromisso, como uma licença com garantias ambientais reforçadas pela Petrobrás.

No médio e longo prazo, porém, trata-se de duas visões de mundo com potencial de se tornarem irreconciliáveis - e superar essa contradição pode vir a ser um dos mais difíceis desafios para a esquerda no mundo emergente, incluindo o Brasil, é claro.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 23/5/2023, terça-feira.