Desinflação sem dor

Em comentário na rede "X" , antigo Twitter, postado ontem, o economista Jason Furman, professor de Harvard, membro sênior do 'think tank' Peterson Institute for International Economics (PIIE), sediado em Washington DC, e ex-chairman do conselho de assessores econômicos do ex-presidente Barack Obama, escreve que "o imaculado desaquecimento do mercado de trabalho [dos EUA] continua à medida que a 'quits rate' [taxa de demissões voluntárias] atinge o marco de 2,3% em julho, o que é onde ela estava antes da Covid".

A 'quits rate' é uma medida de demanda do mercado de trabalho. Quanto mais demissão voluntária, maior a demanda por trabalho, o que é intuitivo de entender - o trabalhador sai mais voluntariamente do seu emprego quando há muitas outras oportunidades sendo oferecidas. A 'quits rate' é considerada particularmente boa para mensurar o aquecimento do mercado de trabalho com tendências inflacionárias.

Segundo a explicação subsequente de Furman na rede X, a inflação é a soma da inflação inercial/expectacional com o aquecimento do mercado de trabalho e com choques de oferta. Para o economista, "o segundo termo [aquecimento do mercado de trabalho] está chegando perto de zero; isto significa que muito da dinâmica da inflação [nos EUA no momento] é relativa à inflação inercial/expectacional".

Furman nota ainda que esse ajuste da demanda por trabalho nos Estados Unidos é mais uma razão para pausar o ciclo de alta dos Fed Funds, a taxa básica dos Estados Unidos, e está em linha com o pronunciamento, na recente conferência de política monetária de Jackson Hole, de Jerome Powell, chairman do Federal Reserve, BC dos EUA.

Em julho, os Fed Funds foram elevados pela décima-primeira vez neste ciclo (altas consecutivas, com exceção da reunião de junho último, em que a taxa não foi mudada), atingindo o intervalo de 5,25-5,50%. Em março de 2022, houve o primeiro passo do ciclo de alta, de 0-0,25% para 0,25%-0,75%.

Furman observa finalmente que, há um ano, a preocupação nos Estados Unidos era de que o crescimento dos salários estava bem acima do padrão pré-Covid, enquanto na Europa estava em linha. Agora a alta salarial na Europa, e especialmente no Reino Unido, está mais forte que nos Estados Unidos.

O economista Samuel Pessoa, do Julius Baer Family Office (JBFO) e do IBRE-FGV, vem acompanhando com muita atenção esse processo de ajuste do mercado de trabalho norte-americano. A boa notícia até agora é que o desaquecimento está vindo do lado demanda por trabalhadores, sem afetar a taxa de desemprego, que permanece num nível muito baixo (3,5% em julho).

Continua após a publicidade

Esse tipo de desaquecimento, que transparece em indicadores como a 'quits rate' ou a taxa de abertura de vagas de trabalho, tem de certa forma um caráter mais microeconômico do que macroeconômico, nota Pessoa.

A pandemia trouxe muito desequilíbrio à demanda setorial da economia. De início, trancadas em casa, as pessoas tenderam a consumir muito mais bens, relativamente a serviços, comparado ao padrão histórico. Com a reabertura das economias, houve certa "fome" de consumir serviços para compensar o tempo perdido, com muitas viagens, festas, lazer e refeições fora de casa.

Essas grandes oscilações setoriais também afetaram o mercado de trabalho, levando muitas vezes a um "mismatch" (incompatibilidade) entre vagas ofertadas e o perfil da mão de obra disponível para elas. Casos como aqueles em que o potencial trabalhador não quer aquela ocupação, ou não tem as capacitações requeridas para ela.

Isso torna mais difícil para as empresas preencher vagas, o que, por sua vez, as leva a oferecer remuneração maior para atrair e reter empregados. Aparentemente, é na redução desse "mismatch" que o mercado de trabalho americano agora tem se reajustado e se desaquecido - mesmo com o baixo desemprego. As empresas estão encontrando com mais facilidade trabalhadores para as vagas ofertadas.

A chamada "curva de Beveridge" relaciona justamente oferta e demanda por trabalhadores. Assim, quanto maior a taxa de oferta de novas vagas (no eixo vertical), sinal de aquecimento no mercado de trabalho, menor a taxa de desemprego (no eixo horizontal), também sinal de aquecimento.

Só que, depois da Covid, a piora funcional do mercado de trabalho fez com que um determinado nível de desemprego correspondesse a uma taxa de abertura de vagas bem mais alta. Se essa curva de Beveridge pós-pandemia permanecesse efetiva, a redução da oferta de vagas seria concomitante ao aumento do desemprego.

O "pulo do gato" agora é que a taxa de abertura de vagas está caindo (desaquecimento) para um mesmo nível de desemprego, como se houvesse um retorno à curva de Beveridge pré-pandemia.

Continua após a publicidade

A grande questão, para Pessoa, é se esse "retorno à curva de Beveridge pré-pandemia", sem aumento de desemprego, será suficiente para fazer a inflação americana convergir para a meta de 2% do Fed.

Certamente o desaquecimento do mercado de trabalho com a queda da taxa de abertura de vagas - e também da 'quits rate', como vimos acima - é desinflacionário. Mas esse ajuste microeconômico tem um limite, que é a volta ao funcionamento normal do mercado de trabalho. Se, quando esse ajuste estiver completo, a desinflação em curso ainda não for suficiente para entregar a meta do Fed, aí só restará o ajuste "ao longo da curva de Beveridge", mesmo que esta seja a curva "pré-pandemia". Isto é, a demanda por vagas só vai diminuir ainda mais com o desemprego aumentando. E, para isso, o Fed ainda teria que apertar mais a política monetária.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast e escreve às terças, quartas e sextas-feiras (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 30/8/2023, quarta-feira.