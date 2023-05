Dez anos de junho de 2013: nada a celebrar

As manifestações de junho de 2013 estão às vésperas do seu décimo aniversário. Na época, a narrativa inicial era de que, após o boom de consumo dos melhores anos do governo Lula, crescera na sociedade a demanda por mais e melhores bens públicos, em transporte, urbanização, saúde, segurança etc.

Numa leitura otimista, era possível pensar à época que, assim como a democracia encontrara a fórmula de aumentar o consumo dos mais pobres quando a estes foi dado o poder de votar a favor das suas aspirações, a demanda manifestada em junho de 2013 nas ruas pela melhora do Estado levaria também a avanços neste front. Tudo era uma questão de a sociedade, pelo voto, selecionar os políticos e os programas sintonizados com as mudanças desejadas pela maioria da população em sucessivos momentos.

Já uma abordagem mais cética apontava que 2013 poderia representar um ponto de ruptura, ou seja, uma nova fronteira de avanços sociais que a democracia brasileira, infelizmente, não estava capacitada a produzir. Nessa visão, a redemocratização levou a demandas de redistribuição, que foram atendidas de forma não sustentável no momento do boom de commodities. O gosto de consumir mais bens privados levou a massa de pobres e remediados brasileiros a sonhar mais alto, com a provisão de bens públicos em níveis quantitativo e qualitativo acima da capacidade financeira e gerencial do Estado de fornecê-los.

Um objetivo desafiador pode impulsionar a boa governança. Um objetivo impossível, pelo contrário, pode levar à paralisia e à insatisfação crescente. Em 2014-16, como ressaca econômica do boom de consumo insustentável, o Brasil sofreu uma das piores recessões da sua história. No período subsequente, a retomada foi pífia, e a economia foi negativamente afetadas por sucessivas crises políticas e pela pandemia.

Segundo o FMI, o PIB brasileiro per capita com paridade de poder de compra em 2023 deve ficar 4% abaixo do mesmo indicador em 2013. Ou seja, dez anos após as manifestações de 2013, o brasileiro não só não viu atendida a sua demanda por serviços públicos como recuou na sua capacidade de consumo de bens privados.

Esse fiasco monumental da democracia brasileira foi acompanhado por uma completa transformação do tabuleiro político. Até a reeleição de Dilma Rousseff, a polarização PT-PSDB criou um simulacro de bom funcionamento do presidencialismo de coalizão à brasileira. Porém, comparado aos países pares, o Brasil crescia pouco em média, não se destacava em avanços sociais estruturais e não dependentes de transferências de renda (ou de alta de salários acima da produtividade) e, crescentemente, se valia de políticas econômicas populistas e arcaicamente desenvolvimentistas. 2014 encerrou o ciclo de competição relevante entre petistas e tucanos e, na esteira de energias liberadas nas ruas de 2013, ingressou-se na fase turbulenta do impeachment de Dilma, da Lava-Jato, do bolsonarismo e de um tipo de polarização muito mais virulento.

O centro tucano definhou eleitoralmente até a irrelevância, surgiu uma extrema-direita de bases populares e o centrão no Congresso ganhou um grau de autonomia inédito em relação ao passado, quando exercia o papel de aliado guloso, porém desprovido de maiores protagonismos, de governos petistas e tucanos. Hoje, o presidencialismo de coalização oferece um espetáculo diário de disfuncionalidade explícita. Lula, em seu terceiro mandato, parece longe de conseguir conjurar uma visão inspiradora e viável que sirva para recriar uma trajetória saudável de desenvolvimento socioeconômico.

Continua após a publicidade

E certamente não é nenhum consolo se a sociedade brasileira, escaldada pela experiência negativa dos últimos dez anos, tenha talvez aprendido a rebaixar seus sonhos e expectativas, e a aceitar com mais resignação e sem o espírito revoltoso de 2013 o destino de mediocridade à sua frente.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 29/5/2023, segunda-feira.