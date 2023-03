É retórica ou é para valer?

Lula e o PT voltaram com toda a carga à retórica populista de esquerda nos últimos dias. Para ficar apenas no presidente - sem entrar no show promovido por Mercadante no BNDES, com direito a Nobel defensor do modelo econômico argentino desferindo críticas pesadas à política monetária nacional -, houve ataques ao Banco Central e à pessoa de Roberto Campos Neto, seu presidente, além de investidas contra a responsabilidade fiscal.

A grande questão é saber o que Lula pretende com isso.

Para o cientista político Octavio Amorim Neto (Ebape-FGV), o mandato de Lula tem uma natureza dual que emergiu da campanha e das urnas. Um polo é a defesa da democracia ameaçada pelo bolsonarismo, que conduziu à montagem de uma frente ampla, com apoios do centro liberal como os de Simone Tebet (que foi parar no governo) e Fernando Henrique Cardoso.

O outro polo é a manutenção do apoio a Lula e ao PT por parte da população pobre que sofreu com a crise econômica da pandemia, e anseia pela volta dos tempos de vacas gordas dos dois primeiros mandatos do atual presidente. Foi, na verdade, esse segundo polo que deu a vitória a Lula no apertado segundo turno contra Bolsonaro, na forma de uma votação esmagadora no Nordeste e entre os pobres - nesse sentido, é o lado mais importante.

"Lula naturalmente é muito ciente disso e está ansioso por gerar resultados econômicos no curto e médio prazo", diz Amorim Neto.

Adicionalmente, há o estilo tradicional de o PT governar, com rixas e disputas de poder - que não se inibem em vir a público - entre correntes e facções do partido.

O essencial, contudo, é mesmo a corda bamba em que Lula tenta se equilibrar, pela qual tem que dar conta das demandas legítimas da população pobre, mas não pode destruir as expectativas positivas do mercado e do establishment mais ortodoxo em relação ao seu governo.

Na visão de Amorim Neto, a fórmula de Lula para tentar harmonizar esses objetivos até certo ponto contraditórios é a tradicional prática política latino-americana de "sinalizar à esquerda e virar à direita".

Nessa abordagem, o crescendo recente de retórica de esquerda é uma preparação para uma "guinada à direita" com o anúncio do arcabouço fiscal, agora programado para depois da viagem de Lula à China.

O pesquisador da Ebape, portanto, crê que, na volta da China, Haddad dará as cartas e que "Lula sinaliza fortemente à esquerda, mas na prática fará concessões ao mercado".

Ricardo Ribeiro, sócio da consultoria Ponteio Política, vê mais do que retórica nas falas recentes de Lula. Em relação às críticas ao BC, o analista político considera que não há surpresa, e era só uma questão de tempo para que elas voltassem.

Já o adiamento da divulgação do novo arcabouço fiscal para depois da viagem à China sinaliza, na visão de Ribeiro, desprestígio de Fernando Haddad, ministro da Fazenda.

Ele lembra que Haddad queria divulgar o novo arcabouço antes da reunião do Copom desta semana, para induzir o Banco Central a pelo menos sinalizar um início relativamente próximo do ciclo de queda da Selic, a taxa básica de juros.

Para o sócio da Ponteio, o adiamento da divulgação do arcabouço não só prejudica esse objetivo como também aponta que Lula não deve ter gostado da proposta de Haddad.

"A partir de hoje, o sinal predominante para mim é de que Lula quer afrouxar a proposta do Haddad, e não se trata apenas de um jogo retórico - deve sair finalmente algo mais frouxo do que o Haddad imaginava", diz Ribeiro.

O analista vê um aspecto de impaciência na conduta de Lula, um sentimento de pressa de quem se preocupa em não deixar a economia sofrer nem um pouco, nem no primeiro ano de governo, pois se sente com pouco combustível de popularidade para torrar diante de um Bolsonaro que, apesar de todo o desgaste, segue como uma liderança de direita ameaçadora.

Na opinião de Ribeiro, "o tiro pode sair pela culatra" se um arcabouço fiscal para inglês ver, em meio a um cenário econômico internacional piorado, e com o governo tentando empurrar a economia na base do gasto, precipitar uma crise econômica de confiança mais séria.

Já Alexandre Manoel, sócio e economista-chefe da gestora AZ Quest, concorda com a visão de popularidade apertada de Lula - ele se baseia em recém-divulgada pesquisa do IPEC. Aliás, na sua visão, é um quadro semelhante ao de Bolsonaro no mesmo ponto do seu mandato, quando se pensa na soma de ótimo, bom e regular.

Só que Manoel considera que a popularidade enxuta é um impeditivo para Lula seguir, em termos de política econômica, o caminho de Dilma no seu primeiro mandato. A presidente tinha, no início de mandato (o primeiro),a soma de ótimo, bom e regular bem acima de Bolsonaro e do Lula III.

"Foram nessas condições, inexistentes hoje, que Dilma implantou a agenda populista que nos levou ao buraco", comenta o economista, que participou da equipe econômica no governo Temer.

Para Manoel, o traço em comum de popularidade apertada no início de mandato condiciona que Bolsonaro e Lula III tenham semelhanças em termos políticos.

"São muitos ruídos e muita gente analisando o governo com o fígado, na mesma linha do que eu já disse sobre a política fiscal executada no governo Bolsonaro, cujos resultados posteriormente se mostraram bem melhores do que a maioria dos analistas acreditava".

O economista da AZ Quest reitera análise sua, que já foi apresentada neste espaço, segundo a qual a escolha da atual equipe econômica indica maiores chances de repetição do Lula I, ao menos nos primeiros anos de mandato (2003-05), do que uma virada na direção de Dilma I.

Ele vê na atualidade "muitos ruídos que não se transformam em fatos" - o que também ocorria no governo Bolsonaro -, como os desinvestimentos da Petrobrás, passagens aéreas mais baratas para estudantes e servidores públicos, retrocessos na reforma da Previdência e até a redução na marra do juro do crédito consignado.

Para Manoel, esse ruídos, tratados equivocadamente como fatos pelos analistas do mercado local, assustam o investidor estrangeiro. No entanto, por outro lado, este último vê o Brasil numa situação comparativamente boa no panorama global.

"Na realidade, na pandemia os Estados Unidos aumentaram sua dívida bruta em mais de 20pp do PIB, a Europa de 10 a 15pp, os pares do Brasil na América Latina de 6 a 10pp, e o Brasil diminuiu a sua em cerca de 2pp", aponta o economista.

Adicionalmente, em momento de crise bancária no mundo rico, o Brasil se distingue por um sistema financeiro sólido e saudável. Na visão de Manoel, se Haddad apresentar um arcabouço fiscal que efetivamente fato aponte sustentabilidade da dívida pública à frente, isso certamente será um fator positivo a mais para os investidores estrangeiros.

A dificuldade, para ele, é que a visão negativa dos analistas locais ainda contamina a avaliação dos estrangeiros.

Manoel ressalva que, mesmo levando em conta a sua análise otimista, "ainda é cedo para saber se caminharemos para Lula I ou Lula II, o que deve ser muito influenciado pelas condições internacionais".

Ainda assim, ele é da opinião de que "a pesquisa do IPEC e uma análise dos incentivos políticos e dos fatos até agora deveriam demover os analistas locais dessas visões catastróficas".

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 21/3/2023, terça-feira.