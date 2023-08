E se for permanente?

A pandemia derrubou as taxas de participação no mercado de trabalho (número de pessoas que trabalham ou procuram ocupação dividido pelo número de pessoas em idade de trabalhar) mundo afora. Durante as quarentenas, cujo auge foi em 2020 (apesar de, em muitos países, infecções e mortes terem sido maiores em 2021), a taxa de participação caiu por motivos óbvios: trabalhar ou procurar emprego acarretava perigo de vida, e, em muitos casos, ficar em casa foi, mais do que uma opção, uma imposição dos governos.´

Porém, já a partir de meados de 2020, as taxas de participação começaram a ser recuperar, com algumas flutuações em determinados países (até pela piora da pandemia em 2021), mas numa tendência inequívoca de crescimento.

O economista Bruno Imaizumi, especialista em mercado de trabalho da consultoria LCA, nota que há uma correlação entre os países que mais sofreram com a pandemia e um retorno menor das pessoas, especialmente dos mais idosos, ao mercado de trabalho.

Esse é um fenômeno que provavelmente tem múltiplas causas, algumas interligadas, como sequelas de longo prazo da Covid, medo de contaminação e decisões de aposentadoria precoce.

Ele acrescenta que, na Europa, a taxa de participação de maneira geral já voltou aos níveis pré-pandemia, mas, nas Américas, com exceções como México e Uruguai, o mesmo não aconteceu. Mesmo países desenvolvidos como Estados Unidos e Canadá ainda têm taxa de participação abaixo do nível pré-pandemia.

De qualquer forma, o movimento geral nas Américas é de recuperação da taxa de participação estendendo-se 2023 adentro, com uma notável exceção: o Brasil.

Comparada com a média de 2019, a taxa de participação brasileira caiu mais de 10% em 2020. No primeiro semestre de 2022, essa defasagem diminuiu para cerca de 1,5%, mas depois voltou a aumentar, e, nas últimas leituras, estava em torno de 3%.

Tomando-se países das Américas como Estados Unidos, Canadá, México, Colômbia, Chile e Uruguai, a taxa de participação basicamente cresceu ao longo de 2023. No México, na verdade, ficou perto da estabilidade, num nível já superior ao da média de 2019.

Imaizumi aponta um possível gatilho para o recuo recente da taxa de participação brasileira: o mau desenho do Auxílio Brasil, o programa social de Bolsonaro lançado às pressas em 2022.

O alto valor do benefício, comparado ao antigo Bolsa-Família, estimulou muitas pessoas a declararem que viviam sozinhas, mesmo este não sendo o caso, já que cada domicílio tinha direito à transferência mensal de R$ 400. O número de pessoas do cadastro do Bolsa-Família (transformado em Auxílio-Brasil) que diziam morar sozinhas em dezembro de 2021, que estava estável em torno de 2,2 milhões desde março do mesmo ano, saltou 50%, para 3,3 milhões, em janeiro de 2022. O início do pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 praticamente coincide com esse salto.

O número disparou até 3,7 milhões em maio de 2022, e ensaiou alguma estabilização nesse nível nos meses seguintes. Mas em agosto o Auxílio passou para R$ 600 e as pessoas do cadastro que declaravam morar sozinhas tiveram alta de 30% em relação a julho, para 4,9 milhões. Esse número cresceu até um máximo de 5,9 milhões em janeiro de 2023.

Como se sabe, o governo Lula está "limpando" as irregularidades do cadastro do Bolsa Família, com 934 mil beneficiários que diziam falsamente morarem sozinhos tendo sido cortados do benefício até julho.

Imaizumi nota que um casal morando junto que se faça passar por duas pessoas em domicílio diferentes pode amealhar algo em torno do salário mínimo como rendimento domiciliar apenas pelo Bolsa-Família.

Para provavelmente qualquer pessoa que esteja lendo esta coluna, trata-se de uma renda ínfima, mas o especialista aponta que, nas camadas de rendimentos mais baixos da população brasileira, isso pode fazer muita diferença - inclusive a de ser um desestímulo ao trabalho para quem é muito pouco qualificado e provavelmente ganharia menos ainda se fosse ocupado.

Assim, ele levanta a hipótese de que o grande aumento do valor do benefício do Auxílio-Brasil/Bolsa-Família (Lula retomou o nome original), associado ao mau desenho inicial do programa, possa estar ligado à queda da taxa de participação brasileira em 2023.

Essa possibilidade, se confirmada, tem consequências relevantes. Imaizumi observa que, tomando o salto no número de pessoas do cadastro do Bolsa-Família como aproximação do potencial de redução dos benefícios pela "limpeza" promovida pelo atual governo, ainda há pouco mais de 2,5 milhões de benefícios potencialmente elimináveis (em julho, o número foi ligeiramente menor que 5 milhões).

Esse é um processo que toma tempo e, quanto maior o período em que as pessoas ficam fora do mercado de trabalho - supondo que o contingente que burlou as regras para acumular benefícios esteja ligado a um parcela relevante da redução da taxa de participação -, maiores as dificuldades de reinserção. A isso se somam pessoas idosas ou com problemas de saúde que saíram da força de trabalho pós-Covid independentemente do Auxílio-Brasil.

Como resultado, o economista da LCA vê a possibilidade de que a taxa de participação brasileira simplesmente não volte aos níveis pré-pandemia. Um fato paralelo foi a revelação pelo Censo de que a população brasileira tem cerca de 11 milhões a menos de pessoas do que se imaginava. Essas mudanças mexem com parâmetros importantes das estimativas de taxa neutra de desemprego (o limite a partir do qual quedas adicionais pressionam a inflação), o que é um complicador a mais para a política econômica, e a monetária em particular.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast e escreve às terças, quartas e sextas-feiras (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 11/8/2023, sexta-feira.