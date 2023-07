Economia ajuda e Lula pode fazer bom governo

O upgrade do rating do Brasil de BB- para BB anunciado hoje (26/7) pela Fitch - que se segue à melhora da perspectiva do rating do País pela S&P (BB-) de estável para positiva - é mais um sinal positivo para a economia brasileira, dos muitos que vêm surgindo neste primeiro ano de governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

As melhoras acontecem em quase todas as frentes. No início do ano, a expectativa do mercado (mediana) de crescimento do PIB em 2023 era de 0,8%, e agora é de 2,2%. A projeção para o IPCA de 2023 era de 5,3% no início do ano, subiu para 6% no segundo trimestre e agora recuou para 4,9%. A de 2024 começou em 3,7%, foi a um máximo de 4,2% em abril e caiu até 3,9%. As expectativas mais longas, que permaneceram em 4% do final de março ao início de junho, recuaram agora para 3,5%.

Na área fiscal, houve algum recuo na projeção de déficit primário. Uma forte surpresa positiva vem do setor externo, no qual o superávit comercial no primeiro semestre cresceu mais de 30% em relação a igual período de 2022. Com isso, o déficit em conta corrente, que já não era alto, deve recuar este ano.

Já em termos de mercado de trabalho, o desaquecimento previsto, em função do ciclo de aperto da política monetária, quase não é perceptível até agora, com a taxa de desemprego se mantendo pouco acima de 8%, um nível historicamente baixo (e que alguns analistas consideram próximo ao pleno emprego).

Por outro lado, o mercado de trabalho aquecido traz a preocupação sobre a resiliência da inflação de serviços, que, em 12 meses (tomando-se o IPCA-15 até julho), acumula alta de 5,63%, acima do índice cheio de 3,19%. Mas mesmo aí os últimos sinais são positivos, com o recuo expressivo da inflação de serviços no IPCA-15 de julho, para 0,36%, ante 0,56% em junho.

Esse conjunto de boas notícias econômicas se reflete nos principais indicadores financeiros. O dólar caiu de R$ 5,36 no início de janeiro R$ 4,74, e a sua projeção para o final do ano, que era de R$ 5,27 no começo do ano, agora está em R$ 4,97. E as expectativas para a Selic no final de 2023 e 2024 também iniciaram um processo de recuo, com o previsto corte inicial (hoje ela está em 13,75%) na reunião do Copom da semana que vem.

A surpreendente melhora econômica do Brasil desde o início do ano reflete tanto fatores internacionais, como a redução da percepção global de risco trazida pelo aumento substancial das chances de a economia americana ter um pouso suave, como causas domésticas.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está mostrando ao que veio, ao encaminhar com sucesso a aprovação do novo marco fiscal e da reforma tributária.

O marco foi bastante polêmico, e sofreu muitas críticas da corrente mais conservadora em termos fiscais de analistas e do mercado. Mas o fato é que a substituição do teto de gastos por um novo regime que, em algum grau, estabelece limites ao expansionismo fiscal insustentável, contribuiu para reduzir a percepção de risco. Não é à toa que a avaliação de Haddad por profissionais do mercado financeiro saiu do nível de apenas 10% na pesquisa de março da Genial-Quaest para 65% na edição da mesma pesquisa em julho.

Chama a atenção que, em todo este período inicial de governo, Lula não fez praticamente nenhum gesto retórico de aproximação com a agenda liberal e ortodoxa do mercado. Pelo contrário, o presidente defendeu sistematicamente o aumento do gasto público, atacou o Banco Central independente, criticou a meta de inflação de 3% por julgá-la baixa demais, defendeu maior atuação de empresas e bancos públicos e criticou a privatização.

O último "desaforo" é a possibilidade de nomear o economista heterodoxo Márcio Pochmann para a presidência do IBGE [a nomeação foi confirmada após a publicação da coluna]. Pochmann é ainda mais rejeitado pelo mercado e pelo centro liberal do que Aloisio Mercadante, cuja nomeação para o BNDES já havia provocado forte desagrado na Faria Lima.

O fato, porém, é que até agora está dando certo. Nas relações com o mercado, Lula tem ladrado muito mais do que mordido, como ficou claro na manutenção da meta de inflação em 3%. É verdade que há desvios na direção estatista e heterodoxa mais relevantes, como a volta de subsídios implícitos em taxas de juros e a tentativa de mudar o marco do saneamento. Porém, com o clima internacional favorável e o lado macroeconômico melhorando, isso parece ter afetado pouco o humor do mercado.

A popularidade presidencial tem se mantido estável, segundo o Datafolha, com 38% de ótimo/bom e 29% de ruim/péssimo em março, e 37% de ótimo/bom e 27% de ruim/péssimo em junho. Não é um mal resultado considerando-se a superpolarização do País e o fato de que o bolsonarismo visceralmente antipetista obteve 49% dos votos válidos no segundo turno da eleição do ano passado.

A própria governabilidade política tem melhorado, à medida que Lula vai reatando antigos laços com o centrão que foram rompidos pela tempestade da Lava-Jato e da ascensão de Bolsonaro.

O que Lula fará com esse bom início de jogo é difícil de prever. No seu primeiro governo, à medida que a economia melhorava, houve uma gradual inflexão da política econômica, com a ortodoxia liberal do início sendo progressivamente substituída por desenvolvimentismo com doses de heterodoxia, modelo que se radicalizou no primeiro mandato de Dilma Rousseff. Assim, não é garantido que o freio de sensatez representado pela atuação de Haddad até agora vá se manter até o final do mandato. Mas claramente está se abrindo o caminho para um bom governo.

Fernando Dantas

26/7/2023