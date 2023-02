Eleição no Congresso pode reforçar Lula

As eleições hoje [1/2, 4º] para a presidência da Câmara e do Senado podem pavimentar uma boa governabilidade para o início do governo Lula, na visão de dois experientes analistas políticos ouvidos pela coluna. Mas uma eventual "zebra" no Senado, com a vitória de Rogério Marinho (PL-RN) sobre o atual presidente, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) - considerada por ambos os analistas como menos provável, mas não impossível -, representaria um revés político bastante sério para o novo governo.

Ricardo Ribeiro, sócio da consultoria Ponteio Política, vê alguma chance para Marinho, mas pequena.

"Para mim, Pacheco é favorito, não só por ser um político muito habilidoso, mas também porque o governo está politicamente bastante forte, tem a caneta e operadores experientes", diz o analista.

Segundo Ribeiro, uma questão relevante, mesmo que Marinho seja derrotado, é a de quantos votos terá. Se, for algo na faixa de 30-35, desperta alguma preocupação para o governo, pois a oposição no Senado não será irrisória, e terá capacidade de articular CPIs e "dar trabalho". Já se os votos ficarem em torno de 20, o analista vê "uma situação controlada para o governo também no Senado".

Por outro lado, Cláudio Couto, cientista político da FGV-SP, alerta que uma eventual surpresa com a vitória de Marinho poderia ser desastrosa para Lula. Ele nota que, no governo Bolsonaro, o Senado "foi um espaço de contenção de radicalismos".

No governo Lula, a Casa contará com uma bancada bolsonarista ampliada. Assim, raciocina Couto, "com a presidência de um inimigo do governo (Marinho), aliado dos radicais bolsonaristas que ganharam peso e poder de fogo, mesmo não sendo maioria, o Senado poderia se tornar um entrave para o avanço da agenda governamental dentro do Congresso".

O cientista político repisa que considera mais provável a vitória de Pacheco Marinho. Ele lembra que há insatisfação dentro do União Brasil com Davi Alcolumbre (União-AP) e seu controle da presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Isso poderia levar uma parcela do partido a votar em Marinho, já que Pacheco é apoiado por Alcolumbre.

Na Câmara, a vantagem do atual presidente, Arthur Lira (PP-AL), para se reeleger ao cargo é esmagadora e sua eleição já é dada como favas contadas. A questão aqui é saber como serão as relações de Lira, que atuou como importante aliado de Bolsonaro, com o governo Lula.

Para Ribeiro, Lira tem mais a ganhar com a colaboração do que com o confronto com Lula. "O poder de Lira depende de uma boa relação com o governo", diz o analista. O fim do orçamento secreto torna isso ainda mais verdadeiro, acrescenta a coluna.

A visão de Couto é semelhante: "Não interessa a Lira ter um contencioso continuado com o governo, interessa criar pequenas dificuldades, sem confronto aberto, para vender facilidades".

Ambos os analistas, na verdade, preveem barganhas fisiológicas entre o governo, de um lado, e Lira e o Centrão, do outro, e que elas terão algum custo para Lula.

Segundo Ribeiro, há um custo fiscal e de imagem - como nas acusações que atingem agora o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e as que respingaram anteriormente na ministra do Turismo, Daniela Carneiro - em participar desse jogo fisiológico.

Mas, para ele, o governo está bem ciente desse custo e pode se sair bem, aprovando os principais pontos da sua pauta, como a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal. Nas contas do analista, se Lira e Pacheco vencerem, o governo terá apoio de 55-60% em ambas as Casas do Congresso, o que é uma boa base para governar.

O risco para o governo, segundo Ribeiro, é a economia desandar, por erros de política econômica, por piora do cenário externo ou por uma combinação dos dois. Nesse caso, a governabilidade poderia sofrer algum prejuízo.

Se o melhor cenário de governabilidade se confirmar, Ribeiro vê boas chances de sucesso na aprovação da reforma tributária, levando em conta que a PEC 45 já passou na Comissão Especial e na CCJ da Câmara, e a reforma conta com o apoio dos governadores.

Couto concorda e acrescenta que o melhor caminho para Lula seria o de levar ao Congresso uma pauta moderada e principalmente econômica. Com o país ainda muito polarizado, o cientista político crê que uma pauta mais progressista tem mais condições de avançar dentro do próprio Executivo, por meio de portarias e decretos.

"Eu apostaria agora em uma investida forte do governo para aprovar a reforma tributária e engatar a nova âncora fiscal", prevê Couto.

