Em defesa do ano-calendário

O Conselho Monetário Nacional (CMN) está prestes a definir a meta de inflação para 2026. No mercado alimenta-se a expectativa de que, depois de Lula ter reclamado algumas vezes de que as metas atuais são muito baixas, o governo resolveu deixar essa pendenga de lado e manter a meta em 3% (que já é a de 2024 e 2025).

Uma outra questão surgida, entretanto, seria a de mudar a sistemática de cumprimento da meta. Em vez do foco no ano-calendário, como atualmente, partir para uma meta contínua, como é adotado em vários países.

Uma corrente significativa de profissionais do mercado e especialistas em política monetária execra a primeira ideia, mas se sente mais confortável com a segunda.

Nesse enfoque, manter a meta em 3% terá como efeito acelerar a ancoragem das expectativas pelo Banco Central e permitir um ciclo de queda da Selic mais profundo e consistente. Já a meta contínua seria, na pior das hipóteses, uma mudança inofensiva e, na melhor, um avanço para uma prática mais racional.

O economista Darwin Dib, da Gauss Capital, discorda quanto ao segundo ponto, e mostra o porquê em recém-divulgado relatório ("Se Melhorar, Piora"). Em relação ao primeiro ponto, ele está alinhado com a maioria do mercado. O economista apresenta o resultado de um modelo econométrico - e a recapitulação do que ocorreu com as expectativas de inflação a cada vez que a meta foi baixada - para demonstrar que aumentar a meta de inflação "produz com 100% de certeza a elevação das expectativas de inflação da contraparte essencial da política monetária, conhecida como - mercado financeiro".

Mas a parte mais original do seu posicionamento é aquela em que mostra por que considera uma má ideia a mudança da sistemática de aferição da meta do ano-calendário para uma meta contínua.

Talvez a chave para entender a sua objeção se encontre no final da explicação que Dib dá a ela. No seguinte trecho:

"O nosso Banco Central nunca, jamais, tratou o ano-calendário como uma camisa-de-força para a convergência da inflação para os parâmetros da meta. A coleção de choques sofridos pela economia brasileira nos últimos 24 anos foi tratada, como se deve, caso a caso, e o ano calendário serviu apenas como marcador do status quo da inflação para a respectiva satisfação formal do Banco Central ao Conselho Monetário Nacional. Nunca foi diferente".

Já para entender como funciona a meta contínua, Dib tomou as regras do sistema chileno e fez um exercício contrafactual. A pergunta ésobre o que teria ocorrido no Brasil se, ao longo de todo o período de funcionamento do sistema de metas, ele tivesse operado como no Chile, com meta contínua, e não com a referência ao ano calendário do regime brasileiro.

No Chile, explica Dib, a meta é de 3% e o intervalo de tolerância para cima e para baixo é de 1 ponto porcentual (pp). Caso a inflação vá para baixo de 2% ou para cima de 4%, o BC chileno tem dois anos para trazê-la de volta ao intervalo permitido.

Darwin, portanto, examina as sucessivas metas de inflação brasileiras e seus respectivos intervalos de tolerância ao longo do período de funcionamento do sistema e verifica que o IPCA acumulado em 12 meses saiu do intervalo permitido cinco vezes: 2001-04, 2004-05, 2011-12, 2014-16 e 2021-23.

Em três dessas cinco vezes, o IPCA demorou mais de dois anos (24 meses) para retornar ao intervalo da meta: 38 meses em 2001-04, 31 meses em 2014-16 e 25 meses em 2021-23.

O economista escreve que "ou seja, se o Brasil adotasse o modelo chileno de metas de inflação o juro real necessário para convergir os desvios da trajetória da inflação seria MAIOR do que de fato foi".

Ele nota que, no período mais recente, o BC teria ultrapassado por pouco os dois anos (com os 25 meses de IPCA fora do intervalo entre março de 2021 e março de 2023) de convergência. Dessa forma, num regime chileno, o juro real no Brasil hoje, na sua visão, não seria menor do que o decorrente da utilização do ano-calendário.

"Isso porque, no regime monetário brasileiro, o ano-calendário é, de fato, o intervalo de tempo escolhido para medir a quantas anda a inflação vis-à-vis a meta. Só isso", escreve Dib.

Para o economista, o regime brasileiro de ano-calendário é superior ao chileno de meta contínua porque dá mais flexibilidade ao BC. E essa flexibilidade adicional pode ser exercida sem perda de credibilidade do BC junto ao sistema financeiro "graças ao trabalho de comunicação das sucessivas direções do Banco Central".

Uma problematização que se poderia fazer ao raciocínio de Dib é supor um sistema de meta contínua no Brasil com prazo para convergência para o intervalo da meta superior a 24 meses. Isso, porém, ficaria bastante incongruente com a prática internacional, em que referências a dois anos para a convergência são bastante comuns.

Na visão da coluna, uma meta contínua com prazo de convergência superior a dois anos poderia ser prejudicial à credibilidade da política monetária. E, de fato, o ano calendário "para medir a quantas anda a inflação vis-à-vis a meta" dá um grau a mais de liberdade ao BC num país tão sujeito a choques e turbulências como o Brasil.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 26/6/2023, segunda-feira.