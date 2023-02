Fed foi pego no contrapé

Os números do mercado de trabalho dos Estados Unidos divulgados hoje [sexta-feira, 3/2] pegaram o chairman do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano), Jerome Powell, no contrapé.

Os dados vieram muito fortes, sinalizando - como observa com uma pitada de ironia o economista Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central - que "não está acontecendo nem 'hard' nem 'soft landing', mas sim 'no landing'".

Ele se refere à discussão sobre se a desaceleração da economia norte-americana, na esteira do ciclo de alta da taxa básica, os Fed Funds, promovido pelo Fed, vai ser suave ou se vai desembocar numa recessão mais severa. Na verdade, Volpon nota que até agora não há sinais mais consistentes de que qualquer desaceleração esteja encaminhada.

O que é um problema para Powell. Sem desaceleração, principalmente do superaquecido mercado de trabalho dos EUA, não se consegue imaginar que a inflação de serviços, que subiu e ainda não recuou, vá se atenuar. E sem desinflação de serviços, não há como a inflação americana se redirecionar de volta para meta de 2%.

Powell se complicou em particular porque, esta semana, quando da decisão do último movimento dos Fed Funds (alta de 0,25pp para 4,5-4,75%), o chairman do Fed sinalizou uma postura menos dura do que aquela que ele próprio demonstrou em dezembro.

O mercado interpretou trechos da fala de Powell como abrindo alguma possibilidade de que haja não mais dois, mais apenas um aumento de 0,25pp dos Fed Funds no atual ciclo. E também considerou que o chairman do Fed não estava muito preocupado com o afrouxamento das condições financeiras nos Estados Unidos desde outubro.

As condições financeiras são a combinação de diversos fatores, como juros de mercado, câmbio (no caso americano, a desvalorização da moeda nacional, o dólar, afrouxa as condições financeiras), spreads de crédito e bolsa. Se tudo isso melhora, a demanda é impulsionada, e vice-versa.

Volpon nota que as condições financeiras de fato vêm melhorando nos Estados Unidos nos últimos quatro a cinco meses. Mas Powell disse não considerar que as condições financeiras estivessem frouxas e deu a entender que a desinflação de serviços está vindo, sendo mais uma questão de tempo.

O que se coaduna mal com o anúncio hoje da criação líquida de 517 mil postos de trabalho na economia americana em janeiro, quando a projeção dos analistas era de mercado era de 185 mil. E o desemprego caiu para 3,4%, taxa mensal mais baixa desde maio de 1969.

Não é que não haja nenhum sinal de moderação na economia americana. O mercado imobiliário sofreu bem com a alta dos juros e índices qualitativos também apontaram arrefecimento.

Mas mesmo aí os últimos indícios podem preocupar: o índice de confiança dos serviços subiu de 49,2 para 55,2 entre dezembro e janeiro (acima de 50 é considerado favorável) e Volpon nota que até as taxas das hipotecas tiveram algum recuo bem recentemente, com alguns sinais de recuperação no setor residencial.

Fernando Rocha, sócio e economista-chefe da gestora JGP no Rio, também acha que Powell bobeou no tom da sua entrevista esta semana, ressalvando apenas que uma reação mais forte do mercado pode aguardar algum sinal pior também no front inflacionário.

Na verdade, tem havido boas notícias na inflação, como o recuo de algumas commodities e produtos industriais. O problema é que, nos serviços, a parte mais persistente e inercial da inflação, não houve trégua até agora.

Se por acaso os indicadores de inflação continuarem a vir numa sequência favorável, pode ser que o Fed e o mercado concluam que nem é tão problemático que a economia e o mercado de trabalho permaneçam aquecidos, e o recente episódio inflacionário teria sido mesmo um choque de custo temporário.

Porém, com o mercado de trabalho superapertado e inflação de serviços elevada, não é prudente jogar muitas fichas nessa última hipótese. Por outro lado, uma surpresa ruim na inflação, alerta Rocha, pode pôr em xeque a visão de soft landing e abalar de forma mais significativa os mercados.

"Talvez a onda do soft landing tenha sido esticada demais, pode ter uma chacoalhada", ele alerta.

Já Samuel Pessoa, do Julius Baer Family Office e do FGV-IBRE, considera que a exuberância do mercado de trabalho nos Estados Unidos pode ser ainda um fenômeno ligado à reabertura da economia pós-Covid. Ele nota que os dados apontam muito retorno de mulheres ao mercado de trabalho.

De qualquer forma, o mercado de trabalho revelado pelos número de hoje indica, na sua opinião, que a desaceleração americana pode não vir ao longo do segundo semestre, como muitos creem, mas seja adiada para a virada de ano.

"Esses dados põem um calor no Fed, e a visão de um fim mais precoce do ciclo de aperto monetário fica suspensa", diz o economista.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 3/2/2023, sexta-feira,