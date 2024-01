Os ciclos fiscais eleitorais são um fenômeno bem conhecido dos economistas. Em anos de eleição, com destaque para as mais importantes, como dos Poderes Executivo e Legislativo nacionais, há uma tendência à piora fiscal, causada por ações populistas e eleitoreiras que tanto podem ser de aumento do gasto como de corte de impostos.

PUBLICIDADE Em países emergentes - nos quais, de maneira geral, as instituições são menos maduras, e a macroeconomia mais frágil - o ciclo fiscal eleitoral pode ser um fator importante de instabilidade macroeconômica por longos períodos, em prejuízo do crescimento sustentado. Esse tema foi objeto de recente e detalhado estudo pelos economistas Jakob de Haan (Universidade de Groninga, Países Baixos), e Franziska Ohnsorge e Shu Yu, ambas do Banco Mundial. Os resultados principais do trabalho de Ohnsorge, Shu e de Haansão de que o déficit primário e os gastos primários tendem a aumentar em, respectivamente, 0,6 e 0,5 ponto porcentual (pp) em anos eleitorais, o que ocorre tanto no caso de democracias como no de não democracias. A deterioração do resultado primário não é revertida após as eleições, mas o aumento do gasto primário é parcialmente revertido, principalmente pelo corte de investimentos. Os autores encontram também que arcabouços institucionais robustos de regras fiscais e/ou um programa em andamento com o Fundo Monetário Internacional (FMI) mitigam a deterioração fiscal dos ciclos eleitorais.

Publicidade

Os pesquisadores trabalharam com dados de 104 países emergentes e desenvolvidos no período de 1993 a 2022. Isso inclui eleições tanto em países democráticos como não democráticos.

Um dos avanços do trabalho em relação à literatura econômica sobre o tema foi o de ir além da análise do gasto público agregado e do déficit nominal em períodos eleitorais, detalhando a investigação para indicadores como resultado primário, receitas tributárias e suas subcategorias, gasto primário e subcategorias (nesse caso, com destaque particular para folha do funcionalismo e investimentos).

Um dos achados iniciais do estudo é de que a folha salarial do funcionalismo é particularmente sensível ao ciclo eleitoral, em países emergentes e desenvolvidos. Assim, os salários dos servidores tendem a subir em anos de eleições, o que não é contrabalançado por aumento de impostos no ano seguinte.

Um resultado curioso dos autores, referido acima, é que o ciclo fiscal eleitoral não depende muito do fato de a eleição se dar num país democrático ou não democrático.

É uma questão com certa complexidade. Seria de se pensar, por um lado, que as democracias são mais suscetíveis ao ciclo eleitoral, justamente porque os governantes ou postulantes ao governo têm que ganhar os votos para se manterem ou chegarem ao poder. Por outro lado, países democráticos muito evoluídos têm mecanismos e maturidade institucional que coíbem esse tipo de populismo eleitoreiro, enquanto ditadores conseguem mais facilmente fazer o que bem entendem em termos de política fiscal.

Publicidade

Outro ponto interessante do estudo é que a deterioração do resultado primário dos ciclos eleitorais também é causada por reduções dos impostos diretos, o que lembra o alívio tributário sobre a gasolina e outros combustíveis promovido por Bolsonaro em 2022.

PUBLICIDADE Os autores notam que a deterioração fiscal mensurada em cada ciclo eleitoral, embora não seja enorme, provoca um efeito cumulativo de longo prazo à medida que as eleições se sucedem. No Brasil, o padrão de ciclo fiscal eleitoral desenhado pelos autores do estudo vem ocorrendo de forma nítida nas últimas décadas, mas com a peculiaridade de que talvez o principal canal - e nisto o País parece se diferenciar do perfil médio traçado por Haan, Ohnsorge e Shu - seja o aumento do volume de transferências em programas sociais como o Bolsa-Família. Fernando Dantas é colunista do Broadcast e escreve às terças, quartas e sextas-feiras (fojdantas@gmail.com) Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 24/1/2024, quarta-feira.