Goldman Sachs vê pouso suave nos EUA

As últimas notícias sobre o processo de desinflação nos Estados Unidos são positivas, e apontam maior probabilidade de que a economia norte-americana tenha um pouso suave - isto é, desacelere sem aumento expressivo do desemprego e evitando ou minimizando eventual recessão.

Relatório recém-lançado do Goldman Sachs, pelos economistas Ronnie Walker e David Mericle, busca responder duas perguntas fundamentais sobre esse processo. A primeira é quanto mais de ajuste do mercado de trabalho americano é necessário. A segunda é se o ajuste que falta será tão indolor (em termos de desemprego) quanto o que já ocorreu.

As respostas são basicamente boas notícias, embora Walker e Mericle apontem, naturalmente, alguns riscos.

Para responder à primeira pergunta, sobre quanto ajuste falta, eles olham dois indicadores: crescimento de salários e a chamada defasagem vagas-trabalhadores, a diferença entre o total de vagas preenchidas e abertas e o total das pessoas que trabalham e procuram ocupação (nesse segundo caso, quanto mais alta a defasagem, mais apertado está o mercado de trabalho).

Quanto aos salários, o crescimento anualizado caiu de um pico de 6% no início de 2022 para 4,5% agora, e os economistas consideram que mais de metade do caminho foi percorrido para os 3,5% que seriam compatíveis com uma inflação de 2%, a meta do Fed, BC dos EUA.

Em relação à defasagem vagas-trabalhadores, os autores ressaltam algumas complicações sobre a mensuração, mas chegam a algo como um recuo de 6 milhões na última primavera (outono no Brasil) para 3 milhões hoje. Na sua análise, ¾ do caminho para o nível de 2 milhões, consistente com crescimento salarial de 3,5% e inflação de 2%, foi percorrido.

Examinando outras medidas de folga/aperto no mercado de trabalho, os economistas apontam que, no atual ritmo de normalização, a média desses indicadores deve atingir seus níveis pré-pandemia no início do próximo ano. Entretanto, eles avaliam que não deve ser necessário chegar exatamente a esse ponto, já que a inflação estava ligeiramente abaixo da meta de 2% naquele momento.

Walker e Mericle notam que, de forma inédita na história, o atual desaquecimento do mercado de trabalho americano até agora foi inteiramente devido à queda na abertura de novas vagas, e não pelo aumento de desemprego. Só que isso se explica porque, no início de 2022, quando o desaquecimento começou, o mercado estava tão apertado e o ritmo de abertura de vagas era tão intenso que as empresas relutavam em demitir, com medo de não conseguir mais ninguém para a vaga, e os desempregados conseguiam ocupação facilmente.

Já o momento atual, que é o ponto de início para o que falta do desaquecimento necessário, já não é tão incandescente. Assim, é de se esperar que, na comparação com o momento mais aquecido em 2022, haja agora mais demissões relativamente à redução da abertura de novas vagas.

E efetivamente os economistas veem algum aumento das demissões em diferentes fontes de dados, assim como se tornou um pouco mais difícil para os desempregados conseguirem vagas.

Ainda assim, eles não preveem que o desemprego vá se estabilizar num patamar acima do atual, já que o nível de pedidos de seguro-desemprego compatível com aumento da taxa de desocupação é cerca de 10% maior do que os números atuais do indicador.

Os economistas consideram que as demissões saíram do nível mais baixo da história em 2022 como resultado do fim da escassez de trabalhadores, e não como uma tendência de aumento mais prolongada. As empresas estão mais propensas a demitir agora empregados com desempenho insatisfatório, já que é menor o risco de não encontrarem substituto.

O risco principal para esse cenário benigno mencionado pelos autores são deslocamentos no mercado de trabalho, à medida que trabalhadores que percam emprego em setores que cresceram muito na pandemia e agora retornam a dimensões habituais não queiram ou não consigam se adaptar a vagas, eventualmente de menor qualidade, em outros segmentos. Investigando medidas desses deslocamentos e de suas consequências, por ora eles não veem perturbações mais severas. Outro risco mencionado é de que trabalhadores busquem emprego em áreas geográficas em que eles não estão disponíveis.

Na conclusão, Walker e Mericle preveem que o desemprego deve permanecer próximo ao nível atual (em maio foi de 3,7%) no horizonte visível do futuro, o que é uma ótima notícia para os americanos e o Fed.

Samuel Pessoa, economista do Julius Baer Family Office e do IBRE-FGV, que vem acompanhando atentamente o processo de desinflação nos Estados Unidos, nota que os economistas do Goldman Sachs também citam a imigração, trazendo um fluxo de novos trabalhadores, comovetor de desaquecimento do mercado de trabalho americano.

"Para eles, o equilíbrio do mercado de trabalho nos Estados Unidos será alcançado com a desaceleração da abertura de novas vagas e por um aumento da oferta de trabalho pela reabertura de alguma imigração, levando a um pouso suave da economia americana", resume Pessôa.

