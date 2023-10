Grécia: do default seletivo ao grau de investimento

Em 20 de outubro deste ano, a Grécia foi promovida, pela agência de rating S&P, à nota BBB-, a classificação mínima para se ter o chamado "grau de investimento", pelo qual a dívida do país deixa de ser considerada um investimento especulativo.

É uma recuperação e tanto para um país que passou por uma crise devastadora no início da década passada, que levou muitos a pensarem que seria a primeira economia a abandonar a zona do euro. Em fevereiro e em dezembro de 2012, o rating da Grécia junto à S&P chegou a cair à categoria de "default seletivo", quase a pior possível, que é de default generalizado (D).

O rating atual da Grécia junto a outra grande agência internacional de classificação de risco, a Moody's, é de Ba1, a um degrau apenas do grau de investimento.

Segundo Mariam Dayoub, economista sênior da gestora Julius Baer Family Office (JBFO), os mercados se tornaram mais favoráveis à Grécia recentemente - e se anteviu a possibilidade de grau de investimento - depois que, em junho deste ano, o partido de centrodireita Nova Democracia, que está no poder, obteve uma convincente vitória em eleições parlamentares. A continuidade do processo de ajuste da Grécia desde a sua imensa crise ganhou um horizonte mais largo.

E que recuperação foi esta! O déficit fiscal nominal saiu de um pico negativo de 15,2% do PIB em 2009 para valores positivos pouco abaixo de 1% de 2017 a 2019. Em 2020, com a pandemia, houve déficit de 9,7% do PIB, mas já em 2022 havia sido reduzido para -2,4%. A dívida pública ainda é alta, de 172,6% do PIB em 2022, mas abaixo do pico de 186,4% de 2016 (no ano excepcional da pandemia atingiu 207% do PIB).

Dayoub nota que a crise da Grécia, na esteira da grande crise financeira global de 2008-09, teve uma proporção, em termos de perda de produto, comparável à Grande Depressão dos Estados Unidos no início da década de 30 do século passado. De 2009 a 2013, o PIB grego caiu 33%. A partir de 2017, o crescimento do PIB se firmou em nível positivo, ainda que modesto, até a queda de 9% em 2020 com a pandemia, acompanhando quase todo o resto do mundo. A economia grega cresceu 8,4% e 5,9%, respectivamente, em 2021 e 2022; em 2023, segundo a projeção do FMI, deve crescer 2,4%.

Já a taxa de desemprego, que chegou a 28,4% em julho de 2013, recuou para 11,3% em abril de 2023.

Continua após a publicidade

Dayoub chama a atenção para um indicador particularmente expressivo. A rentabilidade dos títulos do governo grego de dez anos hoje, de 4,3%, está bem abaixo dos treasuries de dez anos dos Estados Unidos, com 4,95%. E isso não é apenas por pertencer à zona do euro. O título de dez anos italiano, por exemplo, está rendendo 4,91%, quase igual ao dos Estados Unidos, apesar de as taxas básicas do euro (4% a 4,75%) estarem abaixo dos Fed Funds (5,25%-5,50%), a taxa básica norte-americana.

Para reestruturar a sua dívida mantendo-se na zona do euro, a Grécia teve que passar por um processo de ajuste duríssimo, incluindo drásticas reduções de despesa pública e uma pesada agenda de reforma econômicas. Esta foi uma postura que prevaleceu em relação à crise de países mais frágeis da zona do euro (incluindo Espanha, Portugal, Irlanda e Itália), capitaneada pela Alemanha, um país que sempre privilegiou a austeridade e o rigor macroeconômico.

Dayoub nota, que, para além do caso da Grécia, essa postura mais conservadora na zona do euro se reflete na evolução da dívida pública da região em comparação com os Estados Unidos. Enquanto, na zona do euro, a relação entre a dívida pública e o PIB subiu 27% entre 2008 e 2022 (de 66% para 91% do PIB), nos Estados Unidos a alta foi de 47%, de 62,7% para 119% do PIB.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast e escreve às terças, quartas e sextas-feiras (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 25/10/2023, quarta-feira.