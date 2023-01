"Guerra geoeconômica": o risco da lição errada

Na 18ª edição do seu Relatório de Riscos Globais, relativa a 2023, o Fórum Econômico Mundial (que inicia hoje o seu principal encontro, em Davos, na Suíça, que se estende até 20/1, sexta-feira) destaca preocupações que efetivamente estão no centro das atenções de grande parte dos países, incluindo o Brasil: a crise de custo de vida, a desaceleração econômica, a "guerra geoeconômica", o "hiato" nas ações relativas ao clima, e a polarização social.

Embora todos os cinco temas de certa forma estejam ligados, de forma direta ou indireta, conjuntural ou estrutural, à atual fase de maré baixa da globalização, particularmente a guerra econômica e a polarização social põem em xeque o processo de décadas de integração crescente do mundo, do qual o próprio Fórum Mundial é um significativo emblema.

É em relação à guerra geoeconômica, entretanto, que o novo governo do Brasil precisa ter cuidado para não tirar as lições erradas no atual momento.

Nessa seara, o relatório destaca três tipos de ação envolvendo governos e países: sanções, guerras comerciais e varredura ("screening") de investimentos estrangeiros.

Esse terceiro item se refere a diversos procedimentos pelos quais os governos nacionais analisam, investigam, autorizam, condicionam, proíbem ou interrompem investimentos estrangeiros diretos baseados numa série de critérios de segurança nacional e "bem público". O exemplo típico foram as proibições estabelecidas pelos Estados Unidos, no final do ano passado, de fornecimento por empresas americanas de semicondutores e produtos e serviços ligados ao setor para fabricantes da China.

Num mundo em que o confronto geopolítico do chamado Ocidente (como os países anglofônicos da América do Norte e a Europa Ocidental se referem a si mesmos como grupo) com as potências eurasianas da China e Rússia se intensificou muito, o "screening" de investimentos estrangeiros está se disseminando. O relatório do Fórum Econômico Mundial menciona, por exemplo, que a Suíça, sede da organização e um dos países mais "globalizantes" do mundo, está considerando pela primeira vez implantar uma varredura geral de investimentos diretos estrangeiros em todos os setores.

O relatório aponta que o uso da política econômica como arma geopolítica por potências que estão economicamente integradas (como Estados Unidos e China) acaba transformando em vulnerabilidade a interdependência comercial, financeira e tecnológica. O que até há pouco tempo era celebrado como fruto positivo da globalização transforma-se em ponto fraco.

Evidentemente, a escalada da guerra geoeconômica está ligada ao conflito por supremacia econômica entre Estados Unidos e China e à guerra da Ucrânia. No caso do conflito sino-americano, os Estados Unidos se encarregaram de atiçar a fogueira inicialmente com a política comercial belicosa de Donald Trump (cujo tom básico não foi alterado por Joe Biden), mas agora a postura totalitária e ultranacionalista de Xi Jinping contribui para colocar ainda mais lenha.

Um aspecto da guerra geoeconômica é o ressurgimento de ações de intervencionismo econômico estatal e o fortalecimento de políticas industriais no coração do capitalismo avançado. Assim, como nota o relatório, a guerra de Ucrânia levou - para além da imposição de sanções - à nacionalização de empresas chave e ao confisco de ativos, como no caso da expropriação pelo governo da Alemanha das participações de empresas russas de energia nas refinarias alemãs.

E, nos Estados Unidos, o "Chips and Science Act" (Lei dos "chips" e ciência), aprovado no ano passado, destinou US$ 50 bilhões de subsídios governamentais para em tese fortalecer a expandir a indústria de semicondutores em solo norte-americano. Vários governos também estão estimulando suas multinacionais a trazer etapas de produção para o país sede ou pelo menos para países próximos geográfica ou geopoliticamente do país sede.

Todos esses movimentos trazem o risco de criar argumentos para o intervencionismo econômico em países emergentes como o Brasil, nos quais o debate sobre o papel do Estado na economia está sempre na pauta. Nessa hora, é bom lembrar que as razões por detrás dessas iniciativas dos países ricos são muito mais geopolíticas do que econômicas.

É quase como se os países avançados pudessem se dar ao luxo de deixar considerações geopolíticas passarem à frente das razões meramente econômicas e de eficiência, já que não têm pela frente - como os emergentes - a tarefa imensamente difícil de convergir para a fronteira em termos de padrão de vida da população.

O Brasil que, especialmente agora com Lula, se orgulha de sua postura internacional neutra entre as grandes potências, e que faz parte de uma região do mundo muito distante das áreas geopoliticamente conflagradas, não têm os mesmos motivos dos países avançados do hemisfério Norte para embarcar na nova onda de intervencionismo. Por aqui, o grande desafio continua a ser o de aumentar a eficiência e a produtividade da economia, como única maneira de elevar de forma sustentável e constante, em ritmo aceitável, o padrão de vida dos brasileiros, especialmente dos mais pobres.

Não que a ação do Estado não deva ter nenhum papel no esforço de desenvolvimento - governança pública, bom ambiente de negócios e políticas de inovação e tecnologia estão até no cardápio liberal -, mas é preciso cuidado para não querer emular o que países ricos estão fazendo por razões que não fazem sentido no caso do Brasil.

