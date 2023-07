Haddad dá "nó em pingo d'água"

Ao estabelecer a meta de 3% com intervalo contínuo. o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, resolveu um problema criado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Em teoria, Haddad foi apenas um dos três votos do Conselho Monetário Nacional (CMN) que sacramentou a meta de 3% (que já era a de 2024 e 2025). Votaram também a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. Na prática, sabe-se que quem costurou a decisão foi o titular da Fazenda.

O problema criado por Lula é bem conhecido. O presidente da República, desde o início do seu mandato, tem atacado Campos Neto pelos juros que (Lula) alega serem excessivamente altos, e chegou a defender a elevação da meta de inflação para 4-4,5%.

Aliás, num sistema de metas de inflação como o brasileiro, ampliar a meta é precisamente o que Executivo pode fazer caso pense que os juros estão altos demais (embora boa parte do mercado professe que esse passo seria contraprodutivo).

Mas não houve nenhuma elevação da meta, e Lula aparentemente absorveu a manutenção em 3%.

A mudança para o sistema de meta contínua ocorrerá a partir de 2025, quando um novo presidente do BC assumirá o cargo de Campos Neto, e quando a maioria do Copom já terá passado pela nomeação do atual governo.

Esse conjunto de circunstâncias parece ter dado ao presidente da República o conforto de que a política monetária não estará desalinhada dos objetivos da sua administração nos dois últimos anos de mandato. Não que ela esteja hoje, mas essa é a narrativa que Lula e pessoas próximas vêm entoando.

Os detalhes do funcionamento do sistema de meta contínua não foram divulgados. Nem se sabe se serão definidos agora. Em tese, pode-se esperar até o final de 2024. Assim, há muito espaço de manobra para o governo.

Um sistema de meta contínua pode assumir várias feições. Em recente coluna neste espaço, baseada em relatório de Darwin Dib, economista da Gauss Capital, mostrou-se que, se um sistema de meta contínua como o chileno (que prevê prazo de dois anos para que a inflação volte ao intervalo de tolerância em torno da meta, caso dele saia) estivesse funcionando no Brasil desde a implementação do regime brasileiro, teria levado a uma política monetária mais conservadora do que a efetivamente ocorrida.

Já um sistema de meta contínua em que o próprio Banco Central (BC) decida o prazo para trazer a inflação de volta ao intervalo em torno da meta seria, segundo diversas análises, muito parecido com o que já ocorre hoje no Brasil. Nessa visão, apesar de o sistema atual no Brasil ser o de cumprimento da meta no ano calendário, o BC nunca levou esse mandato a ferro e fogo.

Na prática, o final do ano calendário funciona mais como o momento de apurar "a quantas anda" o sistema de metas, como apontou Dib. Sempre que a inflação fugiu fortemente da meta, o BC a trouxe de volta gradativamente, sem nunca se preocupar em pisar no freio com mais força para que esse retorno se completasse dentro de um ano calendário.

Alguns observadores entendem que os dotes diplomáticos de Haddad junto a Lula foram bastante auxiliados, no caso da definição da meta de inflação, pelo fator sorte. Desde março, houve grande melhora no Brasil em termos de expectativa de PIB e de inflação, além de um comportamento surpreendentemente melhor da inflação em si mesma.

A bolsa subiu, o risco Brasil caiu, o real se valorizou, os juros reais pós-fixados (o prêmio acima do IPCA) e a inflação implícita (entre títulos pré e pós-fixados) também recuaram. Para ficar em um exemplo, entre o início de março e hoje, a inflação implícita de dez anos caiu de aproximadamente 7,3% para 5,2%, quase dois pontos porcentuais.

No período mais recente de 12 de maio a 30 de junho, a mediana do Focus (sistema de captação de expectativas do Banco Central) da projeção do IPCA para 2023 caiu de 6,03% para 4,98%; e a de 2024, de 4,15% para 3,92%. Em 12/5, a expectativa de inflação em 2025, 2026 e 2027 era de 4%. Em 30/6, haviam caído para, respectivamente, 3,6%, 3,5% e 3,5%.

Mesmo ainda não tendo se reancorado na meta de 3%, não há dúvida de que a inflação se aproximou muito mais deste objetivo do que no momento, mais no início do seu governo, em que Lula aventou aumentar a meta para 4-4,5%.

Assim, a conversa de Haddad com Lula pode muito bem ter sido mais no sentido de que não vale a pena aumentar a meta quando o cenário econômico se revelou bem melhor (o que não elimina, mas diminui a ansiedade com o impacto do juro alto no crescimento) e a inflação e as expectativas recuaram e caminharam na direção dos 3% em termos de médio prazo.

E, finalmente, se em algum momento até 2024 der "zebra" e o trade-off entre inflação e crescimento voltar a ficar muito ameaçador para Lula, ainda há o detalhamento da meta contínua para sintonizar a política monetária com os objetivos do governo.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 3/7/2023, segunda-feira.