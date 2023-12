Haddad e o mercado: júri ainda delibera

Quando, ainda em 2022, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva definiu que Fernando Haddad seria o seu ministro da Fazenda, boa parte do mercado torceu o nariz.

A aproximação de Lula com o centro político, no embate contra Bolsonaro no segundo turno de 2022, congregou em torno do atual presidente personalidades de centrodireita, de Simone Tebet, que acabaria no governo, a Arminio Fraga, ex-presidente do BC no FHC2 e estrela do firmamento liberal brasileiro. Esse movimento criou a expectativa, algo ingênua, de que Lula fosse pôr um liberal de quatro costados na Fazenda, como Henrique Meirelles.

Foi nesse contexto que a escolha de Haddad desapontou. Mas quem acreditava num ministro mais à direita ignorou a base fiel de Lula, que nunca perdeu a fé no seu retorno mesmo nos tempos sombrios de prisão do atual presidente, e que iria absorver muito mal um estelionato eleitoral da monta de ter um comandante da economia 100% identificado com o neoliberalismo.

É certo que, desde que foi escolhido, a relação de Haddad com o mercado melhorou, mas num processo de muitas oscilações, em que o ponto atual está abaixo do pico de certa lua de mel instantânea em meados do ano.

O importante, porém, é que, do ponto de vista liberal e da economia do mercado, Haddad revelou-se melhor que a encomenda, e isso é difícil de ser negado a não ser por quem está tomado por paixões ideológicas. Por outro lado, e este é um ponto importante, o ministro da Fazenda definitivamente não é o ocupante do cargo dos sonhos do mercado. E está claro que nunca será, pois essa não é a sua intenção. Nem a de Lula.

No primeiro ano de governo, Haddad comandou um grande salto na despesa federal (17,9% para 19,1% do PIB entre 2022 e 2023, excluindo o pagamento de R$ 93 bilhões em precatórios e levando em conta R$ 30 bilhões de recursos orçados mas não castos, "empoçamento fiscal", este ano), que ele defende dizendo ter sido inevitável diante do represamento de gastos essenciais e de armadilhas deixados por Bolsonaro. Mas o fato é que havia escolha, sim, de não desfazer completamente (como de fato ocorreu) a contenção de gastos de Bolsonaro, embora essa alternativa fosse de encontro a promessas de campanha de Lula.

Mas essa expansão de gasto não caracteriza Haddad como um continuador da nova matriz econômica porque, ao contrário da equipe econômica daquela época, o atual ministro mostrou preocupação com a solvência fiscal de médio e longo prazo. Para fechar essa equação, Haddad criou e conseguiu ver aprovado um novo arcabouço fiscal, mais suave em termos de contenção da despesa que o teto, mas ainda assim com uma regra que, se cumprida, aponta na direção da estabilização da dívida pública como proporção do PIB no médio e longo prazo.

Paralelamente, Haddad perseguiu, com êxito não total, mas bem razoável, uma agenda de fechamento de vazamentos injustos de arrecadação por engenharia tributária e privilégios injustificados da parte de empresas e pessoas ricas. Liberais mais esclarecidos não só não se opuseram, mas até apoiaram essa agenda.

Por outro lado, a ideia de fazer um ajuste fiscal quase totalmente pelo lado da receita não agradou ao mercado e aos segmentos de centro-direita e direita da população e do sistema político. Numa discussão mais complexa do que a pura preferência política, aumentar impostos para bancar gastos basicamente correntes (dos quais enorme parte são transferências previdenciárias e sociais) é visto por muitos analistas como um tiro no pé em termos de crescimento potencial. Seria como o "antimodelo asiático".

Haddad coroou 2023 com a importantíssima aprovação da reforma tributária que, ela, sim, deve contribuir para o PIB potencial, mesmo com uma dose considerável de exceções incluídas por lobbies bem afinados com o Legislativo.

Curiosamente, mesmo depois de um ano, ainda não está claro se Haddad passará à história como um ministro da Fazenda aprovado ou reprovado pelo mercado e pelo centro liberal. Nessa questão, o júri ainda está deliberando, e dois processos ainda em andamento serão decisivos para o resultado.

O primeiro é a mudança ou manutenção da meta de resultado primário zerado de 2024 (com impacto na trajetória de metas dos anos subsequentes). A primeira opção seria manter a meta, fazer o contingenciamento máximo agora permitido (que foi reduzido recentemente), e assumir o risco de não cumpri-la e incorrer em gatilhos e penalidades do novo arcabouço que imporiam uma dose substancial de austeridade na segunda metade do mandato de Lula. Evidentemente, é a alternativa preferida do mercado.

Caso mude a meta em março, Haddad poderá fazê-lo (ou não) em modo "chutar o pau da barraca". Caso o faça, basta seguir a cartilha da esquerda petista e de parte da heterodoxia, acreditando que gasto sempre é vida e que o setor público de qualquer país não sofre restrição financeira. Seria a ruptura definitiva com todas as forças sociais e políticas que nutrem uma visão liberal e pró-mercado.

Uma terceira via seria mudar a meta com moderação (para um novo objetivo que ainda represente alguma restrição) e apresentando novas salvaguardas em relação à solvência prospectiva do setor público. Não é muito claro como isso pode ser feito, nem "se" pode ser feito (há algum risco de perda irrecuperável de credibilidade fiscal se a meta for mudada). Mas é um caminho que se pode tentar.

Sucessão no BC - O outro grande tema é a sucessão do Banco Central. Lula este ano atacou muito o BC autônomo e seu presidente (nomeado por Bolsonaro) Roberto Campos Neto. Mas, no frigir dos ovos, a meta de inflação de 3% foi mantida e até agora as substituições no Copom não confirmaram os temores de guinada heterodoxa do BC na segunda metade do Lula III (quando o colegiado terá maioria crescente de membros nomeados pelo atual presidente).

Das quatro nomeações para o Copom por Lula este ano, duas foram de técnicos com perfil mais administrativo, o que não sinaliza muito em termos da orientação futura da política monetária. As outras duas foram muito significativas. A do heterodoxo Gabriel Galípolo revelou-se até agora bem mais benigna do que o imaginado pelo mercado, pois o economista parece bem afinado com Campos Neto e tem participado de votações unânimes. Já a nomeação de Paulo Picchetti foi uma grata surpresa para os liberais, pois o economista é muito respeitado pela corrente "mainstream", que predomina no mercado.

Mas é em 2024 é que será definida a nova maioria, nomeada por Lula, no Copom e, principalmente, o novo presidente que substituirá Campos Neto, cujo mandato vence ao final do próximo ano. Até agora parece que Lula e Haddad preparam uma transição suave no BC, ainda que a autoridade monetária possa ser mais dovish (o que é diferente de heterodoxa) em 2025 e 2026. Mas ainda é possível haver retrocessos do ponto de vista do mercado (e que certamente seriam visto como avanços pela esquerda petista).

Como sempre ocorre no mundo real, a política econômica no segundo ano do Lula 3 não será um reflexo perfeito do que Haddad pretende fazer, mas sim a resultante de um complexo jogo de forças político-econômico no qual, até agora, o atual ministro da Fazenda tem sido relativamente bem sucedido. No final das contas, a cristalização de Haddad como um ministro bem aceito pelo mercado e pelo centro liberal dependerá menos da ideologia do ministro, e mais da sua habilidade política para impor a sua agenda em meio ao jogo pesado do governo petista.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast e escreve às terças, quartas e sextas-feiras (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 26/12/2023, terça-feira.