Haddad tem que falar para dentro do governo

Deve estar ficando evidente até para a ala mais à esquerda do PT que é útil, neste momento, que o governo Lula sinalize prudência na política econômica.

O mercado tem reagido de forma intensa aos sinais emitidos pela nova administração, tanto os positivos quanto os negativos - mesmo considerando que as variações no humor econômico global também influenciam as cotações.

Assim, houve piora quando Lula opôs responsabilidade social a responsabilidade fiscal; quando Haddad perdeu a queda de braço com a ala política do governo sobre o fim imediato da desoneração dos combustíveis; com declarações iniciais de Jean Paul Prates, futuro presidente da Petrobrás, sobre mudança na política de preço dos combustíveis; e com a afirmação de Carlos Lupi, ministro da Previdência, de que não havia déficit previdenciário e de que queria mexer em pontos da reforma de 2019; entre outras manifestações do novo governo que desagradaram o mercado.

Inversamente, os ativos brasileiros ensaiam alguma melhora hoje, na esteira da decisão de Lula de fazer uma reunião ministerial amanhã para alinhar o discurso dos participantes do governo com as diretrizes do Planalto; da declaração de Prates de que os preços da Petrobrás continuarão vinculados aos preços internacionais (embora desvinculados da "paridade de importação"), e de que não haverá intervenção no mercado; e da intervenção de Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, dizendo que não estão na pauta reformas da Previdência ou trabalhista.

Na ala mais à esquerda da base popular de Lula, há quem defenda a ideia de que, se o mercado "não está gostando", é sinal de que Lula está no caminho certo.

Com certeza, Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, e o próprio presidente não compartilham dessa ideia.

Basta um pouco de experiência no mundo real da gestão econômica de um país para perceber que a desvalorização do real atrapalha o trabalho desinflacionário do Banco Central (BC) e adia o momento em que a taxa básica de juros, a Selic, poderá começar a ser reduzida. A simultânea elevação dos juros longos expressa essa preocupação com maior inflação ou com o aumento da incerteza ante a solvência pública, deprimindo a atividade econômica.

No limite, a combinação de desvalorização cambial e alta da curva dos juros pode sinalizar o atoleiro da estagflação ou, em caso ainda mais extremo (do qual o Brasil está muito distante por enquanto), a dominância fiscal, quando a política monetária perde o efeito diante da expectativa de deterioração radical das contas públicas.

É óbvio que navegar um ambiente de câmbio muito desvalorizado e alta da curva de juros no início de um governo é muito pior do que o inverso. E está ficando óbvio também que a situação macroeconômica atual do Brasil, embora longe de desesperadora, tem fragilidades estruturais significativas o suficiente para que a escolha entre prudência e imprudência econômica neste momento implique variações abruptas e relevantes nos preços daqueles ativos fundamentais, para não falar nas bolsas.

Haddad, portanto, tem um conjunto de evidências concretas para transmitir para o governo como um todo a mensagem de que, especialmente neste período de decolagem da nova administração, todo mundo tem a ganhar se deixar a Fazenda de fato pilotar as principais decisões que afetam a economia.

Para início de conversa, se os agentes econômicos e o mercado perceberem que a Fazenda está efetivamente dando as cartas na pauta econômica ou em medidas de outras áreas que influenciam fortemente a economia, a simples percepção de ordenamento e coerência já fará bem para os ativos brasileiros - mesmo que Haddad tome esta ou aquela medida que desagrade operadores e investidores.

O ministro da Fazenda, naquele caso, ganha tempo para formular, propor e implantar propostas que conciliem as demandas sociopolíticas do eleitorado que colocou Lula em seu terceiro mandato com um nível razoável de racionalidade econômica, que permita ao governo mais adiante desfrutar do ganho de popularidade proporcionado por uma economia que cresce com baixa inflação.

Para isso, porém, é preciso que Haddad saiba se impor, no extremo em relação ao próprio Lula. O ministro da Fazenda é, sem dúvida, um quadro especialmente hábil e bem conectado para fazer o meio campo entre as exigências da economia e da política.

Por outro lado, a carreira política de Haddad deve-se quase que totalmente ao apoio constante e firme de Lula e do PT. Na arena eleitoral, o ministro da Fazenda colecionou mais derrotas do que vitórias. Na verdade, sua única vitória, para prefeito de São Paulo, se deu como "poste de Lula", e ele não foi reeleito.

Continua após a publicidade

Dessa forma, é até natural que Haddad tenda a uma certa subserviência em relação ao seu líder e mentor político e ao seu partido. Agora, porém, de maneira quase irônica, o futuro de Lula e do PT está de certa forma atrelado à capacidade de o ministro da Fazenda se insurgir vitoriosamente contra a ânsia populista que caracterizou momentos importantes de governos petistas no passado, de forma a consolidar uma retomada sustentável da economia brasileira.

Falar grosso não é o estilo de Haddad, mas o ministro tem de se esforçar para transmitir para dentro do governo, de forma firme e convincente, a sua mensagem.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 5/1/2023, quinta-feira.