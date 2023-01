Ideias para o novo arcabouço fiscal

Enquanto ventos internacionais favoráveis - indícios de que o processo de desinflação nos Estados Unidos pode ser bem sucedido - contribuem para valorizar os ativos brasileiros, o mercado aguarda as definições de Fernando Haddad na crucial área fiscal.

Para além do pacote de medidas tributárias a ser lançado hoje pelo ministro da Fazenda, a grande interrogação é o arcabouço fiscal que substituirá a âncora do teto de gastos, e cuja apresentação foi prometida para até o fim de junho.

Nesse sentido, chamou a atenção a nomeação de Paulo Bijos, consultor da Câmara, para chefiar a Secretaria de Orçamento Fiscal (SOF) do Ministério do Planejamento e Orçamento, que foi entregue a Simone Tebet.

Como reportado por Adriana Fernandes, do Estadão, Bijos coautorou, junto com Daniel Couri, diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado, um capítulo do livro "Reconstrução - O Brasil dos Anos 20", coletânea de propostas de política pública.

Já em março de 2022, em artigo no Estadão, Felipe Salto, que passou pela diretoria-executiva da IFI, pelo comando da Secretaria de Fazenda de São Paulo e agora será sócio e economista-chefe da corretora Renascença Warren, escrevia que "a saída para o nó górdio na gestão do dinheiro público, esta verdadeira crise fiscal, passa pelo tripé Couri-Bijos".

O "tripé Couri-Bijos" é justamente a proposta dos dois economistas apresentada no "Reconstrução", que combina regra de controle da despesa, orçamento de médio prazo e o mecanismo conhecido como "spending review" (revisão dos gastos), em que as políticas públicas são avaliadas periodicamente e, a partir daí, ampliadas, reduzidas ou até mesmo eliminadas.

A regra de gasto pode ser algo na linha do atual teto, mas há uma amplo cardápio que pode incluir subtetos com regras específicas para reajuste de gastos - que naturalmente podem prever reajustes maiores do que apenas a inflação, a regra da PEC de 2016 ainda teoricamente em vigor.

Já o orçamento de médio prazo, no resumo de Salto, significa "balizar a definição dos espaços orçamentários a partir de projeções fidedignas para a economia e as receitas e despesas".

A presença de Bijos no Ministério do Planejamento, portanto, sugere um possível caminho para o novo arcabouço fiscal, mas há a questão da disputa de espaço político entre Haddad e Tebet, dois potenciais candidatos à sucessão de Lula.

Mas há outros modelos no cardápio de opções de conjunto de regras fiscais circulando em Brasília. Alexandre Manoel, sócio e economista-chefe da AZ Quest, e com longa experiência em cargos da equipe econômica do governo federal, se diz convencido de que a melhor proposta atual é a elaborada por técnicos do Tesouro Nacional.

Pela proposta, o crescimento real da despesa da União fica condicionado ao nível e à trajetória da dívida líquida do governo geral (como proporção do PIB).

De forma resumida, quando a relação dívida/PIB estiver em queda, a despesa real pode crescer 2% ao ano se a dívida líquida estiver abaixo de 45% do PIB; 1% se estiver entre 45% e 55%; e 0,5% se estiver acima de 55%.

Já se a dívida/PIB estiver subindo, a despesa real pode crescer 1% se a dívida estiver abaixo de 45% do PIB; 0,5% se estiver entre 45% e 55%; e não pode crescer se estiver acima de 55% do PIB.

Já o resultado primário, que inclui a receita na equação, se tornaria um mecanismo de incentivo ao esforço de arrecadação, com a despesa podendo crescer mais em caso de superávits maiores. Dessa forma, não haveria mais contingenciamento para forçar o cumprimento da meta de primário, nem qualquer tipo de sanção, mas sim um sistema em que ter um mau desempenho traz custos de reputação.

A proposta dos técnicos do Tesouro ainda inclui gatilhos para reduzir o ritmo de crescimento de despesas obrigatórias e cláusulas de escape via créditos extraordinários.

Para Manoel, "se o Haddad tiver bom senso, como tem demonstrado ter, ele apresenta a propostado Tesouro com alguns poucos ajustes e coloca os técnicos para defendê-la frente ao Congresso Nacional e ao mercado - seria um grande ganho de credibilidade".

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fernando.dantas@estadao.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 12/1/2023, quinta-feira.