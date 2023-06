Incontinência presidencial

As reações estridentes e agressivas de Lula e Fernando Haddad à decisão e ao comunicado da última reunião do Copom indicam que a tensão entre a autoridade monetária independente e o Executivo ainda está no ar, e deve ser considerada um fator relevante nas projeções do que vai acontecer com a economia brasileira nos próximos anos.

Em primeiro lugar, chama a atenção o fato de que se trata de uma reação exagerada. Não que não haja nenhuma importância na manutenção da Selic em 13,75% e na falta de sinalização de um corte na próxima reunião do Copom, em agosto. Mas o que está posto na mesa hoje é o início do ciclo de cortes da Selic provavelmente em agosto ou setembro, e o comunicado - como notaram vozes experientes do mercado - não excluiu peremptoriamente nenhuma das duas possibilidades.

A diferença de alguns meses no início de um ciclo de afrouxamento monetário não é um fator decisivo na história econômica de qualquer país. Ilan Goldfajn, por exemplo, atual presidente do BID e ex-presidente do BC no governo Temer, foi criticado em 2016 por só promover o primeiro corte da Selic em outubro. Porém, a partir desse primeiro passo, a taxa básica e o juro real caíram ao seu menor nível na história brasileira (pelo menos em tempos de inflação baixa e controlada), movimento só interrompido pelo surto inflacionário pós-pandemia, de natureza global.

É sintomático que tenham saído em defesa do BC e de Roberto Campos Neto algumas vozes que definitivamente não se alinham com o coro dos contumazes críticos do governo Lula. Ou vozes que vêm, inclusive, criticando o Copom por excesso de conservadorismo.

No primeiro caso, Robin Brooks, economista-chefe do Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na abreviação em inglês), um dos analistas da economia global mais otimistas em relação ao Brasil neste início do governo Lula, escreveu no seu Twitter que as críticas ao BC brasileiro são injustificadas.

Para Brooks, é especialmente incongruente que os ataques ao BC venham na semana em que o banco central da Turquia elevou sua taxa básica em 6,5 pontos porcentuais (pp), e ainda assim a lira turca se desvalorizou.

"Credibilidade da política [monetária] é fácil de perder e difícil de recuperar. O BC do Brasil merece elogios por elevar [a Selic] cedo e por ser cauteloso agora", escreveu o analista.

Já Tony Volpon, ex-diretor do BC, e que não vem poupando críticas ao que vê como excesso de cautela do Copom ultimamente, observou também no Twitter que não vê o Copom num estado de "negacionismo".

Em comentários a que não faltaram pontos de crítica, mas muito longe da histeria governista contra o BC de Roberto Campos Neto, Volpon vê um Copom dividido, com uma ala mais conservadora pisando no freio, mas ainda assim avalia como correta, no atual ponto do ciclo monetário, a postura "dependente dos dados" para iniciar o ciclo dos cortes da Selic.

No debate sobre os desbragados ataques do governo ao BC e a Campos Neto, alguns argumentam que a autonomia operacional legal do Banco Central existe justamente para que a autoridade monetária possa ser criticada à vontade, sem risco de ser trocada. Trata-se de um bom ponto e, aliás, Campos Neto tem enfrentado a saraivada do Executivo com galhardia e elegância.

Mas é bom não esquecer também que o Brasil é uma democracia jovem, e a instituição do BC legalmente independente é praticamente um bebê. Nesse caso, o conceito de "autocontenção democrática" dos cientistas políticos Steven Levistky e Daniel Ziblatt parece se aplicar bem. Para que as instituições funcionem bem, não basta apenas cumprir as regras no sentido de não violá-las grosseiramente. É preciso também zelar pelo higidez do jogo, contendo os impulsos mais destrutivos, ainda que formalmente legais, para que as instituições possam se desenvolver e se fortalecer.

Usar o mais alto cargo do Estado para atacar sistematicamente um órgão autônomo, como o BC, é não exercer a autocontenção democrática. No extremo, Lula pode colocar em risco um avanço institucional importante, democraticamente implantado pelo Congresso Nacional.

Fernando Dantas é colunista do Broadcast (fojdantas@gmail.com)

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 23/6/2023, sexta-feira.